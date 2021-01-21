Esporcumuz Cem Bölükbaşı; F3 Asya pistlerinde

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Espor alanındaki en önemli temsilcilerimizden Cem Bölükbaşı yeni bir başarıya daha imza atıyor. Çocuk denecek yaşlardan itibaren motor sporları yapmaya başlayan ve şampiyonluklar kazanan Cem Bölükbaşı ay sonunda F3 Asya pistlerine çıkıyor.

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Cem Bölükbaşı kimdir?

Motor sporları kariyerine 5 yaşında motokros yarışları ile başlayan, 6 yaşında Türkiye Şampiyonluğu kazanan, ulusal ve uluslararası karting yarışları sonrasında Formula 3 ve Formula 4 testlerinde başarılı sonuçlar elde eden genç sporcu Cem Bölükbaşı, espor alanında da oldukça başarılı. Alonso’nun kurduğu eSpor takımında yer alarak dikkatleri üzerine çekmişti.

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Kalıcı bir şekilde gerçek pistlere geçme amacı olan Cem Bölükbaşı bu yolda önemli bir adım atıyor. BlackArts Racing Team ile anlaşan genç isim F3 Asya 2021 yarışlarına tam sezon katılma kararı aldı. Takımda Zdenek Chovanec, Lorenzo Fluxa ve Rafael Villagómez gibi isimler de yer alıyor.

15 ayaktan oluşan F3 Asya 2021 yaklaşık 1 ay sürecek. 29-30 Ocak tarihinde Dubai’de başlayacak olan F3 Asya yarışları 19-20 Şubat tarihlerinde de sona erecek. Bölükbaşı daha önce Borusan Otomotiv Motorsport takımında da yer almıştı.

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