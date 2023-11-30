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    Google, 2023'ün en iyi Android uygulamaları ve oyunlarını açıkladı

    Google Play Store 2023'ün en iyi Android uygulamaları ve oyunları listesi yayınlandı. Geçen yıllardan farklı olarak yılın trendine göre yeni kategoriler de eklendi.
    google play 2023 en iyi android uygulamaları ve oyunları Tam Boyutta Gör
    Bul yıl Play Store’a çıkan en iyi uygulama ve oyunların öne çıkarıldığı Google Play 2023’ün En iyi Ödülleri kazananları açıklandı. Google, yapay zekalı en iyi uygulama, PC’deki en iyi Google Play Oyunları, en iyi çoklu cihaz uygulama ve oyunu gibi birkaç yeni ödül kategorisi ekledi.

    Google Play 2023’ün En İyileri

    Imprint, 2023’ün en iyi Android uygulaması ödülünü aldı. Imprint, görsel hikaye anlatımı ile finans, iş, bilim, teknoloji vb. alanlarda kişinin önemli konuları anlamasına yardımcı oluyor. 2023’ün en iyi Android oyunu, bilim kurgu uzay fantastik RPG Honkai: Star Rail seçildi.

    • En iyi uygulama: Imprint: Learn Visually
    • En iyi oyun: Honkai: Star Rail
    • En iyi çoklu cihaz uygulaması: Spotify
    • En iyi çoklu cihaz oyunu: OUTERPLANE - Strategy Anime
    • Kullanıcıların seçtiği en iyi uygulama: ChatGPT
    • Kullanıcıların seçtiği en iyi oyun: MONOPOLY GO!

    Yapay zeka (AI) ve ChatGPT'nin bu yıl teknoloji sektöründeki en popüler iki terim olduğu göz önüne alındığında, ChatGPT'nin kullanıcıların seçimi uygulama ödülünü kazanması şaşırtıcı değil. AllTrails ve Audible, onur ödülü alırken, WhatsApp, saatler için en iyi uygulama olarak taçlandırıldı. Tabletler için, vektör tabanlı eskiz ve çizim uygulaması olan Concepts en iyi uygulama ödülünü kazanırken, Canva ve Everand da onur ödülü aldı.

    Türkiye’de 2023’ün en iyi Android uygulamaları

    • ChatGPT
    • Amazon Prime Video
    • Spotify
    • LEGO DUPLO DISNEY
    • FlipaClip
    • Canva
    • Threads
    • Moodistory
    • Character AI
    • Yuu SG
    • PAW Patrol Academy
    • Earth Mission App
    • FooTinder
    • Everand
    • Rekosistem
    • AWorld
    • ON THE TRIP
    • Mojitto

    Türkiye’de 2023’ün en iyi Android oyunları

    • Honkai: Star Rai - En iyi hikaye
    • Farlight 84 - En iyi çok oyunculu
    • MONOPOLY GO! - En iyi gündelik oyun
    • Vampire Survivors - En iyi bağımsız oyun
    • Stumble Guys - En iyi devam eden oyun
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    matematik anlamıyorum sarsilmaz k2 45 yorumlar wisdom share smart cloud tv açılmıyor start stop devre dışı bırakma ersoy ulubey

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