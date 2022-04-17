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    Hipersonik hızlardaki fırlatma sistemi, uyduları 10 dakikada yörüngeye ulaştırabilir

    Geliştirilen yeni bir fırlatma sistemi, daha düşük maliyetlerle yörüngeye uydu fırlatma görevlerini yerine getirebilir. Sistem, ulaşacağı hızlarla uyduları 10 dakikada yörüngeye ulaştırabilir.
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    Uyduları 10 dakikada yörüngeye ulaştıracak sistem geliştirildi
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    Uydu fırlatma sistemleri üzerindeki geliştirmeler her geçen gün artmaya devam ediyor. Geleneksel olarak bir roket aracılığıyla uydu fırlatılmasının bazı eksi yanlarını gidermek isteyen bir şirket, farklı bir fırlatma sistemi geliştirdiklerini duyurdu. Yeni sistem, küçük uydu fırlatmalarının maliyetini ve karbon ayak izini büyük ölçüde azaltmayı hedefliyor.

    Her saat fırlatma gerçekleştirilebilecek

    Green Launch şirketi, geliştirdikleri 16,5 metre uzunluğundaki fırlatma tüpü ile Mach 3'ü aşan bir hızda stratosfere bir yük atmayı başardı. Sistem, fırlatıcı güç olarak hidrojen, helyum ve oksijen kullanıyor.

    Şirket tarafından yapılan bir paylaşımda: "Hidrojen iticiyle fırlatılan bir merminin rekoru 11,2 km/sn (Mach 32,7). Yeniden kullanılabilirliği artırmak ve namluda aşınmayı önlemek için fırlatma hızımızı 6 km/sn (Mach 17.5) ile sınırlamayı planlıyoruz." ifadeleri yer aldı. Şirket ayrıca hızlanma kuvvetlerinin 30.000 G civarında zirve yapacağını tahmin ediyor.

    Green Launch, roket kullanılarak gerçekleştirilen bir fırlatma işlemine göre maliyetin onda bir oranında daha düşük olacağını söylüyor. Fırlatma ayrıca roket sistemine kıyasla riskleri de azaltıyor.

    Hidrojen topu her 60-90 dakikada bir ateşlenebilecek ve şirkete göre fırlatılan uydular ve malzemeler 10 dakika içinde yörüngeye ulaşabilecek.

    Green Launch, yaklaşan fırlatma testlerinin başarılı olması durumunda ilk önce sistemini iklim bilimciler için veri toplamak üzere atmosferik örnekleme cihazlarını yörüngeye göndermek için kullanmayı hedeflediğini söylüyor.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 2 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 3 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 3 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 3 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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