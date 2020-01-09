EVO 2 katlanabilir Drone modeli DJI’a rakip oluyor

Ticari Drone sektörünün açık ara lideri DJI olsa da farklı firmalar rekabeti ısıtacak modeller çıkarmaya devam ediyor. Autel Robotics katlanabilir yapıdaki EVO 2 Drone modelini CES 2020 fuarına getirdi.

EVO 2 özellikleri

EVO 2 modeli motorları katlandığı zaman çantanıza sığacak hale geliyor. Özellikle kamera ve görüntü işleme tarafındaki yetenekleri ile DJI muadillerine kafa tutacak yapıda. EVO 2 modeli 3 farklı versiyon ile gelecek.

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Standart EVO 2 versiyonu 0.5 inç CMOS sensör barındırıyor. Sensör 6K ve 8K çözünürlük seçeneklerine sahip. EVO II Pro versiyonu 1 inçlik CMOS sensörde 5472x3648 piksel çözünürlük sunuyor. EVO 2 Dual ise aynı 0.5 inçlik CMOS sensörün yanına bir de FLIR termal kamera ekliyor.

EVO 2 tek şarj ile 40 dakika havada kalabiliyor. Ulaşabildiği hız ise saatte 70Km. Görsel işlem sensörleri ve sonar sensörleri sayesinde EVO 2 modeli aynı anda 64 nesneyi tanımlayabiliyor, engellerden kaçınıyor ve güçlü rüzgarlara karşı durabiliyor. Henüz EVO 2 için çıkış tarihi açıklanmadı.

https://www.slashgear.com/evo-2-folding-8k-camera-drone-will-take-on-dji-08606328/

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