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    Anlık Bildirim

    Yeni RedmiBook 14 için tarih verildi: 575 dolar fiyatla geliyor

    Xiaomi incelik ve hafifliğin tanımını yeniden yapacak yeni RedmiBook 14 dizüstü bilgisayarının çıkış tarihini açıkladı. Şirket ayrıca yeni ürünün bazı özelliklerini de paylaştı.
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    Yeni RedmiBook 14 için tarih verildi: 575 dolar fiyatla geliyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi önümüzdeki hafta yeni dizüstü bilgisayarını tanıtmaya hazırlanıyor. Çinli teknoloji devi "incelik ve hafifliğin" tanımını yeniden yapacağı iddia edilen RedmiBook 14 2023'ü, 22 Mayıs tarihinde düzenleyeceği etkinlikte gün ışığına çıkaracak.

    Yayınlanan poster kasanın sağ tarafında iki adet USB-A girişi olduğunu gösteriyor. Ayrıca dizüstü bilgisayarın kapağı 180 derece açılabilecek. Xiaomi, RedmiBook 14 2023'ün teknik özellikleriyle ilgili bilgiler veren bir dizi tanıtım görseli de yayınladı.

    Yeni RedmiBook 14 için tarih verildi: 575 dolar fiyatla geliyor Tam Boyutta Gör

    RedmiBook 14 2023 neler sunacak?

    Cihaz Intel Core i5-12500H ve Core i7-12700H olmak üzere iki işlemci seçeneği ile sunulacak. Bileşenlerden gelen ısının dağıtılmasından 8 mm bakır boruya sahip çift fanlı soğutma sistemi sorumlu olacak. En üst versiyon Intel Evo sertifikasına sahip. Fiyatların ise 575 dolardan başlayacağı belirtiliyor.

    Yeni dizüstü bilgisayar, 100W hızlı şarj destekli 56Wh pil içerecek. Tüm bunlara ek olarak Dolby Atmos ve Dolby Vision teknolojileri, parmak izi tarayıcısı, Wi-Fi 6 modülü ve Thunderbolt 4 bağlantı noktası da konuşuluyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 23 saat önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 4 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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    uygulamayı kaldırmak için yeterli erişim izniniz yok çenem yamuk generation zero türkçe yama cimbom nerden geldi pes çalım atma

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