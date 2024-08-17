Bir mühendislik harikası olan dünyanın en büyük yelkenli gemisi

Dünyanın en büyüğü
Her bir yolculukta, şık salonlarda yazarlar, sanatçılar ve entelektüellerle yapılan sohbetler, zarif dekorasyon ve kusursuz hizmet standartları, Orient Express'in ayrılmaz bir parçası olmuştu. Şimdi bu deneyim, denizlere taşınıyor. 220 metre uzunluğundaki, 25 metre genişliğindeki ve 26.600 tonajlı dünyanın en büyük yelkenli gemisi olan Orient Express Silenseas, misafirlerinde eşsiz bir deneyim vadediyor.
Yalnızca 130 şanslı yolcu, 170 kişilik mürettebatın hizmet verdiği, Maxime D’Angeac imzası taşıyan iç mekanlar ve Chantiers de l'Atlantique tarafından inşa edilen bu benzersiz gemide, unutulmaz bir seyahat deneyimi yaşayacak. Lüks ve devasa olmasının yanı sıra Silenseas, üç sert yelken ve hibrit bir tahrik sistemiyle donatılmış bir mühendislik harikası.
Geleceğe hazır
Gemi içinde yer alan iki yüzme havuzu, spa merkezi, meditasyon seansları, tiyatro gösterileri, speakeasy bar ve iki restoran, misafirlere her anın tadını çıkarmaları için sayısız seçenek sunmak için hazırda bekleyecek. Ayrıca, gemi boyunca düzenlenen karaya çıkış turları ile misafirler, kültürel açıdan zengin destinasyonları keşfetme fırsatı sunulacak.
Orient Express Silenseas’in Nisan 2024'teki ilk çelik kesiminin ardından, Ocak 2025'te omurga yerleştirilmesi, Haziran 2025'te denize indirilmesi ve Aralık 2025'te deniz denemelerinin tamamlanması planlanıyor. Bu tarihler doğrultusunda, Silenseas’ın Mart 2026'da ilk yolcularını ağırlaması hedefleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.