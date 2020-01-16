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    Balık yağı temelli ilaç Faz 3 denemesinde iptal edildi

    Epanova adlı ilaç Faz 3 evresinde, 13.000 hastanın verisini içeren kayıtlar incelendikten sonra iptal edildi. İlacın başarısız olmasının sebebi olarak içeriğinde DHA molekülü neden olarak gösterildi.
    5 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Balık yağı temelli ilaç Faz 3 denemesinde iptal edildi
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    AstraZeneca adlı ilaç şirketi balık yağı bazlı yeni ilacı Epanova’yı Faz 3 klinik deneme sürecindeyken iptal etti. Epanova daha önceden yüksek trigiliserit düzeyine sahip hastaların tedavisi için FDA tarafından onaylanmıştı ve ilacın kalp hastalığı için geleneksel olarak kullanılan statin tedavisine ek olarak daha geniş ölçekte kullanılması için ilaç klinik deneylere tabi tutulmuştu.

    Son yıllarda yapılan çeştili klinik araştırmalar omega 3 içeren balık yağı takviyelerinin kardiyovasküler hastalık ve inme riskini azalttığı göstermişti. 2018 yılında yapılan geniş çaplı meta analiz ise bu durumun tersini gösterdi ve omega 3 takviyesinin koroner kalp hastalığı riskini ve mortaliteyi azalttığına dair hiçbir kanıt bulunamadı.

    Vascepa adlı ilaç FDA tarafından onaylanmıştı

    Balık yağı temelli ilaç Faz 3 denemesinde iptal edildi

    Bu durum üzerine bazı ilaç firmaları balık yağında bulunan belirli yağ asitlerini çeşitli farmasötik ilaçlara ilaçlara dönüştürmek için kolları sıvadı. 2019 yılının Aralık ayında Vascepa adı verilen ilacın geleneksel statin tedavisine ek olarak uygulanmasına karar verildi ve ilaç FDA kurumu tarafından onaylandı.

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    Vascepa adlı ilaç ‘’eicosapentaenoic acid’’ ( EPA ) olarak adlandırılan ve balık yağında bulunan eykosapentenoik asitin saflaştırılması ve ardından konsantre edilmesi ile elde edilen bir tür ilaç formu olarak üretiliyor. Epanova adlı ilaç ise EPA molekülü ile diğer bir omega 3 türevi olan ‘’docosahexaenoic acid’’ ( DHA ) yani dokosaheksaenoik asitin kombinasyonu ile elde ediliyor.

    Bahsi geçen 2 ilaç da FDA tarafından ‘’yalnızca’’ çok yüksek düzeyde trigiliseriti bulunan hastalar üzerinde uygulanmak üzere onaylanmıştı. Bu süreç içerisinde de ilaçlar resmi onay kazanmak ve daha büyük kitlelere ulaşmak, daha geniş kalp hastalıkları skalasında uygulanmak üzere büyük klinik denemelere tabi tutuldu.

    Epanova adlı ilaç Faz 3 evresinde, 13.000 hastanın verisini içeren kayıtlar incelendikten sonra iptal edildi. STRENGTH adı verilen ilaç deneme çalışması 22 farklı ülkeyi kapsıyordu ve deneme çalışmasıyla Eponova’nın ve plasebo tedavisinin kardiyovasküler olay riskindeki etkileri araştırılıyordu.

    Bilim insanları Epanova adlı ilacın etkinliğinin azalmasının, içeriğindeki DHA molekülü sebebiyle olduğunu belirtmekle birlikte Vascepa’nın tek başına başarılı olması bu durum ile açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Robotların çalıştığı lokantalar iflasın eşiğinde"

    Böylece STRENGTH adı verilen araştırma, Epanova açısından başarısızlıkla sonuçlandı ve ilaç FDA tarafından iptal edildi. STRENGTH araştırmasının başındaki isim Steven Nissen; araştırma başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen önemli bir bilimsel soruna cevap buldukları için ekibin gurur duyduğunu belirtti.



    https://newatlas.com/health-wellbeing/fish-oil-drug-fails-epanova-cardiovascular-phase3-trial/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    IceRulez 5 gün en beğenilen
    balık yağı alacaklara duyurulur. İFOS onaylı olmasına dikkat edin. ya birde arkadaşlar cevizde falanda omega 3 var illa balık yağı almanıza gerek yok. illaki alacam almazsam kendimi dehşet kötü hissederim derseniz de size önereceğim markalar türkiye için : carlson, ocean ve efa olacaktır. diğerlerinin ne idüğü belli değil solgar dahil.

    De ne gerek var ? kan damarlarındaki yağı azaltmanın yolu sadece balık yağı mı ? ketojenik diyet uyguladınız mı ? yahut makronuzun yüksek oranda düşük yağ içerdiği bir diyet yaptınız mı ?

    yıllardır öyle bir pazarlanıyor ki her gün 1 adet omega 3 seni beni süperman yapacak......

    arkadaşlar trigliserid oranınız çok da yüksek olsa hafif antreman en önemlisi doğru diyet ile 1 ayda toparlarsınız kendinizi gözünüzü seveyim uzak durun şu para tuzaklarından. Adamlar ülke oldu ülke. Bir yandan omega 3 bir yandan l carnitin. hey gidi...
    balık yağı alacaklara duyurulur. İFOS onaylı olmasına dikkat edin. ya birde arkadaşlar cevizde falanda omega 3 var illa balık yağı almanıza gerek yok. illaki al...
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    2 Yanıt Yanıtla +7
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    snoppy 4 gün
    1) Çinko
    2) Koenzim Q10
    3) Omega-3
    4) D Vitamini

    her gün bu 4 vitamini (takviyeyi) vücuda almak gerekiyor. İlla ki haplar, tabletler kullanmaya gerek yok. Hepsi doğal yollardan alınabiliyor, birazcık beslenme düzenini değiştirmek kafi.
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    ChangeOrBeCrushed 3 gün snoppy
    Yeterli miktarda D vitaminini yiyeceklerden almak imkansiz. Supplement olarak almak gerekiyor.

    Coenzyme Q10 almak 50 yas uzeri icin faydali olabilir, o da ubiquinol formunda alinirsa (ubiquinol olanlar cok pahali). Genc insanlar yeterince Coenzyme Q10 uretiyor, almaya gerek yok.

    Diger saydiklariniza ek olarak, asil almamiz gereken K2 vitamini (tercihen MK4 formunda) cunku yiyeceklerde yeterince K2 yok. K2 vitamini kalsiyuma baglanan proteinleri aktiflestiriyor ve kalsiyumun kemik/dislere gitmesini sagliyor. Boylece kemik erimesini engellemekle kalmayip, damarlarda plak olusumunu (dolayisiyla kalp krizini) ve bobreklerde tas olusumunu engelliyor. Hatta tukurugunuzdeki serbest dolasan kalsiyumu da azalttigindan dislerde plak olusumunu da engelliyor. K2 vitamini alinmadan yuksek doz D vitamini almak, kalp krizi ve bobrek tasi riskini artirabilir.

    Kisaca ozetlemek gerekirse:

    Yiyecek/supplementlerden aldigimiz kalsiyumun efektif emilmesi icin D vitaminin aktif formu gerekiyor. D vitamininin aktiflesmesi icin magnezyum gerekiyor. Emilen kalsiyumun dis ve kemiklere gitmesi icin de K2 vitamini gerekiyor. Birini alip digerlerini almamak, ancak dengeyi bozar. Ya hepsini tam almak lazim ya da hicbirine dokunmamak lazim.
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    firat_kilic 4 gün
    bilgisayar başında fazla oturmayın
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    bytradm 4 gün
    haftada bir balık yeyin kafi. doğal yetişmişini özellikle.

    birde şöyle bişeyvardır. mesela c vitamini= askorbikasit
    bunu saf olarak almaktla doğal zengini limonu tüketmek arasıbda çok fark vardır.
    limonda vit-c yeyardımcı onunn tam çalışabilmesiiçin gereken herşey vardır.
    askorbikasit limonda bulunan bir sürü organik asitten biridir. bilim onu ayıklayıp
    yükseltmiş halbuki benzerlerinin işlevleri yada vitamin benzeri bir sürü molekülün
    ne işe yaradığını henüz bilmiyoruz. bir şifalı bitkiden bir madde izole edip o madde
    o bitkinin yerini tutsun demek genellikle olmaz. bir karanfilde antibakteriyel ,
    ananaljezik,anestezik koku giderici vs bir sürü madde var.
    kısaca bir vit. ydaa benzeri maddeyi doğal kaynağından tüketmek çoook daha iyidir.
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    John Wick 4 gün
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    hopeyoung 4 gün
    Sağlıklı yaşamanın tek kuralı vardır dostlar. Canın ne istiyorsa yiyeceksin fakat "ölçüyü kaçırmayacaksın".
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    Galaxy. 5 gün
    Bir ara Ocean plus kullanmıştım ama faydası oldumu bilmiyorum
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    naci54 5 gün
    Ben her gün 1 kaşık ceviz yağı kullanıyorum.
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    IceRulez 5 gün smart1978
    Dostum.kaynak istiyorsan Dr berg videolarını izle.
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    smart1978 5 gün IceRulez
    Bir ara bakarim :) Oraya da bakacagim :) Tesekkurler.
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    IceRulez 5 gün smart1978
    Aksine karaciğer yağlanmasıni azaltan tüm bilişsel fonksiyonları kat kat yukarı taşıyan diyettir kendim 4 ay uyguladım. Uyku kalitem değişti hiç acikmiyordum ve ciddi yağ yakmıştım. Fat adapted olduğunuzda dünyanın en mutlu ve sağlıklı insanına dönüşüyorsunuz. Probiyotik takviyesi ve sodyum alımına dikkat etmek gerekir.
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    smart1978 5 gün IceRulez
    Her insanin bunyesi saglik durumu vs farklidir. Size yarayan seyler baskalarinda da olumlu yanlari olmayabilir.

    Bir de plasebo etkisi vardir :) . Inancin kosullanmanin gucu/ aldanisi diyelim :) .


    Kaynak verdigin her ne kadar akademik bir makale olmasa da bir hastaneye ait paylasimdir. O paylasima gore elle tutulabilir kaynaklariniz da olmalidir. Yoksa olay muhabbetlerle tavsiye edilmelere donecektir ki ideal de degildir :) .


    Su da bir gercektir ki : Dogru bilnen evya yanlis bilenen seyler bir bakiyoruz tam tersi oluyor :) ... Bir de her ulkede denetleme kriterleri ve denetleyen kurumlarin obejektifligi guvenirliligi de her zaman duzgun olmayabiliyor ... Bunlara ek olarak GIDA TERORU duzenine gore sekillenmektedir ...

    Beyin ile alakali durumunuz nasil dikkatinizden kacmasin :) ...
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    DH Misafiri 5 gün
    Epanova adlı ilaç Faz 3 evresinde, 13.000 hastanın verisini içeren kayıtlar incelendikten sonra iptal edildi.

    STRENGTH adı verilen ilaç deneme çalışması 22 farklı ülkeyi kapsıyordu ve deneme çalışmasıyla Eponova’nın ve plasebo tedavisinin kardiyovasküler olay riskindeki etkileri araştırılıyordu.

    Bu 22 ülkeyi merak ettim. Bu ülkelerde nasıl deney yapılıyor?. İnsanları o ülkedeki şubeleri vasıtası ile mi buluyorlar? Yoksa insanlar gönüllü mü oluyor? Denek olunduğundan insanların haberi var mı?

    Tüm ilaçlar araştırılırken birileri denek olarak kullanılıyor. Sistem nasıl işliyor acaba siz de merak ettiniz mi?

    Bence ilaçtan çok yapabiliyorsak sağlıklı yaşamaya çabalamamız gerek.. İşin içine ekonomi şu bu girecek bu yazı uzayacak neyse çok uzatmayayım. Sağlıklı yaşamaya çalışalım.
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