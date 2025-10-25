Tesla yarışa geri döndü: Eylülde Avrupa'nın en çok satan otomobili Model Y oldu

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Tesla, son dönemde Avrupa’da inişli çıkışlı bir performansa sahip. Ancak bu durum, Model Y'nin Eylül ayında yeniden Avrupa'nın en çok satan otomobili olmasını engelleyemedi. Geçen ay Avrupa'da Çinli üreticilerin yakaladığı ivme de dikkat çekti.

Eylül ayında Avrupa'da 25.938 adet Model Y teslim edildi. Bu rakam, 2024'ün eylül ayına göre yüzde 8,6 düşüş anlamına gelse de Model Y’nin Ağustos’ta 17’nci, Temmuz’da ise 60’ıncı sıraya kadar gerilediği dönemin ardından dikkat çekici bir toparlanmayı temsil ediyor.

Model Y’nin ardından 20.146 adetle Renault Clio ikinci sırada yer aldı. Dacia Sandero ve Volkswagen T-Roc ise sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırada yer aldı.

Bununla birlikte Model Y, yıllık bazdaki sıralamada hala çok geride. Elektrikli model, Ocak-Eylül döneminde 109.793 adet satışla Avrupa genelinde 17’nci sırada yer alıyor. Aynı dönemde Dacia Sandero tam 185.947 adet satışla liderliğini sürdürüyor.

Eylülde Avrupa'da en çok satılan otomobiller🚗 Sıra Model Adet 1. Tesla Model Y 25.938 2. Renault Clio 20.146 3. Dacia Sandero 19.200 4. Volkswagen T-Roc 18.652 5. Volkswagen Golf 18.256 6. Volkswagen Tiguan 17.852 7. Kia Sportage 16.989 8. Ford Puma 16.758 9. Toyota Yaris Cross 15.951 10. Opel Corsa 15.545 11. Peugeot 208 15.177 12. Nissan Qashqai 15.137 13. Toyota Yaris 14.343 14. Skoda Octavia 13.673 15. Peugeot 2008 13.627

Çinli markalar payını ikiye katladı

Tam Boyutta Gör Tesla artık yalnızca Avrupalı ve geleneksel üreticilerle rekabet etmiyor. Çinli otomobil markaları, Avrupa’da rekor düzeyde büyüme gösteriyor. Eylül ayında Avrupa’da satılan her 100 yeni otomobilden 7,4’ü Çinli markalara ait. Bu oran, Haziran 2025’teki 5,5%’lik rekorun da üzerine çıktı. Bir yıl önce bu pay yalnızca yüzde 3,3 seviyesindeydi.

Eylül ayında Avrupa'da toplam 90.571 adet Çinli otomobil satıldı. Bu da geçen yıla kıyasla yüzde 149 artış anlamına geliyor. MG, 33.536 adetlik satışla listenin zirvesinde yer aldı ve satışlarını yüzde 77 artırdı. Bu yıl Avrupa’da toplam 225.334 MG satılırken, MG ZS modeli 94.925 adetle markanın en çok tercih edilen aracı oldu.

BYD, Eylül’de 24.336 araç satarak bir yıl öncesine göre beş kattan fazla büyüme kaydetti. Yılın ilk dokuz ayında 19.805 BYD Avrupa yollarına çıktı. Bu satışların 55.411’i şarj edilebilir hibrit modellere ait. Chery ise Eylül’de 18.454 satışla üçüncü sırada yer aldı. Şirket, Chery, Jaecoo ve Omoda markaları altında Avrupa genelinde 73.128 adet araç satışı gerçekleştirdi.

