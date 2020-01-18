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    Felçli eller için protez eldiven üretildi

    Yeni eldiven ellerinde felç bulunan ve günlük işlerini yapmakta zorlanan insanlara büyük kolaylıklar sağlayacak gibi görünmekle birlikte eldivenin satış fiyatının 1.999 dolar olacağı belirtiliyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Felçli eller için protez eldiven üretildi
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    Parmaklarını bir kaza sonucu yitiren veya parmakları eksik olan kişilerin günlük aktivitelerini sürdürebilmesine olanak sağlayan prostetik eller hali hazırda geliştirilen ve kullanılan tıbbi gereçleri oluşturuyordu ancak iki eli de sağlam olan lakin ellerinden birinde felç bulunan insanlar için bu durum hiç de kolay olmuyor.

    Bazı şirketler tam da bu amaca yönelik tıbbi protezler tasarlıyor. Koreli bir şirkete ait girişim projesi olan ve Neofect olarak adlandırılan projede NeoMano adı verilen protez 3 kısımdan oluşuyor.

    İlk olarak içerisinde motor bulunan bir eldiven parçası giyen kişinin başparmağı etrafında dolanıyor ve başparmak etrafından işaret ve orta parmakları da kapsayacak biçimde uzanıyor. Ön kola giyilen ayarlanabilir bandaja bağlı güç paketi ise bulunduğu yerden teller aracılığı ile parmaklara uzanıyor. Ayrıca protez sisteminde Bluetooth bağlantılı uzaktan kumanda sistemi de yer alıyor. Uzaktan kumanda başka bir bandaj kullanılarak üst kola takılabiliyor veya basitçe diğer elde tutulabiliyor.

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    Protez eldiven uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor

    Felçli eller için protez eldiven üretildi
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    Protez eldiveni kullanan kişi, uzaktan kumandada bulunan ‘’grip’’ yani ‘’kavrama’’ tuşuna bastığında eldivenin parmaklarının altından geçen teller, aynı kasların tendonları gibi eldivende bulunan motor tarafından çekiliyor. Böylece parmaklar hedeflenen nesnenin etrafını sarmış ve nesneyi tutmuş oluyor.

    Kullanıcı tuşa ne kadar uzun süreli basarsa kavrama kuvveti de o denli artıyor. Tutulan nesne bırakılmak istendiğinde ise kullanıcı kumandada bulunan ‘’bırak’’ düğmesine basıyor ve parmaklara bulunan teller eski haline dönerek ilgili nesne bırakılıyor.

    Eldiven kullanıcıları çeşitli görevleri yerine getirebiliyor

    Felçli eller için protez eldiven üretildi
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    Şirketin açıklamalarına göre eldiven kullanıcıları yeni eldiven sayesinde; bardaktan su içebiliyor, çatal bıçak ve kaşık tutabiliyor, dişlerini fırçalayabiliyor ve kapı tokmaklarını çevirerek kapıları açabiliyor. Eldivende bulunan motor istendiğinde rahatça sökülebiliyor ve böylece eldiven rahatça temizlenebiliyor.

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    Yeni protez eldiven ellerinde felç bulunan ve günlük işlerini yapmakta zorlanan insanlara büyük kolaylıklar sağlayacak gibi görünmekle birlikte yeni eldivenin parekende satış fiyatının 1.999 dolar olacağı belirtiliyor.



    https://newatlas.com/health-wellbeing/neofect-neomano-paralyzed-hand-glove/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Vallaha halimize ne kadar şükür etsek az , hiç bir şey Allah'ın yarattigi gibi olmuyor sol baş parmağımı yaktım 2 derece den 1 ay elim sargılı kremli gezdim hayatım ciddi anlamda aksadı banyoya giriyorum başımı tek el ile ovalamak bile zulüm geliyordu bana gömlek giymek pantolon giymek daha neler neler gün içinde bir parmağın onemini anlamıyoruz ama işte insanın basina geldi mi bazı şeylerin değerini anlıyor :) Allah herkese sağlıklı bir ömür versin , ele avuca düşürmesin nedense böyle bir konu görünce yazmak istedim :)
    Vallaha halimize ne kadar şükür etsek az , hiç bir şey Allah'ın yarattigi gibi olmuyor sol baş parmağımı yaktım 2 derece den 1 ay elim sargılı kremli gezdim ha...
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    Execuvite 3 gün en beğenilen
    Vallaha halimize ne kadar şükür etsek az , hiç bir şey Allah'ın yarattigi gibi olmuyor sol baş parmağımı yaktım 2 derece den 1 ay elim sargılı kremli gezdim hayatım ciddi anlamda aksadı banyoya giriyorum başımı tek el ile ovalamak bile zulüm geliyordu bana gömlek giymek pantolon giymek daha neler neler gün içinde bir parmağın onemini anlamıyoruz ama işte insanın basina geldi mi bazı şeylerin değerini anlıyor :) Allah herkese sağlıklı bir ömür versin , ele avuca düşürmesin nedense böyle bir konu görünce yazmak istedim :)
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