    Galaxy S26 Ultra'nın kılıfları ortaya çıktı: İşte tasarım ve renkler

    Samsung Galaxy S26 serisi tanıtım etkinliğinde önce, cihazların çeşitli özellikleri sızdırıldı. Şimdi ise, Galaxy S26 Ultra için resmi kılıflarından birini gösteren yeni bir görüntü ortaya çıktı.

    Samsung Galaxy S26 ultra kılıfı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S26 lansmanının Şubat sonlarında gerçekleşmesi beklenirken, aksesuar sızıntıları bazı küçük detayları tamamlamaya başladı. İnternette dolaşan en son görüntüler, resmî Galaxy S26 Ultra Kindsuit kılıfları gösteriyor ve Qi2 manyetik şarj konusundaki beklentileri güçlendiriyor.

    Samsung Galaxy S26 Ultra Kindsuit kılıf

    Samsung Galaxy S26 Ultra Kindsuit Case Tam Boyutta Gör
    Çeşitli perakendeci sitelerinde ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Galaxy S26 Ultra Kindsuit kılıfları olduğu iddia edilen ürünleri gösteriyor. Ambalajda açıkça Samsung markası bulunuyor ve ürün "Galaxy S26 Ultra Kindsuit Case" olarak etiketlenmiş. Bu da kılıfları birinci parti aksesuarlar gibi görünmesini sağlıyor.

    En dikkat çekici detay, kılıfların arkasında görülebilen büyük dairesel manyetik halka ve kutuda doğrudan "magnetic" olarak tanımlanması. Galaxy S26 serisinin dahili Qi2 manyetik şarj özelliğine sahip olması beklendiğinden, bu durum, özellikle Ultra modeli için daha yüksek hızda şarj dahil olmak üzere manyetik kablosuz şarj desteği söylentilerini daha da güçlendiriyor.

    Kılıflar ayrıca Galaxy S26 Ultra'nın beklenen tasarımına dair bir başka ipucu sunuyor. Kamera kesim düzeni, yüksek bir kamera adası ve ek sensörler için ayrı dairesel kesimler, sızdırılan render görselleriyle eşleşiyor. Ayrıca, telefon düz bir yüzeye yerleştirildiğinde bir miktar koruma sağlamak amacıyla kamera alanının etrafında yükseltilmiş bir kenar da bulunuyor.

    Sızdırılan görüntülerde siyah, koyu mavi, açık gri, turuncu ve kahverengi dahil olmak üzere çeşitli renk seçenekleri görülebiliyor. Samsung'un önceki Kindsuit kılıfları, silikon alternatiflerine göre daha üstün görünüm ve his sağlamayı amaçlayan suni deri malzeme kullanıyor.

    Galaxy Unpacked etkinliğine yaklaştıkça daha fazla aksesuarın ortaya çıkması bekleniyor. Samsung’un Galaxy S26 serisini 25 Şubat'ta tanıtması, 11 Mart'tan itibaren satışa sunması bekleniyor.

