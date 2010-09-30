Facebook, cep telefonu pazarına girmeye mi hazırlanıyor ?

Amerika'da yarın gösterime girecek olan "The Social Network" filmine konu olan Facebook, teknoloji dünyasının önemli bir alanına daha merhaba demeye hazırlanıyor.

Dünyanın en önemli yayın organlarından Bloomberg'de yer alan habere göre Facebook, 2011 yılında cep telefonu dünyasına giriş yapma planları kuruyor. Bloomberg'in "resmi olarak duyrulmadığı için isminin paylaşılmasını istemediği" kaynağına göre Facebook, telefonun donanımı için INQ ile ortak çalışıyor. 2011 yılının Mart ya da Nisan ayında Avrupa'da, Temmuz ya da Ağustos ayındaysa Amerika'da satışa sunulacağı belirtilen telefonun Android'in kırpılmış bir türeviyle çalışacağı ve Facebook'un sosyal servislerine destek vereceği iddia ediliyor.

Dünyanın en popüler sosyal ağlarından Facebook'un 500 milyonu aşan kullanıcılarının dörtte biri sosyal ağa kablosuz cihazlar aracılığıyla ulaşıyor. Forrester Research'ün analistlerinden Augie Ray'de insanların hareket halindeyken sosyal ağlara oldukça fazla ilgi gösterdiğini belirterek, Facebook uygulamasının her platformda en popüler uygulamalar arasında yer aldığının altını çiziyor.