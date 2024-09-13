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    Anlık Bildirim

    NASA'dan yaşanabilir gezegen arayışı: Yeni hedef Jüpiter'in uydusu Europa

    NASA'nın Europa Clipper uzay aracı önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. Jüpiter'in uydusunda yaşanabilirlik belirtilerini keşfetmek ve aramak için gelecek ay fırlatılmaya hazırlanıyor.
    NASA, Jüpiter'in uydusu Europa'da potansiyel yaşam arayışında Tam Boyutta Gör
    NASA'nın iddialı Europa Clipper misyonu, uzay aracının başarılı testlerinin ardından ekim ayında fırlatılmaya hazırlanıyor. Projenin amacı, dünya dışı yaşam için potansiyel bir yer olduğu düşünülen Jüpiter'in uydusu Europa'yı keşfetmek.

    Europa Clipper görevinin Ekim ayında gerçekleşmesi planlanıyor

    Uzay aracında transistör sorunları olabileceği yönündeki daha önceki endişelere rağmen üç önemli noktada yapılan kapsamlı değerlendirmeler aracın fırlatılmaya hazır olduğunu doğruladı. Europa Clipper uzay aracı, kritik bir incelemeden başarıyla geçerek, 10 Ekim civarında planlanan fırlatılışına doğru yol alıyor.

    Görev ekibi dört ay boyunca uzay aracının transistörleri üzerinde kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirdi. Bu değerlendirmeler, Kaliforniya'daki NASA Jet Propulsion Laboratuvarı, Maryland'deki Johns Hopkins Üniversitesi ve NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde gerçekleştirildi.

    Europa Clipper, Europa'nın buzlu yüzeyinin altında yaşam olasılığını araştırmak üzere tasarlanmış 10 bilimsel cihazla donatıldı. Daha önceki endişelere rağmen uzay aracının hedeflerinde veya yörüngesinde herhangi bir değişiklik yapılmadan fırlatılmasına izin verildi. NASA Bilim Görevleri Direktörlüğü'nden Nicola Fox, inceleme sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün incelemeden kesinlikle geçtik" dedi.

    Güneş sistemimizin en büyük gezegeni olan Jüpiter'in manyetik alanının Dünya'nınkinden çok daha güçlü olduğu biliniyor. Bu da yoğun radyasyon anlamına geliyor. Bu nedenle Jüpiter'e doğru yola çıkan uzay araçlarının bu radyasyona dayanacak şekilde özel olarak korunan elektroniklerle donatılması gerekiyor.

    Europa Clipper program bilimcisi Curt Niebur, bu görevin sadece milyarlarca yıl önce yaşanabilir olabilecek bir dünyayı değil aynı zamanda bugün potansiyel olarak yaşamı destekleyebilecek bir dünyayı keşfetme fırsatı sunduğunu belirtti. Bu durum NASA'nın dünya dışı yaşam olasılığını araştırma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 gün önce

    çöp

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    onderweb 5 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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