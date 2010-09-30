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Facebook, cep telefonu pazarına girmeye mi hazırlanıyor ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Amerika'da yarın gösterime girecek olan "The Social Network" filmine konu olan Facebook, teknoloji dünyasının önemli bir alanına daha merhaba demeye hazırlanıyor.

Dünyanın en önemli yayın organlarından Bloomberg'de yer alan habere göre Facebook, 2011 yılında cep telefonu dünyasına giriş yapma planları kuruyor. Bloomberg'in "resmi olarak duyrulmadığı için isminin paylaşılmasını istemediği" kaynağına göre Facebook, telefonun donanımı için INQ ile ortak çalışıyor. 2011 yılının Mart ya da Nisan ayında Avrupa'da, Temmuz ya da Ağustos ayındaysa Amerika'da satışa sunulacağı belirtilen telefonun Android'in kırpılmış bir türeviyle çalışacağı ve Facebook'un sosyal servislerine destek vereceği iddia ediliyor.

Dünyanın en popüler sosyal ağlarından Facebook'un 500 milyonu aşan kullanıcılarının dörtte biri sosyal ağa kablosuz cihazlar aracılığıyla ulaşıyor. Forrester Research'ün analistlerinden Augie Ray'de insanların hareket halindeyken sosyal ağlara oldukça fazla ilgi gösterdiğini belirterek, Facebook uygulamasının her platformda en popüler uygulamalar arasında yer aldığının altını çiziyor.


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whtswrongstupid 9 yıl
İlk once appsini duzeltsinde sonra telini cikarir
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twentyone 9 yıl
aslında facebook telefon piyasasına çinden girdi :D çin telefonları satabilmek için java yazılımlarına facebook sekmesi ekliyor..yani telefonun ana menüsünü açtığınızda aynen ayarlar yada sms sekmesi gibi facebook sekmesi çıkıyor :D:D
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Batuist 9 yıl
birtek facebooka tam destek verecek diye bu telefon sevdası nereden çıktı anlamak zor.. koskoca microsoft bile yapamadı hiç boşuna uğraşmasınlar.. bu pazar nokiayaya bile kalmadı siz hiç girmeyin..
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murdocklawless 9 yıl
bence hiç girmesin. google girdi aldı dersini çekildi kenara. hele ki android'in kırpılmış bilmem ne versiyonu ile hiç girmesin. insanlar zaten giriyorlar telefonları ile facebook'a, kırpılmışı filan kimse almaz.
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MIKROP DOGAN 9 yıl
facebook denilen şeyin bu kadar büyümesi bile mucize
ama 24 saatini orda geçirenler sağolsun
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umutech 9 yıl

murdocklawless

bence hiç girmesin. google girdi aldı dersini çekildi kenara. hele ki android'in kırpılmış bilmem ne versiyonu ile hiç girmesin. insanlar zaten giriyorlar telefonları ile facebook'a, kırpılmışı filan kimse almaz.


bende onu diyecektim google a ne olduysa ona da o olur bence cihaz yerine işletim sistemi üzerinde çalışsa daha hayırlı olur.
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OverClocK1ng 9 yıl

murdocklawless

bence hiç girmesin. google girdi aldı dersini çekildi kenara. hele ki android'in kırpılmış bilmem ne versiyonu ile hiç girmesin. insanlar zaten giriyorlar telefonları ile facebook'a, kırpılmışı filan kimse almaz.

Google öyle demiyor ama. İyi ki Nexus One ı çıkartmışız. Çok şey öğrendik ve bizim için çok iyi oldu diyor.
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