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    Fitbit Charge 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Dahili GPS yongası sayesinde Fitbit Charge 4 akıllı bilekliği bağımsız olarak mesafelerinizi takip ediyor ve hafızasına kaydediyor. Fitbit Charge 4 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Fitbit Charge 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Google tarafından satın alınan Fitbit markasının internete sızdırılan yeni ürünü Charge 4 resmiyet kazandı. Fitbit Charge 4 modeli dahili GPS yongası ile hem seride hem de sınıfında farklılaşmayı başarıyor.

    Fitbit Charge 4 özellikleri ve fiyatı

    Fitbit Charge 4 modelinde gri tonlu dokunmatik bir OLED ekran yer alıyor. Ekranda sağlık verileri ve egzersiz bilgileri yanında bildirimler de görüntülenebiliyor. Uygulamaya bağlanarak kontrol ediliyor olsa da dahili GPS yongası sayesinde bağımsız olarak egzersizlerinizi takip edebiliyor. Dahili bellek 30 güne kadar verileri saklayabiliyor.

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    Sürekli olarak nabız ölçümü yapabilen bileklik ayrıca gelişmiş uyku kalitesi takibi, kandaki oksijen takibi ve kadın sağlığı takibi de yapabiliyor. Su altında da kullanılabildiği için yüzme aktivitelerinde de işe yarıyor. Bileklik kişiye özel egzersiz hedefleri belirleyebiliyor.

    Fitbit Charge 4 sürekli GPS kullanımında 5 saate kadar, GPS kapalı olarak da 7 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor. Fitbit Charge 4 için 150$ fiyat etiketi belirlenmiş. Fitbit Charge 3 çıkış fiyatı ile aynı ve Fitbit Charge 3 ülkemizde 1000TL civarında satılıyor.



    https://www.phonearena.com/news/fitbit-charge-4-official-specs-features-built-in-gps-price-release-date_id123473 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Led Zeppelin 4 gün
    Bu fitbit i uzun süre kullanıp memnun olan insan görmedim. Müşteri memnuniyeti en berbat teknoloji üreticisi olabilir.
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    florenzi 4 gün yeni yorumcu
    GPS'in dahili olması güzel. Versa modellerinde harici. Spor için Garmin ve Fitbit dışında marka önermem.
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    BekirHan (Bekir Han) 6 gün
    GPS yongasına sahip bir ürün var bu sınıfta, o da Samsung Gear Fit 2 ve 2 Pro. Yani sınıfına getirdiği yeni birşey yok. Gerçi kullanıcısı olarak söyleyebilirim ki Fit 2 Pro' nun GPS açık performansı çöp. 2,5 saatte pil pert oluyor. Benzer olacağını tahmin ediyorum. Bu kadar küçük bir paketlemeye böyle küçük bir pil kapasitensine sagip alete düzgün GPS sığdırmak zor...
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    yorumculuklar 1 hf.
    Covid den sonra şunlara ateş ölçer de koymalilar günde üç defa ölçsün kendine göre.
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    cand. 1 hf.
    İkinci el watch alırım bi işe yarar
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