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    Bir mühendislik harikası olan dünyanın en büyük yelkenli gemisi

    Gemi inşaatı ve deniz mühendisliği zinciri Chantiers de l'Atlantique, lüks Orient Express trenlerinin ihtişamını Orient Express Silenseas yeniden diriltiyor ve bu sefer onu denizlerle buluşturuyor.
    Bir mühendislik harikası olan dünyanın en büyük yelkenli gemisi Tam Boyutta Gör
    1883 ile 1977 yılları arasında Paris - İstanbul arasında sefer yapan lüks odaklı Şark Ekspresi ya da orijinal adıyla Orient Express, tarihin en önemli güzergahlarından birisiydi. Bu trenin vagonlarında tarihi olaylara tanık edilirken yolcuları ise genellikle üst sınıfta yer alıyordu. Şimdi bu efsane isim yeniden diriltiliyor ancak bu sefer raylar için değil, engin denizler için. Fransız Chantiers de l'Atlantique geliştirilen Orient Express Silenseas, dünyanın en büyük yelkenli gemisi olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

    Dünyanın en büyüğü

    Her bir yolculukta, şık salonlarda yazarlar, sanatçılar ve entelektüellerle yapılan sohbetler, zarif dekorasyon ve kusursuz hizmet standartları, Orient Express'in ayrılmaz bir parçası olmuştu. Şimdi bu deneyim, denizlere taşınıyor. 220 metre uzunluğundaki, 25 metre genişliğindeki ve 26.600 tonajlı dünyanın en büyük yelkenli gemisi olan Orient Express Silenseas, misafirlerinde eşsiz bir deneyim vadediyor.

    Yalnızca 130 şanslı yolcu, 170 kişilik mürettebatın hizmet verdiği, Maxime D’Angeac imzası taşıyan iç mekanlar ve Chantiers de l'Atlantique tarafından inşa edilen bu benzersiz gemide, unutulmaz bir seyahat deneyimi yaşayacak. Lüks ve devasa olmasının yanı sıra Silenseas, üç sert yelken ve hibrit bir tahrik sistemiyle donatılmış bir mühendislik harikası.

    Geleceğe hazır

    Bir mühendislik harikası olan dünyanın en büyük yelkenli gemisi Tam Boyutta Gör
    30 metrelik direklerin üzerinde yer alan her biri 1.500 metrekarelik sert yelkenler, geminin performansını optimize eden SolidSail teknolojisi ile destekleniyor. Bu teknoloji, geminin fosil yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltarak, daha çevre dostu bir seyahat deneyimi sunuyor. Aktarılanlara göre bu büyük yelkenler uygun koşullarda ihtiyaç duyulan tahrik gücünün yüzde 100’ünü karşılayabilecek. Akordeon tarzında açılıp kapanan yelkenler 10 dakikada işlevsel hale gelebiliyor. Bu yelkenlerin platform başına yılda 1.000 ton yakıt tasarrufu sağlayacağı belirtiliyor. Bu arada gemide LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ile çalışan motor da gelecekte yeşil hidrojen kullanımı için yeniden yapılandırılabilecek şekilde tasarlanıyor.

    Gemi içinde yer alan iki yüzme havuzu, spa merkezi, meditasyon seansları, tiyatro gösterileri, speakeasy bar ve iki restoran, misafirlere her anın tadını çıkarmaları için sayısız seçenek sunmak için hazırda bekleyecek. Ayrıca, gemi boyunca düzenlenen karaya çıkış turları ile misafirler, kültürel açıdan zengin destinasyonları keşfetme fırsatı sunulacak.

    Orient Express Silenseas’in Nisan 2024'teki ilk çelik kesiminin ardından, Ocak 2025'te omurga yerleştirilmesi, Haziran 2025'te denize indirilmesi ve Aralık 2025'te deniz denemelerinin tamamlanması planlanıyor. Bu tarihler doğrultusunda, Silenseas’ın Mart 2026'da ilk yolcularını ağırlaması hedefleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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