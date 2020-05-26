Exynos 880 işlemcili ilk telefon tanıtıldı: Vivo Y70s

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung bugün 5G destekli Exynos 880 yonga setini tanıttı. Bu arada yeni işlemciyle güçlendirilmiş ilk akıllı telefon da resmiyet kazandı.

Vivo Y70s, Exynos 880 platformunu temel alan dünyanın ilk akıllı telefonu olarak lanse edildi. Kısa bir hatırlatma olarak Exynos 980 yonga setinin de ilk kez Vivo markalı bir telefonda karşımıza çıktığını belirtelim.

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8 nanometre fabrikasyon sürecini temel alan Exynos 880, sekiz çekirdekli bir mimariye sahip. 2 GHz saat hızında çalışan iki Cortex-A77 çekirdeği, 1.8 GHz frekanslı altı Cortex-A55 çekirdeği ve Mali-G76 MP5 grafik birimi içeriyor.

Vivo Y70s, 280 dolar gibi bir başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Yani 5G bağlantısını destekleyen en uygun fiyatlı akıllı telefonlardan biri oldu.

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Vivo Y70s Özellikleri ve Fiyatı

Cihazda 6.53 inç LCD ekran mevcut. Ayrıca 6/8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla geliyor. Akıllı telefonun arka panelinde 48, 8 ve 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi var. Ön tarafında ise 16 megapiksel selfie kamerası görev yapıyor.

Vivo Y70s, 18 watt şarj destekli 4.500 mAh pilden besleniyor. 162 x 76.6 x 8.46 mm ebatlarındaki cihazın ağırlığı 190 gram. Siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor.

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Ön siparişe açılan akıllı telefon 1 Haziran itibarıyla satışa sunulacak. İki farklı versiyonu olan Vivo Y70s'in fiyat etiketleri ise şu şekilde:

6/128 GB: 280 dolar

8/128 GB: 308 dolar

https://www.vivo.com.cn/vivo/y70s

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