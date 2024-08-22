Fas'ta 115 bin kapasiteli dünyanın en büyük futbol stadyumu inşa ediliyor

2030 FIFA Dünya Kupası'nı Portekiz ve İspanya ile beraber ortaklaşa düzenleyecek olan Fas, bu amaçla rekor büyüklükte bir stadyum inşa etmek üzere Populous ve Oualalou + Choi mimarlık şirketleriyle işbirliği gerçekleştirdi. Bu işbirliği neticesinde, Grand Stade Hassan II isimli dünyanın en büyük stadyum projesi ortaya çıktı.
115.000 koltuk kapasiteli stadyum, böylece 114.000 kapasiteli Kuzey Kore'deki Rungrado 1 Mayıs Stadyumu'nu geride bırakacak. Ancak 134.000 koltuk kapasitesiyle dünyanın en yüksek kapasiteli stadyumu olan Hindistan'daki Narendra Modi Stadyumu'nun gerisinde kalacak.
İnşaatın başlaması için hazırlıklar şu anda Casablanca yakınlarındaki El Mansouria kasabasında 100 hektarlık bir alanda devam ediyor. Stadyumun inşaatının 2028 yılında tamamlanması planlanıyor.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.