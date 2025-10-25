Tesla yarışa geri döndü: Eylülde Avrupa'nın en çok satan otomobili Model Y oldu

Eylül ayında Avrupa'da 25.938 adet Model Y teslim edildi. Bu rakam, 2024'ün eylül ayına göre yüzde 8,6 düşüş anlamına gelse de Model Y’nin Ağustos’ta 17’nci, Temmuz’da ise 60’ıncı sıraya kadar gerilediği dönemin ardından dikkat çekici bir toparlanmayı temsil ediyor.
Model Y’nin ardından 20.146 adetle Renault Clio ikinci sırada yer aldı. Dacia Sandero ve Volkswagen T-Roc ise sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırada yer aldı.
Bununla birlikte Model Y, yıllık bazdaki sıralamada hala çok geride. Elektrikli model, Ocak-Eylül döneminde 109.793 adet satışla Avrupa genelinde 17’nci sırada yer alıyor. Aynı dönemde Dacia Sandero tam 185.947 adet satışla liderliğini sürdürüyor.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Tesla Model Y
|25.938
|2.
|Renault Clio
|20.146
|3.
|Dacia Sandero
|19.200
|4.
|Volkswagen T-Roc
|18.652
|5.
|Volkswagen Golf
|18.256
|6.
|Volkswagen Tiguan
|17.852
|7.
|Kia Sportage
|16.989
|8.
|Ford Puma
|16.758
|9.
|Toyota Yaris Cross
|15.951
|10.
|Opel Corsa
|15.545
|11.
|Peugeot 208
|15.177
|12.
|Nissan Qashqai
|15.137
|13.
|Toyota Yaris
|14.343
|14.
|Skoda Octavia
|13.673
|15.
|Peugeot 2008
|13.627
Çinli markalar payını ikiye katladı
Eylül ayında Avrupa'da toplam 90.571 adet Çinli otomobil satıldı. Bu da geçen yıla kıyasla yüzde 149 artış anlamına geliyor. MG, 33.536 adetlik satışla listenin zirvesinde yer aldı ve satışlarını yüzde 77 artırdı. Bu yıl Avrupa’da toplam 225.334 MG satılırken, MG ZS modeli 94.925 adetle markanın en çok tercih edilen aracı oldu.
BYD, Eylül'de 24.336 araç satarak bir yıl öncesine göre beş kattan fazla büyüme kaydetti. Yılın ilk dokuz ayında 19.805 BYD Avrupa yollarına çıktı. Bu satışların 55.411'i şarj edilebilir hibrit modellere ait. Chery ise Eylül'de 18.454 satışla üçüncü sırada yer aldı. Şirket, Chery, Jaecoo ve Omoda markaları altında Avrupa genelinde 73.128 adet araç satışı gerçekleştirdi.
...