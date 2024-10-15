Tarihin en önemli uzay görevlerinden birisi Europa Clipper, yolculuğa başladı

Europa Clipper 2030’da hedefine varacak
Europa Clipper, NASA’nın başka bir gezegene yönelik inşa ettiği en büyük uzay aracı olmasının yanı sıra, Dünya dışındaki bir okyanus dünyasını incelemeye yönelik ilk görev olma özelliğini de taşıyor. Toplamda 2,9 milyar kilometre yol katedecek olan 5,2 milyar dolarlık (178,17 milyar Türk Lirası) uzay aracı, sapan etkisi ile daha da hızlanmak için Mars (Şubat 2025) ve Dünya’nın (Aralık 2026) yanından geçecek. 2030 yılında Jüpiter yörüngesine girecek olan Europa Clipper, burada Europa’ya yapacağı 49 yakın geçişle uydunun yüzey ve iç yapısını inceleyecek.
Europa Clipper ne yapacak?
Eğer Europa Clipper, Europa’nın yaşanabilir olduğunu doğrularsa bu, Güneş Sistemi’mizde ve ötesinde yaşamı destekleyebilecek daha fazla yer olabileceği anlamına gelecek. Uzay aracı 2031 yılında Europa'nın bilime adanmış uçuşlarını gerçekleştirmeye başlayacak. Europa Clipper, Europa’ya sadece 25 kilometre kadar yaklaşarak buzu delip geçebilen bir radar, termal sensörler ve kameralarla yüzeydeki sıcaklık farklarını ve olası su püskürmelerini inceleyecek.
Clipper ayrıca Europa'nın buz kabuğunu da ayrıntılı olarak karakterize edecek. Bu çalışma, Kongre'nin NASA'ya geliştirmesini emrettiği gelecekteki bir görev olan yaşam arayan bir iniş aracının inebileceği ve çalışabileceği iyi noktaları belirleyebilir.
Bu görev, bugüne kadar Jüpiter’e gönderilen en gelişmiş bilimsel araç setiyle donatılmış durumda. Europa Clipper’ın güneş panelleri, NASA’nın şimdiye kadar bir gezegenler arası görev için kullandığı en büyük paneller olma özelliğini taşıyor. Güneş ışığının zayıf olduğu Jüpiter yörüngesinde bile cihazlara enerji sağlayacak kapasiteye sahip olan bu paneller, aracın toplam genişliğini 30,5 metreye çıkarıyor. Uzay aracının yakıt dolu haliyle toplam ağırlığı ise yaklaşık 5.900 kilogram.Kaynakça https://www.space.com/spacex-falcon-heavy-europa-clipper-launch https://www.jpl.nasa.gov/news/liftoff-nasas-europa-clipper-sails-toward-ocean-moon-of-jupiter/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.