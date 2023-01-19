Fireblocks, kripto sigorta şirketi Coincover’ı satın aldı

Coincover, sigortacılık devi Lloyd’s of London ile çalışan ilk kripto şirketleri arasında yer alıyor. Satın alma işleminin Fireblocks’un kripto anahtarları yedekleme ve kurtarma hizmetleri için kritik bir adım olduğu belirtildi. Coincover’dan yapılan açıklamada, Fireblocks’un olumsuz durum yaşaması halinde müşterilerin cüzdanlarını geri alabilecekleri ifade edildi.
Kripto varlıklara yönelik ödeme çözümleri giderek yaygınlaşıyor. Aynı zamanda kullanıcıların güvenlik endişeleri de artıyor. Geçen yıl siber saldırılar ve dolandırıcılıkların yanına bir de iflasların eklenmesiyle kripto dünyasına güven tam anlamıyla yara aldı.
Şirketler ise kaybolan güveni kazanabilmek için yeni adımlar atarak kullanıcıların güvenini kazanmayı hedefliyor. Bu çerçevede Fireblocks’un özellikle kurumsal yatırımcılar için son derece önemli satın almaya imza attı.
Son olarak Coincover Strateji ve Ortaklıklar Direktörü Oliver Cummings, FTX’in iflasının ardından kripto risklerine güvence getirmenin kurumsal yatırımcılar için iyi olacağını belirtti.
Ayrıca Cummings, müşterilerin Coincover’a standart bir hizmet sözleşmesi ile gelen üçüncü taraf olarak güvenebileceklerini söyledi. Cummings, şirketlerin kendi yedeklemelerini yaptıklarında bazı belirsizliklerin ortaya çıktığını da vurguladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....