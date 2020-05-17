Fitbit de solunum cihazı üretimine başlıyor

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Fitbit, koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde solunum cihazı üretmeye başlayan şirketler arasına katılıyor. Şirket CEO'su James Park, CNBC'ye verdiği döportajda potansiyel olarak "hayat kurtarıcı" ekipman üretimine odaklandıklarını açıkladı.

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Fitbit, ventilatör cihazını yakında Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) sunmayı planlıyor. Park, solunum cihazı üretimi için geç kaldıklarının farkında olduklarını ancak talebi karşılayacaklarını belirtti.

Hem gelişmiş hem ucuz olacak

Fitbit CEO'su ventilatörün özelliklerini açıklamasına rağmen oldukça iddialı bir ürün ortaya çıkaracaklarından neredeyse emin konuştu.

Park, üretecekleri ventilatörün kendi sınıfının en gelişmiş modeli olacağını ve on binlerce dolara mal olan diğer markalardan daha ucuza satılacağını da sözlerine ekledi.

https://www.cnbc.com/2020/05/15/fitbit-plans-to-make-emergency-ventilators-for-covid-19.html

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