Fas'ta 115 bin kapasiteli dünyanın en büyük futbol stadyumu inşa ediliyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Fas'ın Kazablanka şehrinde 115.000 kişi kapasiteli dünyanın en büyük futbol stadyumu inşa ediliyor. Devasa stadyum, çadır şeklindeki çatı ve dış cephesiyle dikkat çekiyor.

2030 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak

2030 FIFA Dünya Kupası'nı Portekiz ve İspanya ile beraber ortaklaşa düzenleyecek olan Fas, bu amaçla rekor büyüklükte bir stadyum inşa etmek üzere Populous ve Oualalou + Choi mimarlık şirketleriyle işbirliği gerçekleştirdi. Bu işbirliği neticesinde, Grand Stade Hassan II isimli dünyanın en büyük stadyum projesi ortaya çıktı.

Tam Boyutta Gör Stadyum uzmanları Populous ve mimarlar Oualalou + Choi, devasa bir çadır formunda olacak olağanüstü yeni bir stadyum tasarlamak için güçlerini birleştirdi. Grand Stade Hassan II adını taşıyan stadyum, Fas'ın Kazablanka şehrinin yakınında yer alacak ve dünyanın en büyük futbol stadyumu olacak.

115.000 koltuk kapasiteli stadyum, böylece 114.000 kapasiteli Kuzey Kore'deki Rungrado 1 Mayıs Stadyumu'nu geride bırakacak. Ancak 134.000 koltuk kapasitesiyle dünyanın en yüksek kapasiteli stadyumu olan Hindistan'daki Narendra Modi Stadyumu'nun gerisinde kalacak.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör Stadyumun çadır şeklindeki devasa çatı ve cephesi, Fas'ın geleneksel festivali Moussem'deki çadırlardan ilham alınarak geliştirildi. Seyirciler için hem gölge hem de havalandırma sağlayacak olan çatı alüminyum kafes yapıda olacak. Ek olarak, stadyumun peyzaj düzenlemesi önemli bir odak noktası olacak ve 32 merdiven halkası, yükseltilmiş platformlar üzerine yerleştirilmiş yeşil bitkilerle geçitler oluşturacak. Ayrıca, stat çevresinde bazı botanik bahçeleri de yer alacak. Stadyum ayrıca, iki yerel futbol kulübüne ev sahipliği yapacak.

Bir mühendislik harikası olan dünyanın en büyük yelkenli gemisi 5 gün önce eklendi

İnşaatın başlaması için hazırlıklar şu anda Casablanca yakınlarındaki El Mansouria kasabasında 100 hektarlık bir alanda devam ediyor. Stadyumun inşaatının 2028 yılında tamamlanması planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Fas'ta dünyanın en büyük futbol stadyumu inşa ediliyor