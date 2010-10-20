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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

FaceTime, Mac'le buluşuyor; iPhone 4 kullanıcıları Mac'lerle görüntülü görüşebilecek

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Bir süre önce kimi kaynaklar tarafından dillendirilen dedikodu bugün gerçekleşti. Apple, iPhone 4 ile kullanıcılara sunduğu Wi-Fi üzerinden görüntülü konuşma servisi FaceTime'ı Mac OS X işletim sistemine uyarladığını "Back to The Mac" etkinliğinde duyurdu. Bundan böyle 19 milyon iPhone 4 ve 4.Nesil iPod Touch kullanıcısı, bundan böyle Mac kullanıcılarıyla da rahatlık görüntülü görüşebilecekler.

Mac için FaceTime, anlık mesajlaşma programlarında görmeye alıştığımız "Arkadaş listesi" özelliğine sahip değil. Uygulama, işletim sistemindeki "Adres defteri" uygulamasıyla eş zamanlı çalışarak, kullanıcıların özel bir görüşme listesi hazırlama zorunluluğundan kurtarıyor.

FaceTime'ın Mac desteği için ilk defa mobil cihazlarda görüntülü görüşmesiyi kolaylaştırıyor diyen Steve Jobs sözlerini şöyle sürdürdü; "4 ay içersinde 19 milyon tane FaceTime destekli iPhone 4 ve iPod Touch satışı gerçekleştirdik. Şimdi kullanıcılarımız FaceTime aramalarını milyonlarca Mac kullanıcısıyla birlikte yapabilecekler."

FaceTime for Mac'in beta versiyonunu http://www.apple.com/mac/facetime adresinden yükleyebilecek olan kullanıcıların uygulamayı kullanmaya başlamaları için Apple ID'leriyle giriş yapmaları yeterli.


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Rock_Rage 9 yıl
Ben sunu anlamıyorum apple için soylemiyorum yanlıs anlasılmasın.Ben daha mms bile gondermiyorum ole zırtbırt fotcekip hadi arkadasıma gonderiyim dedigim olmadı hiç.Goruntulu konusma zaten hiç yapmadım yapan arkadaslarda gordum sadece ulkede herkes nasıl bi kampanyaya katılsamda ucuza belese konussam diye yırtınırken bu tarz uygulamalar cıkınca bole butun herkes hemen ovup bole kullanma cılgınlıgına giriyor buna anlam verebilmis degilim.Hayır acaba 3g beles falanda herkes olemi konusuyor mmsler falan havada ucusuyorda benmi bilmiyorum cozemedim.Bu facetime uygulamasındada sadece wireless uzerinden olması bence kısıtlayıcı bir etken olmus umarım diger ioslarda 3g uzerindende kullanabilme olanagı saglarlar.Gerci benim iphone 3g hiç isime yaramıyorda kullananlar nasiplensin bari :)
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yusuf 9 yıl
Yükledim fakat aktivasyonda sıkıntı çekiyorum, hesabımla giriş yapamıyorum malesef. Konuyu sistem profilim ile birlikte Apple'a gönderdim. Umarım düzelir hemen. Çok sevinmiştim bu habere.
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Wolf_263 9 yıl

yusuf

Yükledim fakat aktivasyonda sıkıntı çekiyorum, hesabımla giriş yapamıyorum malesef. Konuyu sistem profilim ile birlikte Apple'a gönderdim. Umarım düzelir hemen. Çok sevinmiştim bu habere.

Yüksek ihtimal bunun için de para isteyecekler.
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