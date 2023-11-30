Google, 2023'ün en iyi Android uygulamaları ve oyunlarını açıkladı

- Google Play 2023’ün En İyileri
- Türkiye’de 2023’ün en iyi Android uygulamaları
- Türkiye’de 2023’ün en iyi Android oyunları
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Google Play 2023’ün En İyileri
Imprint, 2023’ün en iyi Android uygulaması ödülünü aldı. Imprint, görsel hikaye anlatımı ile finans, iş, bilim, teknoloji vb. alanlarda kişinin önemli konuları anlamasına yardımcı oluyor. 2023’ün en iyi Android oyunu, bilim kurgu uzay fantastik RPG Honkai: Star Rail seçildi.
- En iyi uygulama: Imprint: Learn Visually
- En iyi oyun: Honkai: Star Rail
- En iyi çoklu cihaz uygulaması: Spotify
- En iyi çoklu cihaz oyunu: OUTERPLANE - Strategy Anime
- Kullanıcıların seçtiği en iyi uygulama: ChatGPT
- Kullanıcıların seçtiği en iyi oyun: MONOPOLY GO!
Yapay zeka (AI) ve ChatGPT'nin bu yıl teknoloji sektöründeki en popüler iki terim olduğu göz önüne alındığında, ChatGPT'nin kullanıcıların seçimi uygulama ödülünü kazanması şaşırtıcı değil. AllTrails ve Audible, onur ödülü alırken, WhatsApp, saatler için en iyi uygulama olarak taçlandırıldı. Tabletler için, vektör tabanlı eskiz ve çizim uygulaması olan Concepts en iyi uygulama ödülünü kazanırken, Canva ve Everand da onur ödülü aldı.
Türkiye’de 2023’ün en iyi Android uygulamaları
- ChatGPT
- Amazon Prime Video
- Spotify
- LEGO DUPLO DISNEY
- FlipaClip
- Canva
- Threads
- Moodistory
- Character AI
- Yuu SG
- PAW Patrol Academy
- Earth Mission App
- FooTinder
- Everand
- Rekosistem
- AWorld
- ON THE TRIP
- Mojitto
Türkiye’de 2023’ün en iyi Android oyunları
- Honkai: Star Rai - En iyi hikaye
- Farlight 84 - En iyi çok oyunculu
- MONOPOLY GO! - En iyi gündelik oyun
- Vampire Survivors - En iyi bağımsız oyun
- Stumble Guys - En iyi devam eden oyun
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.