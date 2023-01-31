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    Filipinler kripto paralar için yeni düzenleme hazırlıyor

    Filipinler'de kripto paralara yönelik yeni düzenleme geliyor. Hazırlanan taslağa göre kripto şirketlerinin yöneticilerine yaptırım uygulanabilecek.               
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    Filipinler kripto paralar için yeni düzenleme hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz sene yaşanan FTX ve Terra krizleri, kripto endüstrisinin düzenlenme ve denetlenme ihtiyacını ön plana çıkardı. Birçok ülke, kripto düzenlemelerinin yapılması gerektiğini dile getirdi. Bu kapsamda başlayan hareketlilik, yeni yılda da devam ediyor. Son olarak Filipinler Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, ülkenin kripto paralar üzerindeki yetki gücünü daha fazla artırmak istiyor.

    Kripto para piyasası her geçen gün büyüyor, genişliyor. Piyasanın git gide büyümesi birçok ülkeyi kripto konusunda harekete geçirdi. Bununla birlikte birçok ülke kripto sektöründeki kayıt dışı şirketler konusunda yatırımcılarını uyarmaya başladı. Filipinli menkul kıymetler düzenleyicisi, Blockchain teknolojisini kullanan kripto, kripto şirketleri ve diğer finansal ürünler hakkında daha sıkı kurallar getirmek için harekete geçiyor.

    Bu taslağa göre düzenleyici, yasaları ihlal ettiği tespit edilen müdürlere, yöneticilere veya sektördeki diğer çalışanlara yaptırım uygulama hakkını da elinde bulunduracak. Bu durum, Filipinli düzenleyicinin sektörde kendi yargı kurallarını oluşturmasına izin verecek. 

    Sağlayıcılarıyla birlikte dijital kanallar aracılığıyla erişilen ve sunulanlarla ilgili dijital finansal ürünler ve hizmetler de dahil olmak üzere diğer finansal ürünler de SEC’in yetki alanına girecek.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 5 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 5 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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