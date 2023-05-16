Yeni RedmiBook 14 için tarih verildi: 575 dolar fiyatla geliyor

Yayınlanan poster kasanın sağ tarafında iki adet USB-A girişi olduğunu gösteriyor. Ayrıca dizüstü bilgisayarın kapağı 180 derece açılabilecek. Xiaomi, RedmiBook 14 2023'ün teknik özellikleriyle ilgili bilgiler veren bir dizi tanıtım görseli de yayınladı.
RedmiBook 14 2023 neler sunacak?
Cihaz Intel Core i5-12500H ve Core i7-12700H olmak üzere iki işlemci seçeneği ile sunulacak. Bileşenlerden gelen ısının dağıtılmasından 8 mm bakır boruya sahip çift fanlı soğutma sistemi sorumlu olacak. En üst versiyon Intel Evo sertifikasına sahip. Fiyatların ise 575 dolardan başlayacağı belirtiliyor.
Yeni dizüstü bilgisayar, 100W hızlı şarj destekli 56Wh pil içerecek. Tüm bunlara ek olarak Dolby Atmos ve Dolby Vision teknolojileri, parmak izi tarayıcısı, Wi-Fi 6 modülü ve Thunderbolt 4 bağlantı noktası da konuşuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.