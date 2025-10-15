Giriş
    Eşarj'dan DC şarj fiyatlarında indirim: Tüm soketlerde tek fiyat uygulanacak

    Eylül ayında yaptığı zamla gündeme gelen Eşarj, 16 Ekim'den itibaren yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere tüm DC soketlerinde indirimli tek fiyat uygulayacağını açıkladı.

    Türkiye'nin en yaygın elektrikli araç şarj ağlarından biri olan Eşarj, geçtiğimiz eylül ayında yaptığı zamla tepki çekmişti. Şirketten yapılan son açıklamada Eşarj tarifelerine indirim haberi geldi.

    Eşarj DC soketlerinde yıl sonuna kadar geçerli indirim

    Eşarj'dan DC şarj fiyatlarında indirim: Tüm soketlerde tek fiyat Tam Boyutta Gör
    Yapılan açıklamaya göre, 16 Ekim itibarıyla tüm Eşarj DC soket fiyatları 11,5 TL/kWsa olarak güncellenecek. Her DC istasyonunda tek fiyat uygulanacak. Söz konusu fiyatın yıl sonuna kadar geçerli olacağı ifade ediliyor.

    Eşarj'ın eylül ayında yaptığı son zamla birlikte güncel DC soket fiyatlandırmaları en düşük (90 kW'a kadar) 13,5 TL/kWsa olarak karşımıza çıkıyor. 90-180 kW arası DC soketlerde 14,9 TL/kWsa, 180 kW ve üzeri soketlerde ise 15,8 TL/kWsa fiyat uygulanıyor. 16 Ekim itibarıyla tüm bu fiyatlar 11,5 TL/kWsa olarak güncellenecek.

    Kısa süre önce Eşarj ve Trugo, roaming iş birliğini Türkiye'nin 81 iline taşımıştı. Ortak çalışma sayesinde kullanıcılar tek bir üyelik ile her iki markanın seçili istasyonlarında toplamda 4000’e yakın yüksek hızlı DC soketi diledikleri mobil uygulama üzerinden kullanabiliyor.

