Ubisoft herkesi evde kalmaya teşvik etmek için ücretsiz oyun dağıtıyor

Koronavirüs salgınını herkesin evde kalmasını sağlayarak en az hasarla atlatmaya yönelik planlar arasında şüphesiz en çok dikkat çekeni, belirli hizmetlerin ücretsiz sunulması. Ubisoft da benzer şekilde hem kendi reklamını yapmak, oyuncuların sempatisini kazanmak ve ücretsiz hizmeti beğenenleri abone olmaya ikna etmek amacıyla bir ay boyunca çeşitli oyunları ücretsiz hâle getirecek.

Bir ay sürecek kampanya kapsamında ücretsiz oyunlar, deneme sürümleri, indirimler ve diğer teklifler sunacak olan Ubisoft, ilk olarak Rayman Legends PC oyununu ücretsiz sunarak işe başlıyor. Bugünden 3 Nisan’a kadar ücretsiz kalacak olan oyun, eskimiş de olsa bazılarının ilgisini çekeceği kesin.

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Ubisoft’un sayfasında yayınlanan oyunlar arasında popüler olmayanların ücretsiz olarak verildiğini görebiliyoruz. AAA kategorisine girebilecek oyunlar için ise ücretsiz deneme sürümler sunuluyor. Ubisoft’un koronavirüs bahanesiyle kendi kampanyasını yürüttüğünü anlamak zor değil çünkü oyunların kalitesi ve süreye bakarak asıl amacın Uplay+ abonesi toplamak olduğu anlaşılabiliyor.

https://news.ubisoft.com/en-us/article/3B6A1Hsg5fravgjxJykeEc/play-your-part-play-at-home-ubisoft-update

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