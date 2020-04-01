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    Ubisoft herkesi evde kalmaya teşvik etmek için ücretsiz oyun dağıtıyor

    Koronavirüs sebebiyle herkes evdeyken bu durumdan faydalanmak ve fayda sağlamak amacıyla kampanya başlatan firmalar arasına Ubisoft da dâhil oldu. Firma, bir süre ücretsiz oyun ve indirim dağıtacak.
    1 hf.
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    Oyunlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Ubisoft herkesi evde kalmaya teşvik etmek için ücretsiz oyun dağıtıyor

    Koronavirüs salgınını herkesin evde kalmasını sağlayarak en az hasarla atlatmaya yönelik planlar arasında şüphesiz en çok dikkat çekeni, belirli hizmetlerin ücretsiz sunulması. Ubisoft da benzer şekilde hem kendi reklamını yapmak, oyuncuların sempatisini kazanmak ve ücretsiz hizmeti beğenenleri abone olmaya ikna etmek amacıyla bir ay boyunca çeşitli oyunları ücretsiz hâle getirecek.

    Bir ay sürecek kampanya kapsamında ücretsiz oyunlar, deneme sürümleri, indirimler ve diğer teklifler sunacak olan Ubisoft, ilk olarak Rayman Legends PC oyununu ücretsiz sunarak işe başlıyor. Bugünden 3 Nisan’a kadar ücretsiz kalacak olan oyun, eskimiş de olsa bazılarının ilgisini çekeceği kesin.

    Ayrıca Bkz. "Xbox Live Gold Nisan 2020 oyunları açıklandı"

    Ubisoft’un sayfasında yayınlanan oyunlar arasında popüler olmayanların ücretsiz olarak verildiğini görebiliyoruz. AAA kategorisine girebilecek oyunlar için ise ücretsiz deneme sürümler sunuluyor. Ubisoft’un koronavirüs bahanesiyle kendi kampanyasını yürüttüğünü anlamak zor değil çünkü oyunların kalitesi ve süreye bakarak asıl amacın Uplay+ abonesi toplamak olduğu anlaşılabiliyor.



    https://news.ubisoft.com/en-us/article/3B6A1Hsg5fravgjxJykeEc/play-your-part-play-at-home-ubisoft-update Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Miralay Kaplan (Miralay Kaplan) 1 hf. en beğenilen
    Platform oyunumu dağıtmış ne kadar bonkör bir firmasın gözlerimi yaşarttın ubisoft.
    1 Yanıt Yanıtla +32
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    deoks 1 hf.
    Anno 1800'ü verseler de oynasak.
    2 Yanıt Yanıtla +16
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    kpln04 (volkan kaplan) 1 hf. deoks
    O oyun leblebi gibi satıyor
    Yanıtla +3
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    .Statistics. (Tolga Kurt) 1 hf. deoks
    Oyun pahalı ve hâlâ satıyor hocam çünkü crack yok oyunda hâliyle herkes satın alıyor.
    Yanıtla +1
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    BlackLead 1 hf.
    ulan ubisoft raymand dağıta dağıta bir hal oldun yeter be
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    Askaparta 6 gün
    Olmadı, çık çık yukarı.
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    DH Misafiri 6 gün
    Geçen hafta Epic Games Store da Assassin's Creed Syndicate ücretsiz verildi.
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    (alpaslan) (Sercan Yaylacı) 1 hf.
    Sanki ücretsiz olan oyunu almayınca para veriliyormuşta biz de reddediyormuşuz hissi sadece sana has değil arkadaş:)
    1 Yanıt Yanıtla
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    -Batarang- 6 gün (alpaslan)
    Oyunu satın al butonu üstünde -59.00TL yazısını görünce hızlıca tıklıyorum sanki 59 lira ödemişimde almamışım gibi bir his oluşuyor.

    Her hafta bedava oyunlara bakıp ekliyorum kütüphaneye.
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    -Batarang- 1 hf.
    İsterse Mayın Tarlasını bedava dağıtsın yine eklerim kütüphaneye, hiç oynamayacağım bir oyun olsa bile bedava olması yeterli.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    mustafacan03 (Mustafa Çakmak) 6 gün -Batarang-
    Aynen DH ölücüsü genleri var bizde. Yeter ki bedava olsun.
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 hf.
    Daha 6 ay önce falan ücretsiz verildi zaten bu oyun :)
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    R-10 1 hf.
    Koca yürekli Ubisoft
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 1 hf.
    Şöyle bir assassin’s verinde oynayalım
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    Jowiyaga (Samet Cengiz) 1 hf.
    2 3 sene önce ücretsiz verilmişti zaten.
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    deliliktir (Muhammed Kurnaz) 1 hf. Jowiyaga
    Hocam Origins olabilir o. Rayman Legends verilmedi diye kalmış aklımda. Rayman Origins 30. yıl etkinlikleri kapsamında verilmişti.
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    Adolf Hitler 88 1 hf. yeni yorumcu
    Hani indirme linki nerede raymanin?
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    34906 kez okundu.
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