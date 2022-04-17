Hipersonik hızlardaki fırlatma sistemi, uyduları 10 dakikada yörüngeye ulaştırabilir

Tam Boyutta Gör

Uydu fırlatma sistemleri üzerindeki geliştirmeler her geçen gün artmaya devam ediyor. Geleneksel olarak bir roket aracılığıyla uydu fırlatılmasının bazı eksi yanlarını gidermek isteyen bir şirket, farklı bir fırlatma sistemi geliştirdiklerini duyurdu. Yeni sistem, küçük uydu fırlatmalarının maliyetini ve karbon ayak izini büyük ölçüde azaltmayı hedefliyor.

Her saat fırlatma gerçekleştirilebilecek

Green Launch şirketi, geliştirdikleri 16,5 metre uzunluğundaki fırlatma tüpü ile Mach 3'ü aşan bir hızda stratosfere bir yük atmayı başardı. Sistem, fırlatıcı güç olarak hidrojen, helyum ve oksijen kullanıyor.

Şirket tarafından yapılan bir paylaşımda: "Hidrojen iticiyle fırlatılan bir merminin rekoru 11,2 km/sn (Mach 32,7). Yeniden kullanılabilirliği artırmak ve namluda aşınmayı önlemek için fırlatma hızımızı 6 km/sn (Mach 17.5) ile sınırlamayı planlıyoruz." ifadeleri yer aldı. Şirket ayrıca hızlanma kuvvetlerinin 30.000 G civarında zirve yapacağını tahmin ediyor.

Green Launch, roket kullanılarak gerçekleştirilen bir fırlatma işlemine göre maliyetin onda bir oranında daha düşük olacağını söylüyor. Fırlatma ayrıca roket sistemine kıyasla riskleri de azaltıyor.

Hidrojen topu her 60-90 dakikada bir ateşlenebilecek ve şirkete göre fırlatılan uydular ve malzemeler 10 dakika içinde yörüngeye ulaşabilecek.

NASA, SpinLaunch'ın uydu fırlatma sistemini test edecek 5 gün önce eklendi

Green Launch, yaklaşan fırlatma testlerinin başarılı olması durumunda ilk önce sistemini iklim bilimciler için veri toplamak üzere atmosferik örnekleme cihazlarını yörüngeye göndermek için kullanmayı hedeflediğini söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Uyduları 10 dakikada yörüngeye ulaştıracak sistem geliştirildi