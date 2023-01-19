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    ABD’den Rus kripto para borsasına baskın, sahibi tutuklandı

    Rus Bitzlato kripto para borsası kara para aklama ve yasa dışı finansman suçlamaları ile kapatıldı. Kurucusu ise Miami’de gözaltına alındı. Bu hafta hâkim karşısına çıkacak. 
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    Kripto para piyasasının başından kara bulutlar bir türlü eksik olmuyor. LUNA vakası, FTX skandalı derken bir müddet sakinliğe giren piyasalara bu hafta bomba bir haber düştü. Rus kripto para borsasına baskın yapıldı.

    Rus Bitzlato borsasına baskın

    Yapılan açıklamaya göre ABD Adalet Bakanlığı ve Fransız yetkililer kara para aklama suçlamasıyla Bitzlato borsasının kurucusu Anatoly Legkodymov’u Miami’de göz altına aldı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Shenzhen kentinde ikamet eden 40 yaşındaki Rus vatandaşı Anatoly Legkodymov hâkim karşısına çıkacak.

    Legkodymoy, Rus Kara Para Aklama ile Mücadele Yasası'nın 9714(a) bölümüne aykırı olarak kara para aklama ve yasa dışı finansman ile suçlanıyor. Borsanın asgari kimlik doğrulaması sayesinde dolandırıcı grupları kendisine çektiği iddia ediliyor. Toplamda ise 700 milyon dolar aklanmış.

    Ayrıca Europol ortakları da Bitzlato'nun dijital altyapısını dağıttı, Bitzlato'nun kripto paralarına el koydu ve diğer yaptırım önlemlerini aldı. Bitzlato normalde Hong Kong’da kayıtlı ancak kurucusu Rus. Bu haber ile birlikte Bitcoin fiyatı 20400$ seviyesine kadar geriledi.

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    cunkurd 3 saat önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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