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    Celsius’un kripto varlıklarına beş şirket teklif verdi

    Terra ekosistemindeki krizle birlikte iflasa sürüklenen Celsius'un kasasındaki kripto varlıklara en az beş kripto kredi şirketinden teklif geldi.                         
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    Celsius’un kripto varlıklarına beş şirket teklif verdi Tam Boyutta Gör
    Terra çöküşü sonrası belini bir türlü doğrultamayan kripto borç şirketi Celsius, yeni varlık satım haberleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak ortaya çıkan yeni belgelere göre, şirketin varlıklarına Binance, Bank To The Future ve Galaxy Digital dahil olmak üzere en az beş şirket teklif verdi. 

    Kripto blog yazarı Tiffany Fong, Celsius ile ilgili 20 Aralık'ta elde ettiği belgeleri paylaştı. Fong, ihale sürecini aksatmamak için bu belgeleri başlangıçta paylaşmadığını belirtti. 

    Fong’a göre Celsius’un varlıkları için teklif veren şirketler arasında Binance, Bank To The Future, Galaxy Digital, Cumberland DRW ve NovaWulf yer alıyor. Fong ek olarak, bu tekliflerin Kasım 2022’de yapıldığını, ancak günümüzde çoğunlukla vazgeçildiğini söyledi.

    Bilindiği üzere Terra sonrası piyasa koşulları nedeniyle varlıklarının büyük bir kısmını kaybeden şirket, yeniden yapılanma sürecine girmişti. Şirketin iflas başvurusunun ardından varlıklarına yönelik bazı teklifler yapılmıştı. Son olarak şirket avukatları bu dönemde yapılan tekliflerin çok ikna edici olmadığı ifade etti. Bunun üzerine kripto yazarı Fong, Celsius’a yönelik tekliflerin ayrıntılarını paylaştı.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 10 saat önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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