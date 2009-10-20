Expansys, Androidli Acer Liquid için 380€'dan ön sipariş almaya başladı

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Acer'ın Android 1.6 işletim sistemi ve Qualcomm Snapdragon işlemcili akıllı telefonu Liquid'i lanse etmesinin ardından Expansys ön sipariş almaya başladı.
115 x 62.5 x 12.5 mm boyutlarında ve 135 gram ağırlığındaki yeni akıllı telefon, quadband GSM / HSDPA, 256 MB RAM / 512 MB ROM, 3.5 inç 480x800 piksel dokunmatik ekran, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, WI-FI, GPS, Bluetooth + A2DP, microSD kart girişi, 3.5 mm jak girişi, 1350 mAh lityum iyon batarya gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor. Batarya 400 saate varan bekleme, 300 dakikaya kadar konuşma süresi vaadediyor.
Expansys'de belirtilenlere göre Liquid, 379,99 Euro civarında 28 kasımdan itibaren stoklarda olacak.
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