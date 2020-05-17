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    Yeni Windows 10 güncellemesi ses sorunları ve dosyaların kaybolmasına yol açıyor

    Yazılım devi Microsoft'un en son yayınladığı Windows 10 toplu güncellemesinin, birçok kullanıcıda ses problemleri ve dosyaların kaybolması sorunlarına yol açtı...
    17 sa.
    3,1b
    1
    35
    İşletim Sistemleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Yeni Windows 10 güncellemesi ses sorunları ve dosyaların kaybolmasına yol açıyor
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    Microsoft bu hafta, Windows 10 işletim sistemi için KB4556799 toplu güncellemesini dağıtmaya başladı. Toplu güncelleme, çeşitli güvenlik açıkları için düzeltmeler içeriyor, ancak bazı kullanıcılar yükledikten sonra bir dizi sorunla karşılaştı.

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    Gelen bilgilere göre Windows 10'a gelen yeni KB4556799 güncellemesi, sesle ilgili sorunlara ve dosyaların kaybolmasına neden oluyor. Bazı kullanıcı raporlarına göre, toplu güncelleştirmeyi yükledikten sonra ses sürücüsü yapılandırmaları sıfırlanıyor ve hatta bazen Realtek sürücüsü bile kaldırılıyor.

    Bir kısım kullanıcı da, ayarlarda görsel olarak hiçbir şey değişmemesine rağmen, cihazdan ses çıkmadığından yakınıyorlar. Bu nedenle, hoparlörlerden, kulaklıklardan ve diğer cihazlardan ses almak mümkün değil. Kullanıcılar ancak KB4556799 kaldırıldıktan sonra ses cihazlarının performansının normale döndüğünü belirtiyorlar.

    Yeni Windows 10 güncellemesi ses sorunları ve dosyaların kaybolmasına yol açıyor
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    Microsoft'tan yeni bir güncelleme bekleniyor

    Ne yazık ki KB4556799 güncellemesi ile gelen sorunlar sadece ses ile ilgili değil. Bazı kullanıcılar, toplu güncellemeyi yükledikten sonra kullanıcı profilinde depolanan tüm dosya ve belgelerin kaybolduğundan şikayet ediyorlar. İyi haber, kullanıcı verilerinin ve diğer ayarların silinmemiş olması. Bazı nedenlerden dolayı, KB4556799 yüklendikten sonra, Windows 10 kullanıcı profili yerine geçici bir profil indiriyor ve bu da tüm dosyaların silindiği izlenimi veriyor.

    İlgili sorun, işletim sisteminin 6-8 kez yeniden başlatılmasından sonra kendi kendine çözülüyor. Ancak bu yöntem aynı sorunla karşılaşan tüm kullanıcılar için etkili olmayabilir. Bu durumda ise KB4556799 güncellemesini kaldırarak sorunu çözebilirsiniz. Geçici bir kullanıcı profili yüklemeyle ilgili sorunun Microsoft forumunda ve Geri Bildirim Merkezi'nde birçok kez bildirildiğini belirtmek gerek. Ancak şu ana kadar geliştiriciler bu sorunların varlığını resmi olarak doğrulamış değil. Microsoft, büyük bir olasılıkla yakın bir gelecekte, sorunu çözecek planlanmamış bir güncelleme yayınlayacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    V4LKyR 16 sa. en beğenilen
    Şu Windows 10 güncellemelerinden hiç negatif etkilenmeyen bir ben mi varım? :)

    Her türlü güncellemeyi yaptım, şu ana kadar hiç bir sorun yaşamadım.

    Not: Windows 10 19041.264
    Şu Windows 10 güncellemelerinden hiç negatif etkilenmeyen bir ben mi varım? :) Her türlü güncellemeyi yaptım, şu ana kadar hiç bir sorun yaşamadım. ...
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    1 Yanıt Yanıtla +20
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    Clusive (Oğuzhan ) 31 dk. V4LKyR
    Windows 10 Pro 1909 Mayıs 05 Toplu güncellemesini bende kullanıyorum. Bu zamana kadar bende etkilenmedim. Benim aklıma gelen acaba bazı programlar veya oyunlar nedeniyle yüklenen eklentilere sahip kullanıcılarda çakışan bir durum mu bu? Mesela atıyorum x programı var ve onu yükleyenlerde sorun yapıyordur bu güncelleme ama yüklemeyenlerde sorun yapmıyordur. Acaba bundan mı kaynaklı?
    Yanıtla +1
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    BDGN (Berkay Doğan) 15 sa.
    İster insider olsun ister stable olsun bu sorunlar bir bende yok galiba kara propaganda mı yoksa gerçekten hatalar var mı? Windows 10 bence mükemmel.
    Yanıtla +10
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    Galatas4ray (ENVER A.) 11 sa.
    Bu zamana kadar hiç sorun yaşamadım nedense.Bütün güncellemeleri ilk çıktıgın gün itibariyle yükleyen biriyim.
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    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 4 sa.
    KB4556799 bugün yükledim ve ses çıkmıyor şu an bilgisayardan. Dosya kaybı gibi bir sorun yaşamadım. Şu an tekrar kaldırıyorum güncellemeyi.
    (PC: MSI PS63 Modern 8SC)
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    01myavuz (Mustafa YAVUZ) 9 sa.
    1800 sürümden sonra sırf surround uyumsuz diye 6 ay bekledik. Sonunda çözdük dediler ama yinede 1900 sürümlerde Razerin programını sorunsuz kullanamadım. Şimdilik 2004 versiyonda idare ediyoruz, ama Razer in surround programını kaldırmak zorunda kaldım. Steelseries Arctis5 DTS lisansı, DTS uzamsal ses programını lisanslı kullanabildiği için ücretsiz kullanılabiliyor, şimdilik onla idare ediyoruz.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 11 sa.
    Bu zamana kadar hiç sorun yaşamadım nedense.Bütün güncellemeleri ilk çıktıgın gün itibariyle yükleyen biriyim.
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    drjacob (... ) 12 sa.
    Windows ve sorun 😂 hiç şaşmaz ayrılmaz
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    Nemesis-Prime 13 sa.
    BetaOS yeni sürümüyle indirmeye sunuldu. İlk dakikada kullanıcılar sorunlarla karşılaştı!



    Şaka bir yana neden her sürüm güncellemesinden sonra kullanımı zorlaştıran sorunlar oluyor? Geliştirme sürecinde mi sorunlar oluyor yoksa hataları iyice araştırıp çözümlemeden mi güncelleme yayınlıyorlar. Sırf bu sebepten güncellemeleri kaçırmayan ben güncellemekten korkar oldum.
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    The Hollow 13 sa.
    Her güncelleme geldiğinde hemen yüklerim, şu ana kadar 2 bilgisayarımda da hiç sorun yaşamadım. Bu Win. 10 olumsuz haberleri artık kabak tadı vermeye başladı. 100 kullanıcı sorun yaşadı diye zart güncelleme bozdu haberi yapılıyor.
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    vedkum 13 sa.
    Hep güncelledim, çok şükür hiç sorun yaşamadım.
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    creA` 13 sa.
    Ben şu anda Windows 10'un 1809 sürümünü kullanıyorum. Son güncellemeyi indirdiğim zaman ses sürücüsünü tanımadığı için şimdilik bu eski sürüm ile idare etmeye çalışıyorum. Bende ki eski creative'in ses kartını tanımıyor anladığım kadarıyla. Yeni ses kartı alana kadar eski sürümü kullanmaya dewamke..😏
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    arifaydin37 (Arif AYDIN) 13 sa.
    Bana güncelleme gelmemiş daha çıkmadı mı?
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    mokoko_TR 13 sa. yeni yorumcu
    @Normandia_06
    başkan beni bloklamışın niyeyse yorumlarına atlama durumu bilinç li tercih deil doğal seleksiyon cins cnis yorumlarına denk geliyorum 2 dir ondan
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    3053 kez okundu.
    26 kişi, toplam 26 yorum yazdı.

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