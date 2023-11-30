Google, 2023'ün en iyi Android uygulamaları ve oyunlarını açıkladı

Tam Boyutta Gör Bul yıl Play Store’a çıkan en iyi uygulama ve oyunların öne çıkarıldığı Google Play 2023’ün En iyi Ödülleri kazananları açıklandı. Google, yapay zekalı en iyi uygulama, PC’deki en iyi Google Play Oyunları, en iyi çoklu cihaz uygulama ve oyunu gibi birkaç yeni ödül kategorisi ekledi.

Apple, 2023'ün en iyi uygulamaları ve oyunlarını açıkladı 2 sa. önce eklendi

Google Play 2023’ün En İyileri

Imprint, 2023’ün en iyi Android uygulaması ödülünü aldı. Imprint, görsel hikaye anlatımı ile finans, iş, bilim, teknoloji vb. alanlarda kişinin önemli konuları anlamasına yardımcı oluyor. 2023’ün en iyi Android oyunu, bilim kurgu uzay fantastik RPG Honkai: Star Rail seçildi.

En iyi uygulama : Imprint: Learn Visually

: Imprint: Learn Visually En iyi oyun : Honkai: Star Rail

: Honkai: Star Rail En iyi çoklu cihaz uygulaması : Spotify

: Spotify En iyi çoklu cihaz oyunu : OUTERPLANE - Strategy Anime

: OUTERPLANE - Strategy Anime Kullanıcıların seçtiği en iyi uygulama : ChatGPT

: ChatGPT Kullanıcıların seçtiği en iyi oyun: MONOPOLY GO!

Yapay zeka (AI) ve ChatGPT'nin bu yıl teknoloji sektöründeki en popüler iki terim olduğu göz önüne alındığında, ChatGPT'nin kullanıcıların seçimi uygulama ödülünü kazanması şaşırtıcı değil. AllTrails ve Audible, onur ödülü alırken, WhatsApp, saatler için en iyi uygulama olarak taçlandırıldı. Tabletler için, vektör tabanlı eskiz ve çizim uygulaması olan Concepts en iyi uygulama ödülünü kazanırken, Canva ve Everand da onur ödülü aldı.

Türkiye’de 2023’ün en iyi Android uygulamaları

ChatGPT

Amazon Prime Video

Spotify

LEGO DUPLO DISNEY

FlipaClip

Canva

Threads

Moodistory

Character AI

Yuu SG

PAW Patrol Academy

Earth Mission App

FooTinder

Everand

Rekosistem

AWorld

ON THE TRIP

Mojitto

Türkiye’de 2023’ün en iyi Android oyunları

Honkai: Star Rai - En iyi hikaye

Farlight 84 - En iyi çok oyunculu

MONOPOLY GO! - En iyi gündelik oyun

Vampire Survivors - En iyi bağımsız oyun

Stumble Guys - En iyi devam eden oyun

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