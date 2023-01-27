Celsius’un kripto varlıklarına beş şirket teklif verdi

Kripto blog yazarı Tiffany Fong, Celsius ile ilgili 20 Aralık'ta elde ettiği belgeleri paylaştı. Fong, ihale sürecini aksatmamak için bu belgeleri başlangıçta paylaşmadığını belirtti.
Fong’a göre Celsius’un varlıkları için teklif veren şirketler arasında Binance, Bank To The Future, Galaxy Digital, Cumberland DRW ve NovaWulf yer alıyor. Fong ek olarak, bu tekliflerin Kasım 2022’de yapıldığını, ancak günümüzde çoğunlukla vazgeçildiğini söyledi.
Bilindiği üzere Terra sonrası piyasa koşulları nedeniyle varlıklarının büyük bir kısmını kaybeden şirket, yeniden yapılanma sürecine girmişti. Şirketin iflas başvurusunun ardından varlıklarına yönelik bazı teklifler yapılmıştı. Son olarak şirket avukatları bu dönemde yapılan tekliflerin çok ikna edici olmadığı ifade etti. Bunun üzerine kripto yazarı Fong, Celsius’a yönelik tekliflerin ayrıntılarını paylaştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?