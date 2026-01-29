Samsung Galaxy S26 serisinin Avrupa fiyatları sızdırıldı: İşte fiyatlar

Galaxy S26 ailesiyle ilgili ilk iddialar, Samsung’un fiyatları Galaxy S25 serisine kıyasla artırabileceği yönündeydi. Ancak daha yeni söylentiler, fiyatların aynı seviyede kalabileceğini, buna karşın ön sipariş avantajlarının sunulmayabileceğini öne sürüyordu. Şimdi ise konuya dair daha net detaylar ortaya çıktı.
Samsung Galaxy S26 serisinin Avrupa fiyatları
Sızıntılarıyla tanınan Roland Quandt’a göre, Galaxy S26 artan depolama alanına rağmen Avrupa’da Galaxy S25 ile neredeyse aynı fiyattan satılacak. Buna göre standart modelin (256 GB) başlangıç fiyatı 899 euro, Plus modelin ise 1.169 euro olacak. Galaxy S26 Ultra cephesinde de fiyatlar aynı kalacak. 256 GB depolama alanına sahip versiyon 1.469 euro, 512 GB'lık 1.569 euro ve 1 TB'lık versiyon 1.829 euro fiyat etiketini koruyacak.
Samsung, artan parça maliyetlerini kullanıcıya yansıtmayacak
Son dönemde bellek fiyatlarının yükselmesiyle birlikte birçok akıllı telefon üreticisi cihaz fiyatlarını artırma planları yapıyor. Samsung ise son raporlara bakılırsa, donanımı güçlendirilmiş amiral gemisi telefonlarını aynı fiyatlarla sunarak bu artışı büyük ölçüde kendi bünyesinde karşılayacak. Ancak, daha önceki sızıntıların da işaret ettiği gibi, Samsung'un Galaxy S26 serisinde mevcut modellerde olduğu kadar cazip ön sipariş kampanyaları sunmayacağı söyleniyor.