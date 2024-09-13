NASA'dan yaşanabilir gezegen arayışı: Yeni hedef Jüpiter'in uydusu Europa

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Tam Boyutta Gör NASA'nın iddialı Europa Clipper misyonu, uzay aracının başarılı testlerinin ardından ekim ayında fırlatılmaya hazırlanıyor. Projenin amacı, dünya dışı yaşam için potansiyel bir yer olduğu düşünülen Jüpiter'in uydusu Europa'yı keşfetmek.

Europa Clipper görevinin Ekim ayında gerçekleşmesi planlanıyor

Uzay aracında transistör sorunları olabileceği yönündeki daha önceki endişelere rağmen üç önemli noktada yapılan kapsamlı değerlendirmeler aracın fırlatılmaya hazır olduğunu doğruladı. Europa Clipper uzay aracı, kritik bir incelemeden başarıyla geçerek, 10 Ekim civarında planlanan fırlatılışına doğru yol alıyor.

Görev ekibi dört ay boyunca uzay aracının transistörleri üzerinde kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirdi. Bu değerlendirmeler, Kaliforniya'daki NASA Jet Propulsion Laboratuvarı, Maryland'deki Johns Hopkins Üniversitesi ve NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde gerçekleştirildi.

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Europa Clipper, Europa'nın buzlu yüzeyinin altında yaşam olasılığını araştırmak üzere tasarlanmış 10 bilimsel cihazla donatıldı. Daha önceki endişelere rağmen uzay aracının hedeflerinde veya yörüngesinde herhangi bir değişiklik yapılmadan fırlatılmasına izin verildi. NASA Bilim Görevleri Direktörlüğü'nden Nicola Fox, inceleme sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün incelemeden kesinlikle geçtik" dedi.

Güneş sistemimizin en büyük gezegeni olan Jüpiter'in manyetik alanının Dünya'nınkinden çok daha güçlü olduğu biliniyor. Bu da yoğun radyasyon anlamına geliyor. Bu nedenle Jüpiter'e doğru yola çıkan uzay araçlarının bu radyasyona dayanacak şekilde özel olarak korunan elektroniklerle donatılması gerekiyor.

Europa Clipper program bilimcisi Curt Niebur, bu görevin sadece milyarlarca yıl önce yaşanabilir olabilecek bir dünyayı değil aynı zamanda bugün potansiyel olarak yaşamı destekleyebilecek bir dünyayı keşfetme fırsatı sunduğunu belirtti. Bu durum NASA'nın dünya dışı yaşam olasılığını araştırma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

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