Mercedes'ten yeni elektrikli scooter: Mercedes-AMG E-Scooter

Teknoloji Editörü
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Mercedes, son birkaç yıldır EQE ve EQS modelleri gibi araçlarla ürün gamını elektrikli hale getirmek için çalışıyor. Her yeni otomobille birlikte daha fazla güç ve performans sunan Mercedes, bir AMG modeli de eklemişti. Ancak genellikle çok yüksek fiyatlı olduğu için AMG modeller çoğu otomobil hayranı için erişilebilir olmaktan uzak. Uygun fiyatlı Mercedes-AMG
Şimdi ise Mercedes, uygun fiyatlı elektrikli araç almayı düşünenlere hitap edecek yeni bir elektrikli araçla bunu değiştirmeyi umuyor. Bu elektrikli araç ise
Mercedes-AMG E-Scooter. Yeni AMG scooter, Mercedes ve İsviçreli mikromobilite uzmanı Micro Mobility Systems AG ortaklığında üretildi.
Bu elektrikli scooter
rejeneratif frenleme özelliğine sahip ve 500W'lık bir motorla çalışıyor. AMG, şehir içi ulaşım için tasarlanmış bir e-scooter. Zira Mercedes-Benz, yeni e-scooter'ın şık ve güvenli olduğunu, hatta mükemmel bir menzile sahip olduğunu belirtmekte.
40 kilometreye kadar menzil ve 15 kg ağırlığında
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Mercedes-AMG E-Scooter için
Eco ve Sport olmak üzere iki sürüş modu mevcut. Sport modu yaklaşık 25 km'lik bir sürüş menzili sunarken, Eco modu 40 km'ye kadar menzil sağlıyor. E-scooter, sürüş bilgilerini görüntüleyebileceğiniz gidon üzerine monte edilmiş bir ekrana sahip ve bluetooth ile telefon bağlantısı da mevcut. Ayrıca bu elektrikli scooter yaklaşık 15 kg ağırlığında ve katlanabilir olarak tasarlanmış. Mercedes-AMG E-Scooter'ın fiyatı ise 1,399.90 Euro (~30.000 TL).
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Kaynakça
https://carbuzz.com/news/mercedes-amgs-newest-vehicle-only-has-2-wheels
https://www.gizmochina.com/2023/05/23/refreshed-mercedes-amg-e-scooter-regenerative-braking-40km-range-announced/
https://jalopnik.com/mercedes-scooter-is-an-amg-ev-you-can-afford-1850465776
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.