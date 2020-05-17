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    Fitbit de solunum cihazı üretimine başlıyor

    Koronavirüs pandemisi sürecinde solunum cihazı üretimine başlayan firmalar arasına Fitbit de katılıyor. Şirket kendi sınıfının en gelişmiş ve en uygun maliyetli ventilatörünü çıkaracağını açıkladı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Fitbit de solunum cihazı üretimine başlıyor
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    Fitbit, koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde solunum cihazı üretmeye başlayan şirketler arasına katılıyor. Şirket CEO'su James Park, CNBC'ye verdiği döportajda potansiyel olarak "hayat kurtarıcı" ekipman üretimine odaklandıklarını açıkladı.

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    Fitbit, ventilatör cihazını yakında Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) sunmayı planlıyor. Park, solunum cihazı üretimi için geç kaldıklarının farkında olduklarını ancak talebi karşılayacaklarını belirtti.

    Fitbit de solunum cihazı üretimine başlıyor

    Hem gelişmiş hem ucuz olacak

    Fitbit CEO'su ventilatörün özelliklerini açıklamasına rağmen oldukça iddialı bir ürün ortaya çıkaracaklarından neredeyse emin konuştu.

    Park, üretecekleri ventilatörün kendi sınıfının en gelişmiş modeli olacağını ve on binlerce dolara mal olan diğer markalardan daha ucuza satılacağını da sözlerine ekledi.



    https://www.cnbc.com/2020/05/15/fitbit-plans-to-make-emergency-ventilators-for-covid-19.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    esmerbuyucu (E. B.) 13 sa.
    Saatten ümidi kestilerse demek
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