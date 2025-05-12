Xiaomi Civi 5 Pro uygun fiyatla amiral gemisi deneyimi sunmaya geliyor

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Xiaomi'nin yeni modeli Civi 5 Pro, bu ay içinde tanıtılmaya hazırlanıyor. Son dönemlerde peş peşe piyasaya çıkan Snapdragon 8s Gen 4 işlemcili telefonlara bir yenisi daha eklenirken, Civi 5 Pro’nun farklılaştığı nokta, kamera performansına odaklanması. Yaklaşık 415 dolarlık fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşması beklenen model, fiyat-performans çizgisini fotoğrafçılık deneyimiyle birleştirmeyi hedefliyor.

Yeni cihaz, Geekbench veritabanında ortaya çıktı. Burada listelenen teknik detaylara göre Civi 5 Pro, sekiz çekirdekli bir işlemciyle geliyor. Çekirdek yapılandırması ve Adreno 825 grafik biriminin varlığı, cihazda Snapdragon 8s Gen 4 yonga setinin bulunduğunu güçlü şekilde işaret ediyor. Testlerde tek çekirdekte 1983, çoklu çekirdekte ise 6874 puan alan cihaz, performans açısından iddialı bir tablo çiziyor. Listede yer alan modelde ayrıca 16 GB RAM ve Android 15 işletim sistemi bulunuyor.

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Cihazla ilgili sızan bilgiler, kullanıcıları heyecanlandırmaya yetiyor. Ekran tarafında dört kenarı kavisli OLED panelin kullanılacağı, çözünürlük seviyesinin ise 1.5K olacağı belirtiliyor. Pil kapasitesi ise 6.000 mAh’nin üzerine çıkarken, 67W hızlı şarj desteği de kullanıcı konforunu artıracak detaylardan biri olacak. Kamera tarafında ise özellikle düşük ışıkta daha başarılı sonuçlar sunması bekleniyor. Arkadaki kamera kurulumunun 50 megapiksel çözünürlüğünde bir telefoto lens içermesi bekleniyor.

Genel tabloya bakıldığında Xiaomi Civi 5 Pro, estetik tasarımı, güçlü donanımı ve kamera odaklı yaklaşımıyla dikkat çeken bir model olacağa benziyor. Tanıtım tarihi yaklaştıkça, daha fazla detayın netleşmesi bekleniyor.

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