Tarihin en önemli uzay görevlerinden birisi Europa Clipper, yolculuğa başladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör SpaceX Falcon Heavy roketi, Jüpiter'in buzlu okyanus uydusunu keşfetmek üzere NASA'nın Europa Clipper sondasını kısa bir süre önce yörüngeye taşıdı. NASA’nın devasa uzay aracı Europa Clipper, Jüpiter’in buzla kaplı uydusu Europa’yı incelemek ve buz katmanının altında var olduğu düşünülen okyanusun yaşamı destekleyip destekleyemeyeceğini araştıracak.

Europa Clipper 2030’da hedefine varacak

Europa Clipper, NASA’nın başka bir gezegene yönelik inşa ettiği en büyük uzay aracı olmasının yanı sıra, Dünya dışındaki bir okyanus dünyasını incelemeye yönelik ilk görev olma özelliğini de taşıyor. Toplamda 2,9 milyar kilometre yol katedecek olan 5,2 milyar dolarlık (178,17 milyar Türk Lirası) uzay aracı, sapan etkisi ile daha da hızlanmak için Mars (Şubat 2025) ve Dünya’nın (Aralık 2026) yanından geçecek. 2030 yılında Jüpiter yörüngesine girecek olan Europa Clipper, burada Europa’ya yapacağı 49 yakın geçişle uydunun yüzey ve iç yapısını inceleyecek.

Tam Boyutta Gör Yapılan açıklamaya göre fırlatmadan kısa bir süre sonra, uzay aracı başarıyla roketten ayrıldı ve yaklaşık bir saat sonra, NASA’nın Derin Uzay Ağı aracılığıyla Dünya ile iki yönlü iletişim sağlandı. İlk veriler, uzay aracının sorunsuz çalıştığını gösterirken, NASA’daki görev ekipleri bu büyük başarıyı kutladı. NASA Genel Merkezi'nde Bilim Misyonu Direktörlüğü'nde yönetici yardımcısı olan Nicky Fox, “NASA'nın Europa Clipper misyonunun sunacağı inanılmaz ve eşi benzeri görülmemiş bilimsel keşifler için daha heyecanlı olamazdık” dedi.

Europa Clipper ne yapacak?

Tam Boyutta Gör Görevin ana amacı, Europa'nın yaşamı destekleyebilecek koşullara sahip olup olmadığını belirlemek. NASA'nın 1990'lardaki Galileo misyonundan elde edilen veriler, Europa’nın buz katmanının altında devasa ve tuzlu bir okyanusun bulunduğunu güçlü bir şekilde öne sürüyor. Bu okyanusun, Dünya’daki okyanuslardan daha fazla su barındırdığı düşünülüyor. Ayrıca, Europa’nın yüzeyinin altında organik bileşiklerin ve enerji kaynaklarının bulunabileceğine dair kanıtlar da mevcut.

Roket yakalama rüyası gerçek oldu 1 gün önce eklendi

Eğer Europa Clipper, Europa’nın yaşanabilir olduğunu doğrularsa bu, Güneş Sistemi’mizde ve ötesinde yaşamı destekleyebilecek daha fazla yer olabileceği anlamına gelecek. Uzay aracı 2031 yılında Europa'nın bilime adanmış uçuşlarını gerçekleştirmeye başlayacak. Europa Clipper, Europa’ya sadece 25 kilometre kadar yaklaşarak buzu delip geçebilen bir radar, termal sensörler ve kameralarla yüzeydeki sıcaklık farklarını ve olası su püskürmelerini inceleyecek.

Clipper ayrıca Europa'nın buz kabuğunu da ayrıntılı olarak karakterize edecek. Bu çalışma, Kongre'nin NASA'ya geliştirmesini emrettiği gelecekteki bir görev olan yaşam arayan bir iniş aracının inebileceği ve çalışabileceği iyi noktaları belirleyebilir.

Bu görev, bugüne kadar Jüpiter’e gönderilen en gelişmiş bilimsel araç setiyle donatılmış durumda. Europa Clipper’ın güneş panelleri, NASA’nın şimdiye kadar bir gezegenler arası görev için kullandığı en büyük paneller olma özelliğini taşıyor. Güneş ışığının zayıf olduğu Jüpiter yörüngesinde bile cihazlara enerji sağlayacak kapasiteye sahip olan bu paneller, aracın toplam genişliğini 30,5 metreye çıkarıyor. Uzay aracının yakıt dolu haliyle toplam ağırlığı ise yaklaşık 5.900 kilogram.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Europa Clipper, yolculuğa başladı: Tarihin en önemli görevi