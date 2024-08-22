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    Fas'ta 115 bin kapasiteli dünyanın en büyük futbol stadyumu inşa ediliyor

    Fas'ın Kazablanka şehrinde 115.000 kişi kapasiteli dünyanın en büyük futbol stadyumu inşa ediliyor. Devasa stadyum, çadır şeklindeki çatı ve dış cephesiyle dikkat çekiyor.
    Fas'ta dünyanın en büyük futbol stadyumu inşa ediliyor Tam Boyutta Gör
    Fas'ın Kazablanka şehrinde 115.000 kişi kapasiteli dünyanın en büyük futbol stadyumu inşa ediliyor. Devasa stadyum, çadır şeklindeki çatı ve dış cephesiyle dikkat çekiyor.

    2030 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak

    2030 FIFA Dünya Kupası'nı Portekiz ve İspanya ile beraber ortaklaşa düzenleyecek olan Fas, bu amaçla rekor büyüklükte bir stadyum inşa etmek üzere Populous ve Oualalou + Choi mimarlık şirketleriyle işbirliği gerçekleştirdi. Bu işbirliği neticesinde, Grand Stade Hassan II isimli dünyanın en büyük stadyum projesi ortaya çıktı. 

    Fas'ta dünyanın en büyük futbol stadyumu inşa ediliyor Tam Boyutta Gör
    Stadyum uzmanları Populous ve mimarlar Oualalou + Choi, devasa bir çadır formunda olacak olağanüstü yeni bir stadyum tasarlamak için güçlerini birleştirdi. Grand Stade Hassan II adını taşıyan stadyum, Fas'ın Kazablanka şehrinin yakınında yer alacak ve dünyanın en büyük futbol stadyumu olacak.

    115.000 koltuk kapasiteli stadyum, böylece 114.000 kapasiteli Kuzey Kore'deki Rungrado 1 Mayıs Stadyumu'nu geride bırakacak. Ancak 134.000 koltuk kapasitesiyle dünyanın en yüksek kapasiteli stadyumu olan Hindistan'daki Narendra Modi Stadyumu'nun gerisinde kalacak.

    Fas'ta dünyanın en büyük futbol stadyumu inşa ediliyor Tam Boyutta Gör

    Fas'ta dünyanın en büyük futbol stadyumu inşa ediliyor Tam Boyutta Gör
    Stadyumun çadır şeklindeki devasa çatı ve cephesi, Fas'ın geleneksel festivali Moussem'deki çadırlardan ilham alınarak geliştirildi. Seyirciler için hem gölge hem de havalandırma sağlayacak olan çatı alüminyum kafes yapıda olacak. Ek olarak, stadyumun peyzaj düzenlemesi önemli bir odak noktası olacak ve 32 merdiven halkası, yükseltilmiş platformlar üzerine yerleştirilmiş yeşil bitkilerle geçitler oluşturacak. Ayrıca, stat çevresinde bazı botanik bahçeleri de yer alacak. Stadyum ayrıca, iki yerel futbol kulübüne ev sahipliği yapacak.

    İnşaatın başlaması için hazırlıklar şu anda Casablanca yakınlarındaki El Mansouria kasabasında 100 hektarlık bir alanda devam ediyor. Stadyumun inşaatının 2028 yılında tamamlanması planlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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