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    Tarihin en önemli uzay görevlerinden birisi Europa Clipper, yolculuğa başladı

    NASA'nın Europa Clipper uzay aracı kısa bir süre önce SpaceX Falcon Heavy roketiyle fırlatılarak Jüpiter'in özel uydusu Europa'ya doğru yolculuğuna başladı. Hedef ise yaşamı keşfetmek.
    Europa Clipper, yolculuğa başladı: Tarihin en önemli görevi Tam Boyutta Gör
    SpaceX Falcon Heavy roketi, Jüpiter'in buzlu okyanus uydusunu keşfetmek üzere NASA'nın Europa Clipper sondasını kısa bir süre önce yörüngeye taşıdı. NASA’nın devasa uzay aracı Europa Clipper, Jüpiter’in buzla kaplı uydusu Europa’yı incelemek ve buz katmanının altında var olduğu düşünülen okyanusun yaşamı destekleyip destekleyemeyeceğini araştıracak.

    Europa Clipper 2030’da hedefine varacak

    Europa Clipper, NASA’nın başka bir gezegene yönelik inşa ettiği en büyük uzay aracı olmasının yanı sıra, Dünya dışındaki bir okyanus dünyasını incelemeye yönelik ilk görev olma özelliğini de taşıyor. Toplamda 2,9 milyar kilometre yol katedecek olan 5,2 milyar dolarlık (178,17 milyar Türk Lirası) uzay aracı, sapan etkisi ile daha da hızlanmak için Mars (Şubat 2025) ve Dünya’nın (Aralık 2026) yanından geçecek. 2030 yılında Jüpiter yörüngesine girecek olan Europa Clipper, burada Europa’ya yapacağı 49 yakın geçişle uydunun yüzey ve iç yapısını inceleyecek.

    Europa Clipper, yolculuğa başladı: Tarihin en önemli görevi Tam Boyutta Gör
    Yapılan açıklamaya göre fırlatmadan kısa bir süre sonra, uzay aracı başarıyla roketten ayrıldı ve yaklaşık bir saat sonra, NASA’nın Derin Uzay Ağı aracılığıyla Dünya ile iki yönlü iletişim sağlandı. İlk veriler, uzay aracının sorunsuz çalıştığını gösterirken, NASA’daki görev ekipleri bu büyük başarıyı kutladı. NASA Genel Merkezi'nde Bilim Misyonu Direktörlüğü'nde yönetici yardımcısı olan Nicky Fox, “NASA'nın Europa Clipper misyonunun sunacağı inanılmaz ve eşi benzeri görülmemiş bilimsel keşifler için daha heyecanlı olamazdık” dedi.

    Europa Clipper ne yapacak?

    Europa Clipper, yolculuğa başladı: Tarihin en önemli görevi Tam Boyutta Gör
    Görevin ana amacı, Europa'nın yaşamı destekleyebilecek koşullara sahip olup olmadığını belirlemek. NASA'nın 1990'lardaki Galileo misyonundan elde edilen veriler, Europa’nın buz katmanının altında devasa ve tuzlu bir okyanusun bulunduğunu güçlü bir şekilde öne sürüyor. Bu okyanusun, Dünya’daki okyanuslardan daha fazla su barındırdığı düşünülüyor. Ayrıca, Europa’nın yüzeyinin altında organik bileşiklerin ve enerji kaynaklarının bulunabileceğine dair kanıtlar da mevcut.

    Eğer Europa Clipper, Europa’nın yaşanabilir olduğunu doğrularsa bu, Güneş Sistemi’mizde ve ötesinde yaşamı destekleyebilecek daha fazla yer olabileceği anlamına gelecek. Uzay aracı 2031 yılında Europa'nın bilime adanmış uçuşlarını gerçekleştirmeye başlayacak. Europa Clipper, Europa’ya sadece 25 kilometre kadar yaklaşarak buzu delip geçebilen bir radar, termal sensörler ve kameralarla yüzeydeki sıcaklık farklarını ve olası su püskürmelerini inceleyecek.

    Clipper ayrıca Europa'nın buz kabuğunu da ayrıntılı olarak karakterize edecek. Bu çalışma, Kongre'nin NASA'ya geliştirmesini emrettiği gelecekteki bir görev olan yaşam arayan bir iniş aracının inebileceği ve çalışabileceği iyi noktaları belirleyebilir.

    Bu görev, bugüne kadar Jüpiter’e gönderilen en gelişmiş bilimsel araç setiyle donatılmış durumda. Europa Clipper’ın güneş panelleri, NASA’nın şimdiye kadar bir gezegenler arası görev için kullandığı en büyük paneller olma özelliğini taşıyor. Güneş ışığının zayıf olduğu Jüpiter yörüngesinde bile cihazlara enerji sağlayacak kapasiteye sahip olan bu paneller, aracın toplam genişliğini 30,5 metreye çıkarıyor. Uzay aracının yakıt dolu haliyle toplam ağırlığı ise yaklaşık 5.900 kilogram.

    Kaynakça https://www.space.com/spacex-falcon-heavy-europa-clipper-launch https://www.jpl.nasa.gov/news/liftoff-nasas-europa-clipper-sails-toward-ocean-moon-of-jupiter/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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