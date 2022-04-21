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    Jüpiter'in uydusu Europa, Grönland'dakine benzer yeryüzü şekillerine sahip

    Dünya dışı yaşam arayışında Europa üzerinde gerçekleştirilen yeni bir araştırmada uydunun yüzeyinde Grönland'dakine benzer bir oluşum gözlemlendi.               
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    Europa, Grönland'dakine benzer yeryüzü şekillerine sahip

    Yayınlanan yeni bir araştırma, Jüpiter'in uydusu Europa'nın donmuş yüzeyinde keşfedilen çift sırtların oluşumu ve iç yapısının incelenmesi sonucunda Kuzeybatı Grönland'da yer alan bir yeryüzü şekliyle benzerlik göstermesi, uydunun yaşam barındırabileceğine dair yeni belirtiler sunuyor.

    Europa Clipper, uydu hakkında daha fazla bilgi sağlayacak

    Yüzey yüksekliği ve radar sondaj verileri kullanılarak Europa'nın yüzeyinde yer alan çift sırt adı verilen uzun yer şekilleriyle Grönland'da bulunan bazı yer şekilleri arasında benzerlikler olduğu anlaşıldı. Dünya dışı yaşam arayışında bir süredir araştırmalara konu olan Europa, yeni çalışmayla gözleri bir kez daha üzerine çekmiş oldu.

    Araştırmanın yazarlarından Stanford Üniversitesi jeofizikçisi Riley Culberg: "Buz kabuğunda sıvı suyun varlığı, okyanus ile buz kabuğu arasındaki alışverişin yaygın olduğunu ve yaşamı desteklemeye yardımcı olacak kimyasal döngü için önemli olabileceğini düşündürüyor. Özellikle sığ su, gelecekteki uzay görevleri için derin okyanusa tam olarak erişmek zorunda kalmadan en azından yaşam kanıtlarını koruyabilecek görüntü veya örnekleme için daha kolay hedefler olabileceği anlamına gelir." ifadelerinde bulundu.

    Europa hakkında daha fazla edinebilmek adına NASA, Europa Clipper uzay aracını 2024'te fırlatacak ancak uzay aracı 2030 yılında yörüngeye ulaşacak.

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