Filipinler kripto paralar için yeni düzenleme hazırlıyor

Kripto para piyasası her geçen gün büyüyor, genişliyor. Piyasanın git gide büyümesi birçok ülkeyi kripto konusunda harekete geçirdi. Bununla birlikte birçok ülke kripto sektöründeki kayıt dışı şirketler konusunda yatırımcılarını uyarmaya başladı. Filipinli menkul kıymetler düzenleyicisi, Blockchain teknolojisini kullanan kripto, kripto şirketleri ve diğer finansal ürünler hakkında daha sıkı kurallar getirmek için harekete geçiyor.
Bu taslağa göre düzenleyici, yasaları ihlal ettiği tespit edilen müdürlere, yöneticilere veya sektördeki diğer çalışanlara yaptırım uygulama hakkını da elinde bulunduracak. Bu durum, Filipinli düzenleyicinin sektörde kendi yargı kurallarını oluşturmasına izin verecek.
Sağlayıcılarıyla birlikte dijital kanallar aracılığıyla erişilen ve sunulanlarla ilgili dijital finansal ürünler ve hizmetler de dahil olmak üzere diğer finansal ürünler de SEC’in yetki alanına girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?