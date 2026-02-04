Giriş
    Baseus dahili kablosu olan iddialı bir powerbank duyurdu

    Baseus EnerGeek GR11 şarj istasyonu dahili Tip-C kabloları, toplam 200W seviyesine kadar enerji aktarımı ve otomotiv endüstrisi seviyesinde güvenlik çözümleri ile dikkat çekiyor. 

    Baseus EnerGeek GR11 Tam Boyutta Gör
    Son dönemde dahili kablosu olanların yanında askılık niyetine Tip-C kablosu sunan powerbank modellerinin sayısı giderek artıyor. Baseus yeni ürününde tüketiciye bu iki avantajı da bir arada sunmaya karar vermiş.

    Baseus EnerGeek GR11 özellikleri ve fiyatı

    Baseus EnerGeek GR11 şarj istasyonu firmanın mobil enerji çözümleri arasındaki en iyi modellerden birisi haline geldi. 5 adet otomotiv sektörü seviyesinde lityum-ion hücre toplamda 25000mAh kapasiteye ulaşıyor ve 90Wh enerji sağlayabiliyor.

    Bir adet dahili USB Tip-C kablosu olan cihazda bir adet askılık olarak kullanılabilen Tip-C kablosu da kutu içerisinde yer alıyor. 1 adet USB Tip-A port ve 2 adet Tip-C port ile toplamda 4 port 200W seviyesine kadar çıkış verebiliyor. Tek bir porttan 140W, iki adet porttan 100W+100W ya da 140W+22.5W almak mümkün.

    USB PD 3.1, PPS, UFCS, QC 3.0 gibi pek çok şarj standardına uyumlu olan cihaz 3 katmanlı soğutma sistemi, yapay zekâ kontrolü, aleve dayanıklı V0 kasa materyali gibi çözümlerle güvenlik en üst düzeyde sağlanıyor. Cihazın kendisi de 140W adaptör ile hızlı şarj olabilirken dahili ekranda verileri takip etmek mümkün. Baseus EnerGeek GR11 şarj istasyonu 62$ fiyat etiketine sahip ancak Çin dışında bu fiyat biraz daha yükselecek.

    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

