    Galaxy S26 Ultra'nın ekranı, uzun zamandır beklenen güncellemeye kavuşabilir

    Samsung, yakında tanıtacağı Galaxy S26 Ultra modelinde önemli ekran iyileştirmeleri sunacak. Güvenilir bir kaynağa göre telefon, 10-bit panel ile çok daha geniş renk aralığı sunacak.

    Galaxy S26 Ultra'nın ekranı beklenen güncellemeye kavuşacak Tam Boyutta Gör
    Samsung, yakında tanıtacağı amiral gemisi Galaxy S26 Ultra modelinde önemli ekran iyileştirmeleri sunacak. Daha önce yayımlanan birçok rapor, Galaxy S26 Ultra’nın Privacy Display (Gizlilik Ekranı) adı verilen yeni bir özellikle geleceğini öne sürmüştü. Şimdi ise telefonun ekranının görüntü kalitesini arttıracak önemli yenilik ortaya çıktı.

    Galaxy S26 Ultra'da 10-bit panel yer alacak

    Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe’e göre Galaxy S26 Ultra, Samsung’un bugüne kadar telefon ve tabletlerinde kullandığı 8-bit OLED panellerin aksine 10-bit ekran paneline sahip olacak. Bu sayede, Çinli amiral gemisi telefonların seviyesine ulaşacak.

    10-bit ekranlar, 8-bit panellerin gösterebildiği 16,7 milyon renge kıyasla 1,07 milyar renk üretebiliyor. Bu da daha geniş renk aralığı, özellikle HDR içeriklerde çok daha doğru ve doğal renklerin yanında, tek renkli geniş alanlarda görülebilen renk geçişi bozulmalarının (banding) önemli ölçüde azalması anlamına geliyor.

    Galaxy S26 Ultra’nın, M14 malzemeleriyle üretilmiş ve CoE teknolojisini 6,9 inçlik bir OLED panel kullanması bekleniyor. Bu yeni panel hem daha verimli çalışıyor hem de daha zengin renkler sunarak geçmiş Galaxy modellerinde zaman zaman görülen renk bandı sorunlarını azaltmayı hedefliyor. Ayrıca aynı parlaklık seviyesini daha düşük enerji tüketimiyle sağlayabildiği için, Galaxy S26 Ultra’nın tek şarjla daha uzun pil ömrü sunmasına da katkı sağlayabilir.

    Kaynakça https://x.com/UniverseIce/status/2016125463111049576 https://www.sammobile.com/news/galaxy-s26-ultra-practical-display-upgrade/
