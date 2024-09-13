NASA'dan yaşanabilir gezegen arayışı: Yeni hedef Jüpiter'in uydusu Europa

Europa Clipper görevinin Ekim ayında gerçekleşmesi planlanıyor
Uzay aracında transistör sorunları olabileceği yönündeki daha önceki endişelere rağmen üç önemli noktada yapılan kapsamlı değerlendirmeler aracın fırlatılmaya hazır olduğunu doğruladı. Europa Clipper uzay aracı, kritik bir incelemeden başarıyla geçerek, 10 Ekim civarında planlanan fırlatılışına doğru yol alıyor.
Görev ekibi dört ay boyunca uzay aracının transistörleri üzerinde kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirdi. Bu değerlendirmeler, Kaliforniya'daki NASA Jet Propulsion Laboratuvarı, Maryland'deki Johns Hopkins Üniversitesi ve NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Europa Clipper, Europa'nın buzlu yüzeyinin altında yaşam olasılığını araştırmak üzere tasarlanmış 10 bilimsel cihazla donatıldı. Daha önceki endişelere rağmen uzay aracının hedeflerinde veya yörüngesinde herhangi bir değişiklik yapılmadan fırlatılmasına izin verildi. NASA Bilim Görevleri Direktörlüğü'nden Nicola Fox, inceleme sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün incelemeden kesinlikle geçtik" dedi.
Güneş sistemimizin en büyük gezegeni olan Jüpiter'in manyetik alanının Dünya'nınkinden çok daha güçlü olduğu biliniyor. Bu da yoğun radyasyon anlamına geliyor. Bu nedenle Jüpiter'e doğru yola çıkan uzay araçlarının bu radyasyona dayanacak şekilde özel olarak korunan elektroniklerle donatılması gerekiyor.
Europa Clipper program bilimcisi Curt Niebur, bu görevin sadece milyarlarca yıl önce yaşanabilir olabilecek bir dünyayı değil aynı zamanda bugün potansiyel olarak yaşamı destekleyebilecek bir dünyayı keşfetme fırsatı sunduğunu belirtti. Bu durum NASA'nın dünya dışı yaşam olasılığını araştırma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.