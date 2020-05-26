Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Exynos 880 işlemcili ilk telefon tanıtıldı: Vivo Y70s

    Vivo, Y serisi akıllı telefon ailesini yeni bir modelle genişletti. Vivo Y70s olarak adlandırılan model 5G desteği, üç arka kamera ve 280 dolar fiyatla geliyor.
    53 dk.
    231
    24
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Exynos 880 işlemcili ilk telefon tanıtıldı: Vivo Y70s
    Tam Boyutta Gör

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung bugün 5G destekli Exynos 880 yonga setini tanıttı. Bu arada yeni işlemciyle güçlendirilmiş ilk akıllı telefon da resmiyet kazandı.

    Vivo Y70s, Exynos 880 platformunu temel alan dünyanın ilk akıllı telefonu olarak lanse edildi. Kısa bir hatırlatma olarak Exynos 980 yonga setinin de ilk kez Vivo markalı bir telefonda karşımıza çıktığını belirtelim.

    İlginizi Çekebilir Avatar Exynos 880 yonga seti duyuruldu: Orta sınıf Samsung telefonlara 5G ve yapay zeka desteği

    Exynos 880 işlemcili ilk telefon tanıtıldı: Vivo Y70s
    Tam Boyutta Gör

    8 nanometre fabrikasyon sürecini temel alan Exynos 880, sekiz çekirdekli bir mimariye sahip. 2 GHz saat hızında çalışan iki Cortex-A77 çekirdeği, 1.8 GHz frekanslı altı Cortex-A55 çekirdeği ve Mali-G76 MP5 grafik birimi içeriyor.

    Vivo Y70s, 280 dolar gibi bir başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Yani 5G bağlantısını destekleyen en uygun fiyatlı akıllı telefonlardan biri oldu.

    Exynos 880 işlemcili ilk telefon tanıtıldı: Vivo Y70s
    Tam Boyutta Gör

    Vivo Y70s Özellikleri ve Fiyatı

    Cihazda 6.53 inç LCD ekran mevcut. Ayrıca 6/8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla geliyor. Akıllı telefonun arka panelinde 48, 8 ve 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi var. Ön tarafında ise 16 megapiksel selfie kamerası görev yapıyor.

    Vivo Y70s, 18 watt şarj destekli 4.500 mAh pilden besleniyor. 162 x 76.6 x 8.46 mm ebatlarındaki cihazın ağırlığı 190 gram. Siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor.

    Exynos 880 işlemcili ilk telefon tanıtıldı: Vivo Y70s
    Tam Boyutta Gör

    Ön siparişe açılan akıllı telefon 1 Haziran itibarıyla satışa sunulacak. İki farklı versiyonu olan Vivo Y70s'in fiyat etiketleri ise şu şekilde:

    • 6/128 GB: 280 dolar
    • 8/128 GB: 308 dolar


    https://www.vivo.com.cn/vivo/y70s Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Yeni Mercedes-Benz S-Serisi'nin ilk resmi görüntüsü yayınlandı
    1 sa.
    Samsung Galaxy Note 20 Plus'ın render görüntüleri ortaya çıktı
    23 sa.
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 23 dk. 2020 yılının en iyi karantina fotoğrafları yayımlandı 53 dk. GÖRÜNTÜLENEN Exynos 880 işlemcili ilk telefon tanıtıldı: Vivo Y70s Sonraki Intel Elkhart Lake Atom işlemcisi gün yüzüne çıktı 1 sa. Yeni Mercedes-Benz S-Serisi'nin ilk resmi görüntüsü yayınlandı 2 sa. 60x zoom'a ve 120 Hz ekrana sahip Realme X3 SuperZoom tanıtıldı 2 sa. Acer ConceptD 7 incelemesi | Ekranı çok iyi olan dizüstü bilgisayar 2 sa. Huawei, Vivendi bünyesindeki Dailymotion ile ortaklık kurdu 3 sa. Xbox Game Pass'ten bir bomba daha: No Man's Sky geliyor 3 sa. Çeyrek asırlık programlama dili: Java 25 yaşında 4 sa. LG Velvet, Avrupa'ya geliyor 5 sa. 90Hz ekranlı Realme 6s tanıtıldı 5 sa. Yeni Motorola Razr bu yıl 5G desteğiyle gelebilir 5 sa. Xiaomi RedmiBook en yeni AMD Ryzen işlemcilerle güncellendi 6 sa. Samsung, akıllı telefonlar için yeni güvenlik çipi geliştirdi! 6 sa. Dark'ın 3. sezonu resmen geliyor: İşte yayın tarihi ve ilk teaser 7 sa. Virgin Orbit’in ilk demo uçuşu kısa sürede sonlandırıldı 7 sa. 4K ekranlı ve MEMC teknolojili Redmi Smart TV X serisi tanıtıldı 8 sa. YÖK üniversite dönem sonu sınavları ile ilgili ilkeleri açıkladı 8 sa. 5G destekli Redmi 10X ve 10X Pro modelleri tanıtıldı 8 sa. Exynos 880 yonga seti duyuruldu: Orta sınıf Samsung telefonlara 5G ve yapay zeka desteği 9 sa. Redmi 10X 4G uygun fiyat etiketiyle duyuruldu 9 sa. İlk Intel Lakefield barındıran ürün Galaxy Book S olabilir Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi