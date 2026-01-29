Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S26 serisinin Avrupa fiyatları sızdırıldı: İşte fiyatlar

    Samsung'un amiral gemisi Galaxy S26 serisi için tanıtıma bir aydan az süre kala Avrupa satış fiyatları sızdırıldı. Buna göre seri, geçen seneyle aynı fiyatlarını koruyacak.

    Galaxy S26 serisinin Avrupa fiyatları sızdırıldı: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Samsung'un amiral gemisi Galaxy S26 serisi için tanıtıma bir aydan az süre kaldı. Şirketin, yeni modelleri 25 Şubat tarihinde tanıtması ve 11 Mart’ta satışa sunması bekleniyor.

    Galaxy S26 ailesiyle ilgili ilk iddialar, Samsung’un fiyatları Galaxy S25 serisine kıyasla artırabileceği yönündeydi. Ancak daha yeni söylentiler, fiyatların aynı seviyede kalabileceğini, buna karşın ön sipariş avantajlarının sunulmayabileceğini öne sürüyordu. Şimdi ise konuya dair daha net detaylar ortaya çıktı.

    Samsung Galaxy S26 serisinin Avrupa fiyatları

    Sızıntılarıyla tanınan Roland Quandt’a göre, Galaxy S26 artan depolama alanına rağmen Avrupa’da Galaxy S25 ile neredeyse aynı fiyattan satılacak. Buna göre standart modelin (256 GB) başlangıç fiyatı 899 euro, Plus modelin ise 1.169 euro olacak. Galaxy S26 Ultra cephesinde de fiyatlar aynı kalacak. 256 GB depolama alanına sahip versiyon 1.469 euro, 512 GB'lık 1.569 euro ve 1 TB'lık versiyon 1.829 euro fiyat etiketini koruyacak.

    Samsung, artan parça maliyetlerini kullanıcıya yansıtmayacak

    Son dönemde bellek fiyatlarının yükselmesiyle birlikte birçok akıllı telefon üreticisi cihaz fiyatlarını artırma planları yapıyor. Samsung ise son raporlara bakılırsa, donanımı güçlendirilmiş amiral gemisi telefonlarını aynı fiyatlarla sunarak bu artışı büyük ölçüde kendi bünyesinde karşılayacak. Ancak, daha önceki sızıntıların da işaret ettiği gibi, Samsung’un Galaxy S26 serisinde mevcut modellerde olduğu kadar cazip ön sipariş kampanyaları sunmayacağı söyleniyor.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/more-details-galaxy-s26-prices-europe-emerge/ https://bsky.app/profile/rquandt.bsky.social/post/3mdig6ysbs22c
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    apış arası kokusu st clements üniversitesi hakkında yorumlar chevrolet cruze alınır mı 50 mbps internet hızı nasıl nexen n blue s

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone Air
    Apple iPhone Air
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook Go
    Asus Vivobook Go
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum