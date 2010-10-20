FaceTime, Mac'le buluşuyor; iPhone 4 kullanıcıları Mac'lerle görüntülü görüşebilecek

Bir süre önce kimi kaynaklar tarafından dillendirilen dedikodu bugün gerçekleşti. Apple, iPhone 4 ile kullanıcılara sunduğu Wi-Fi üzerinden görüntülü konuşma servisi FaceTime'ı Mac OS X işletim sistemine uyarladığını "Back to The Mac" etkinliğinde duyurdu. Bundan böyle 19 milyon iPhone 4 ve 4.Nesil iPod Touch kullanıcısı, bundan böyle Mac kullanıcılarıyla da rahatlık görüntülü görüşebilecekler.

Mac için FaceTime, anlık mesajlaşma programlarında görmeye alıştığımız "Arkadaş listesi" özelliğine sahip değil. Uygulama, işletim sistemindeki "Adres defteri" uygulamasıyla eş zamanlı çalışarak, kullanıcıların özel bir görüşme listesi hazırlama zorunluluğundan kurtarıyor.

FaceTime'ın Mac desteği için ilk defa mobil cihazlarda görüntülü görüşmesiyi kolaylaştırıyor diyen Steve Jobs sözlerini şöyle sürdürdü; "4 ay içersinde 19 milyon tane FaceTime destekli iPhone 4 ve iPod Touch satışı gerçekleştirdik. Şimdi kullanıcılarımız FaceTime aramalarını milyonlarca Mac kullanıcısıyla birlikte yapabilecekler."

FaceTime for Mac'in beta versiyonunu http://www.apple.com/mac/facetime adresinden yükleyebilecek olan kullanıcıların uygulamayı kullanmaya başlamaları için Apple ID'leriyle giriş yapmaları yeterli.