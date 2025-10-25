BYD'nin yeni pickup modeli Avrupa patentinde ortaya çıktı
Çinli BYD'nin küresel pazarda satışa sunacağı monokok gövdeli pickup modeline ilişkin patent görselleri ortaya çıktı. Henüz teknik detayları belli olmayan modelin PHEV olacağı düşünülüyor.
EUIPO’nun yeni pickup modelinin tasarımını tescillemesi, BYD’nin bu araçla yurtdışı pazarlarına açılma hedefini net biçimde ortaya koyuyor. Shark serisinin ilk modeli Shark 6, dünya genelinde bir yıldan uzun süredir satılmasına rağmen henüz Çin’de piyasaya çıkmadı. Çinli kaynaklar, yeni modelin de Avrupa, Latin Amerika ve Avustralya dahil olmak üzere küresel pazarlara odaklanacağını belirtiyor.
Yeni modelde dikey şekilde konumlanmış stop grubu, ince bir LED şeritle birbirine bağlanıyor. Alt gövde çevresindeki plastik korumalar aracın dayanıklılığını artırıyor. Yakıt kapağı arka sol çamurlukta, şarj portu kapağı ise sağ tarafta yer alıyor. Diğer dikkat çeken detaylar arasında tavan rayları ve geri görüş kamerası bulunuyor.
