Samsung Galaxy S26 serisinin Avrupa fiyatları sızdırıldı: İşte fiyatlar

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un amiral gemisi Galaxy S26 serisi için tanıtıma bir aydan az süre kaldı. Şirketin, yeni modelleri 25 Şubat tarihinde tanıtması ve 11 Mart’ta satışa sunması bekleniyor.

Galaxy S26 ailesiyle ilgili ilk iddialar, Samsung’un fiyatları Galaxy S25 serisine kıyasla artırabileceği yönündeydi. Ancak daha yeni söylentiler, fiyatların aynı seviyede kalabileceğini, buna karşın ön sipariş avantajlarının sunulmayabileceğini öne sürüyordu. Şimdi ise konuya dair daha net detaylar ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S26 serisinin Avrupa fiyatları

Sızıntılarıyla tanınan Roland Quandt’a göre, Galaxy S26 artan depolama alanına rağmen Avrupa’da Galaxy S25 ile neredeyse aynı fiyattan satılacak. Buna göre standart modelin (256 GB) başlangıç fiyatı 899 euro, Plus modelin ise 1.169 euro olacak. Galaxy S26 Ultra cephesinde de fiyatlar aynı kalacak. 256 GB depolama alanına sahip versiyon 1.469 euro, 512 GB'lık 1.569 euro ve 1 TB'lık versiyon 1.829 euro fiyat etiketini koruyacak.

Samsung, artan parça maliyetlerini kullanıcıya yansıtmayacak

Son dönemde bellek fiyatlarının yükselmesiyle birlikte birçok akıllı telefon üreticisi cihaz fiyatlarını artırma planları yapıyor. Samsung ise son raporlara bakılırsa, donanımı güçlendirilmiş amiral gemisi telefonlarını aynı fiyatlarla sunarak bu artışı büyük ölçüde kendi bünyesinde karşılayacak. Ancak, daha önceki sızıntıların da işaret ettiği gibi, Samsung’un Galaxy S26 serisinde mevcut modellerde olduğu kadar cazip ön sipariş kampanyaları sunmayacağı söyleniyor.

