HD 65907: “Yeniden dirilen” yıldızın gizemli hikayesi

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Tam Boyutta Gör Evrenin derinliklerindeki HD 65907 yıldızı, astronomların kafasını karıştıran özelliklere sahip. İlk bakışta genç bir yıldız gibi dursa da, detaylı incelemeler yıldızın aslında çok daha yaşlı olduğunu ortaya koyuyor. Peki, bu nasıl mümkün olabilir? Bilim insanlarının araştırmaları, HD 65907’nin bir "yeniden doğmuş yıldız" olduğunu gösteriyor.

Yıldızların yaşı nasıl ölçülüyor?

Astronomlar, bir yıldızın yaşını belirlemek için farklı yöntemler kullanır. En yaygın tekniklerden biri, yıldızın parlaklığı ve sıcaklığına dayanıyor. Tüm yıldızlar, yaşamlarının çoğunu geçirdikleri "anakol" adı verilen bir evrede belirli bir parlaklık-sıcaklık ilişkisine sahip. Bu da çekirdeklerine hidrojen eritmeye başladıkları andan itibaren başlıyor. Bilim insanları bu iki özelliği ölçerek bir yıldızın yaşını yaklaşık olarak tahmin edebiliyor.

Bir diğer yöntem ise yıldızın atmosferindeki ağır elementlerin miktarını ölçmek. Daha eski yıldızlar genellikle daha az ağır element içerir, çünkü bu yıldızlar galaksinin ağır elementler bakımından daha fakir olduğu bir dönemde doğmuşlardır.

HD 65907’nin gizemi

Tam Boyutta Gör HD 65907’nin parlaklık ve sıcaklık verileri, onun yaklaşık 5 milyar yaşında genç bir yıldız olduğunu gösteriyor. Ancak atmosferinde neredeyse hiç ağır element bulunmuyor. Dahası, galaksideki hareketleri de genç yıldızlara özgü sakin bir yörüngeden çok uzak; oldukça düzensiz bir yol izliyor. Bu da onun yakın zamanda başka bir yerden buraya taşındığını düşündürüyor.

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Yürütülen yeni bir araştırmada uluslararası bilim insanları, HD 65907'nin mavi başıboş olarak bilinen bir tür yıldız olduğunu ve geçmişinde yaşadığı şiddetli bir olay nedeniyle bu garip özellikler kombinasyonuna sahip olduğunu, adeta yeniden dirildiğini düşünüyor.

Cevap: Mavi başıboş yıldız

Bilim insanlarına göre eğer iki düşük kütleli yıldız çarpışırsa, kalıntılar bazen bağımsız bir yıldız olarak hayatta kalabilir. İlk başta, bu yeni birleşmiş yıldız hem büyük kütleli hem de geniş olur; çarpışma sonrası oluşan muazzam dönüş hızı nedeniyle dış yüzeyi çekirdeğinden oldukça uzaklaşır. Ancak zamanla, bazı astrofiziksel süreçler (belki de güçlü manyetik alanlar) yıldızın dönüş hızını yavaşlatır ve onu dengeli bir duruma sokar. En nihayetinde ise yıldız, hem büyük kütleli hem de inanılmaz derecede sıcak gibi görünen mavi başıboş halini alır.

HD 65907’yi özel kılan, bir yıldız kümesinin parçası olmaması. Genellikle mavi başıboş yıldızlar, yıldızların sık çarpıştığı kümelerde bulunur. Ancak HD 65907, galakside tek başına dolaşan bir yıldız. Araştırmacılar, bu yıldızın 5 milyar yıl önce bir eş yıldızı "yutup" bugünkü haline geldiğini düşünüyor. Araştırmacılara göre bu tür çalışmalar, Samanyolu'ndaki yıldızların karmaşık yaşamlarını çözmek için çok önemli.

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