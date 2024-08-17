Bir mühendislik harikası olan dünyanın en büyük yelkenli gemisi

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Tam Boyutta Gör 1883 ile 1977 yılları arasında Paris - İstanbul arasında sefer yapan lüks odaklı Şark Ekspresi ya da orijinal adıyla Orient Express, tarihin en önemli güzergahlarından birisiydi. Bu trenin vagonlarında tarihi olaylara tanık edilirken yolcuları ise genellikle üst sınıfta yer alıyordu. Şimdi bu efsane isim yeniden diriltiliyor ancak bu sefer raylar için değil, engin denizler için. Fransız Chantiers de l'Atlantique geliştirilen Orient Express Silenseas, dünyanın en büyük yelkenli gemisi olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Dünyanın en büyüğü

Her bir yolculukta, şık salonlarda yazarlar, sanatçılar ve entelektüellerle yapılan sohbetler, zarif dekorasyon ve kusursuz hizmet standartları, Orient Express'in ayrılmaz bir parçası olmuştu. Şimdi bu deneyim, denizlere taşınıyor. 220 metre uzunluğundaki, 25 metre genişliğindeki ve 26.600 tonajlı dünyanın en büyük yelkenli gemisi olan Orient Express Silenseas, misafirlerinde eşsiz bir deneyim vadediyor.

Yalnızca 130 şanslı yolcu, 170 kişilik mürettebatın hizmet verdiği, Maxime D’Angeac imzası taşıyan iç mekanlar ve Chantiers de l'Atlantique tarafından inşa edilen bu benzersiz gemide, unutulmaz bir seyahat deneyimi yaşayacak. Lüks ve devasa olmasının yanı sıra Silenseas, üç sert yelken ve hibrit bir tahrik sistemiyle donatılmış bir mühendislik harikası.

Geleceğe hazır

Tam Boyutta Gör 30 metrelik direklerin üzerinde yer alan her biri 1.500 metrekarelik sert yelkenler, geminin performansını optimize eden SolidSail teknolojisi ile destekleniyor. Bu teknoloji, geminin fosil yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltarak, daha çevre dostu bir seyahat deneyimi sunuyor. Aktarılanlara göre bu büyük yelkenler uygun koşullarda ihtiyaç duyulan tahrik gücünün yüzde 100’ünü karşılayabilecek. Akordeon tarzında açılıp kapanan yelkenler 10 dakikada işlevsel hale gelebiliyor. Bu yelkenlerin platform başına yılda 1.000 ton yakıt tasarrufu sağlayacağı belirtiliyor. Bu arada gemide LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ile çalışan motor da gelecekte yeşil hidrojen kullanımı için yeniden yapılandırılabilecek şekilde tasarlanıyor.

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Gemi içinde yer alan iki yüzme havuzu, spa merkezi, meditasyon seansları, tiyatro gösterileri, speakeasy bar ve iki restoran, misafirlere her anın tadını çıkarmaları için sayısız seçenek sunmak için hazırda bekleyecek. Ayrıca, gemi boyunca düzenlenen karaya çıkış turları ile misafirler, kültürel açıdan zengin destinasyonları keşfetme fırsatı sunulacak.

Orient Express Silenseas’in Nisan 2024'teki ilk çelik kesiminin ardından, Ocak 2025'te omurga yerleştirilmesi, Haziran 2025'te denize indirilmesi ve Aralık 2025'te deniz denemelerinin tamamlanması planlanıyor. Bu tarihler doğrultusunda, Silenseas’ın Mart 2026'da ilk yolcularını ağırlaması hedefleniyor.

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