NASA’nın Europa uydusundaki transistörler radyasyon sorunuyla karşı karşıya

5 milyar dolarlık görev tehlikede
Europa Clipper görev ekibi üyeleri aracın transistörlerinde, yani sonda üzerindeki elektrik akışını kontrol eden cihazlarda bir sorun keşfetti. NASA yetkilileri yaptıkları açıklamada sorunun, beklenenden daha düşük radyasyon seviyelerinde transistörlerin arızalanmasının bildirilmesiyle ortaya çıktığını söyledi. Bu ciddi bir endişe kaynağı, çünkü Clipper, Jüpiter'in ortamı gibi adeta bir radyasyon cehennemine girecek.
Jüpiter'in muazzam manyetik alanı - Dünya'nın manyetik alanından 20.000 kat daha güçlü - yüklü parçacıkları yakalayıp onları çok yüksek enerjilere hızlandırarak Europa ve diğer iç uyduları bombalayan yoğun radyasyon yaratıyor. Bu da uydulara gönderilecek uyduların aşırı radyasyon seviyelerine karşı dayanıklı olmalarını şart koşuyor.
Transistörler bozuluyor
NASA, halihazırda transistöre testlerine devam ediyor ancak sonuçlar pek de umut verici değil. NASA, test verilerine göre bazı transistörlerin Jüpiter ve uydusu Europa yakınlarındaki yüksek radyasyonlu ortamda arızalanabileceğini söylüyor. Ajans, bu ayın sonuna kadar ön analizin tamamlanmasını bekliyor. Clipper aracında Infineon Technologies tarafından üretilen metal oksit yarı iletken alan etkili transistörler ya da bilindik adlarıyla MOSFET’ler kullanılıyor.
NASA, arızalanabilecek transistörlerin görev üzerinde yıkıcı bir etkisi olmayacağını tespit ederse bir erteleme olmadan mevcut fırlatma planlarına devam edebilir. Ancak etkilenen transistörlerin etkisi büyük olacaksa görevin ertelenmesi de ihtimaller arasında.Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/transistors-on-nasas-europa-satellite-cant-handle-space-radiation-putting-mission-at-risk-repair-could-require-baking-the-mosfets-inside-the-satellite https://blogs.nasa.gov/europaclipper/2024/07/11/nasa-continues-assessing-electrical-switches-on-europa-clipper/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.