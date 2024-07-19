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    NASA’nın Europa uydusundaki transistörler radyasyon sorunuyla karşı karşıya

    NASA'nın Europa Clipper uydusundaki transistörlerin Jüpiter'in ortamına dayanıp dayanamayacağından şüphe duyuluyor. Bu durum, 5 milyar dolarlık görevi riske atabilir.
    NASA’nın Europa uydusundaki transistörlerde radyasyon sorunu Tam Boyutta Gör
    Europa Clipper uzay aracının bu Ekim ayında bir SpaceX Falcon Heavy roketiyle fırlatılması planlanıyor. Robotik kaşif, Jüpiter'in buzla kaplı bir okyanus uydusu olan Europa'nın bildiğimiz anlamdaki yaşamı destekleme potansiyelini değerlendirecek. NASA, bu görev için 5 milyar dolar harcamış durumda. Ancak uydunun transistörlerinin radyasyona dayanıp dayanamayacağından şüphe duyuluyor.

    5 milyar dolarlık görev tehlikede

    Europa Clipper görev ekibi üyeleri aracın transistörlerinde, yani sonda üzerindeki elektrik akışını kontrol eden cihazlarda bir sorun keşfetti. NASA yetkilileri yaptıkları açıklamada sorunun, beklenenden daha düşük radyasyon seviyelerinde transistörlerin arızalanmasının bildirilmesiyle ortaya çıktığını söyledi. Bu ciddi bir endişe kaynağı, çünkü Clipper, Jüpiter'in ortamı gibi adeta bir radyasyon cehennemine girecek.

    Jüpiter'in muazzam manyetik alanı - Dünya'nın manyetik alanından 20.000 kat daha güçlü - yüklü parçacıkları yakalayıp onları çok yüksek enerjilere hızlandırarak Europa ve diğer iç uyduları bombalayan yoğun radyasyon yaratıyor. Bu da uydulara gönderilecek uyduların aşırı radyasyon seviyelerine karşı dayanıklı olmalarını şart koşuyor.

    Transistörler bozuluyor

    NASA’nın Europa uydusundaki transistörlerde radyasyon sorunu Tam Boyutta Gör
    Europa Clipper'ın Jüpiter sistemine 2030 yılında ulaşması planlanıyor. Sonda Europa'nın değil gaz devinin yörüngesinde dönecek olsa da dev gezegenin uydusunun etrafında epeyce bir zaman geçirecek. Görev planına göre Clipper, 3,5 yıllık programı boyunca Europa’ya yaklaşık 50 uçuş gerçekleştirecek.

    NASA, halihazırda transistöre testlerine devam ediyor ancak sonuçlar pek de umut verici değil. NASA, test verilerine göre bazı transistörlerin Jüpiter ve uydusu Europa yakınlarındaki yüksek radyasyonlu ortamda arızalanabileceğini söylüyor. Ajans, bu ayın sonuna kadar ön analizin tamamlanmasını bekliyor. Clipper aracında Infineon Technologies tarafından üretilen metal oksit yarı iletken alan etkili transistörler ya da bilindik adlarıyla MOSFET’ler kullanılıyor.

    NASA, arızalanabilecek transistörlerin görev üzerinde yıkıcı bir etkisi olmayacağını tespit ederse bir erteleme olmadan mevcut fırlatma planlarına devam edebilir. Ancak etkilenen transistörlerin etkisi büyük olacaksa görevin ertelenmesi de ihtimaller arasında.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/transistors-on-nasas-europa-satellite-cant-handle-space-radiation-putting-mission-at-risk-repair-could-require-baking-the-mosfets-inside-the-satellite https://blogs.nasa.gov/europaclipper/2024/07/11/nasa-continues-assessing-electrical-switches-on-europa-clipper/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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