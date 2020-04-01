Fitbit Charge 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Google tarafından satın alınan Fitbit markasının internete sızdırılan yeni ürünü Charge 4 resmiyet kazandı. Fitbit Charge 4 modeli dahili GPS yongası ile hem seride hem de sınıfında farklılaşmayı başarıyor.

Fitbit Charge 4 özellikleri ve fiyatı

Fitbit Charge 4 modelinde gri tonlu dokunmatik bir OLED ekran yer alıyor. Ekranda sağlık verileri ve egzersiz bilgileri yanında bildirimler de görüntülenebiliyor. Uygulamaya bağlanarak kontrol ediliyor olsa da dahili GPS yongası sayesinde bağımsız olarak egzersizlerinizi takip edebiliyor. Dahili bellek 30 güne kadar verileri saklayabiliyor.

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Sürekli olarak nabız ölçümü yapabilen bileklik ayrıca gelişmiş uyku kalitesi takibi, kandaki oksijen takibi ve kadın sağlığı takibi de yapabiliyor. Su altında da kullanılabildiği için yüzme aktivitelerinde de işe yarıyor. Bileklik kişiye özel egzersiz hedefleri belirleyebiliyor.

Fitbit Charge 4 sürekli GPS kullanımında 5 saate kadar, GPS kapalı olarak da 7 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor. Fitbit Charge 4 için 150$ fiyat etiketi belirlenmiş. Fitbit Charge 3 çıkış fiyatı ile aynı ve Fitbit Charge 3 ülkemizde 1000TL civarında satılıyor.

https://www.phonearena.com/news/fitbit-charge-4-official-specs-features-built-in-gps-price-release-date_id123473

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