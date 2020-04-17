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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Curiosity keşif robotu ekibi, uzay aracını evden idare ediyor

    NASA, Curiosity ekibinin keşif robotunu evden idare ettiğini ifade ettiği açıklamasında personelin yürüttüğü faaliyetler ile ilgili bilgiler verdi.
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    Uzay
    Gökhan G.
    Editör
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    Curiosity keşif robotu ekibi, uzay aracını evden idare ediyor
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    6 Ağustos 2012 tarihinde Mars’ın Gale kraterine iniş yapan geçen bu süre zarfında bilim insanlarına değerli veriler gönderen Curiosity keşif robotu, Mars’tan milyonlarca kilometre uzaklıktaki bir ofisten idare ediliyor. Aslında ediliyordu demek daha doğru zira koronavirüs salgını nedeniyle Curiosity ekibinde görevli personel artık evinden çalışıyor. Bu sebeple emektar robot artık herkesin ayrı ayrı koordinasyonu ile idare ediliyor.

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    Personelin yürüttüğü özverili çalışmayı gözler önüne seren NASA, yaptığı paylaşımda ekibin çalışmalarından örnekler verdi. Curiosity ekibinin lideri Alicia Allbaugh koordinasyona yönelik yaptığı açıklamada “Genellikle bir oda içinde ekranlarımızı birbirimizle paylaşıp veri ve görüntüleri inceleriz. Ancak ekip artık hem farklı odalar, vardiyalar ve birbirinden oldukça farklı donanımda işlerini yürütüyor.” derken bilim ekibi lideri Carrie Bridge ise “Genellikle 15 farklı sohbet kanalını takip etmek durumunda kalıyorum. Normal şartlar altında karşı karşıya kaldığım bir durum değil.” ifadelerini kullanmış.

    Curiosity keşif robotu ekibi, uzay aracını evden idare ediyor
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    Curiosity ekibinin iş yerlerinde kullandığı tüm ekipmanı evlerine götüremediğinin belirtildiği açıklamada bazı senaryolarda çalışanların kendi çözümlerini ürettikleri de vurgulanmış. Curiosity’nin hareketlerini planlayan ekibin Mars yüzeyinin yükseklik farklılıklarını daha iyi tespit edebilmek adına üç boyutlu görüntülere ihtiyaç duyduğu ve bunların analizinin ise sağ ve sol göze yansıyan görüntüleri hızlı bir şekilde değiştiren özel gözlüklerle yaptığı belirtilmiş. Bu sayede söz konusu personel, Curiosity ile sahibi olduğu robotik kolun ne şekilde kullanılabileceğine karar veriyor.

    İşyerinde oyuncu bilgisayarları ile çalışılıyor

    Ekibin Curiosity’nin hareketlerine karar verirken kullandığı donanımın aslında birer oyuncu bilgisayarı olduğunu belirten NASA, bunların ne yazık ki personelin evlerine götürülemediğini ifade etmiş. Personelin bu sorun karşısındaki çözümü ise kırmızı ve mavi lenslere sahip sıradan gözlükleri kendi bilgisayarlarında kullanmak olmuş. Çok etkin olmasa da ortaya konun çözüm işlerin yürütülmesi için kâfi geldiği söyleniyor.

    Donanım, haliyle yürütülen işin sadece bir bölümünü kapsıyor. İşin planlama ve lojistik kısmı, video konferanslar ile koordinasyon faaliyetleri, ekibin iş yükünün diğer boyutu. Curiosity personeli, 20 Mart itibariyle evden çalışmaya başlamış. Alışma sürecinin biraz vakit aldığını belirten Bridge, “Normal iş rutinimi sürdürüyorum ama sanal olarak. NASA’nın istersen yaparsın ruhu, bizlere güç veriyor.” demiş. Allbaugh’a göre ise Mars, koronavirüs dinlemiyor ve dönmeye devam ediyor.



    https://techcrunch.com/2020/04/14/nasas-curiosity-team-is-operating-the-mars-rover-from-home/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 29 dk.
    Nobody:

    NASA Personeli: abi sen ilerlet ben sağ sol yapayım.
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    vs-fb (Vn S) 1 sa.
    Bu durumda güvenlik ile ilgili bir çok sıkıntı olacaktır. Önlemler alınmıştır ama merkezdeki gibi de olmaz.
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