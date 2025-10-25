BYD'nin yeni pickup modeli Avrupa patentinde ortaya çıktı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör BYD’nin yeni pickup modeli, Avrupa Birliği’nde yapılan patent başvurusu sayesinde ilk kez tüm hatlarıyla ortaya çıktı. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO), 23 Ekim’de araca ait tescil dosyalarını paylaştı. Yeni model, halihazırda Shark 6 tarafından temsil edilen serinin giriş seviyesi aracı olacak.

EUIPO’nun yeni pickup modelinin tasarımını tescillemesi, BYD’nin bu araçla yurtdışı pazarlarına açılma hedefini net biçimde ortaya koyuyor. Shark serisinin ilk modeli Shark 6, dünya genelinde bir yıldan uzun süredir satılmasına rağmen henüz Çin’de piyasaya çıkmadı. Çinli kaynaklar, yeni modelin de Avrupa, Latin Amerika ve Avustralya dahil olmak üzere küresel pazarlara odaklanacağını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Patent görsellerine göre yeni BYD pickup, monokok gövde yapısına sahip. Bu nedenle aracın, ilk kez 2020’de tanıtılan BYD Song Plus'ın (bizdeki Seal U) pickup türevi olma ihtimali yüksek. Ön kısım, çamurluklar ve kapılar büyük ölçüde aynı tasarımı paylaşıyor. Aracın kısa kasası ise genel oranlarıyla Hyundai'nin Tucson temelli pickup'ı Santa Cruz'u hatırlatıyor.

Yeni modelde dikey şekilde konumlanmış stop grubu, ince bir LED şeritle birbirine bağlanıyor. Alt gövde çevresindeki plastik korumalar aracın dayanıklılığını artırıyor. Yakıt kapağı arka sol çamurlukta, şarj portu kapağı ise sağ tarafta yer alıyor. Diğer dikkat çeken detaylar arasında tavan rayları ve geri görüş kamerası bulunuyor.

Tam Boyutta Gör BYD, modelin teknik özelliklerini henüz paylaşmadı. Ancak Çinli kaynaklar, aracın Shark 6’daki DMO şarj edilebilir hibrit sistemi kullanabileceğini belirtiyor. Yeni BYD pickup’ın küresel pazarlardaki konumlandırması ve teknik detayları, önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.

