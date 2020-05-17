Yeni Windows 10 güncellemesi ses sorunları ve dosyaların kaybolmasına yol açıyor

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Microsoft bu hafta, Windows 10 işletim sistemi için KB4556799 toplu güncellemesini dağıtmaya başladı. Toplu güncelleme, çeşitli güvenlik açıkları için düzeltmeler içeriyor, ancak bazı kullanıcılar yükledikten sonra bir dizi sorunla karşılaştı.

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Gelen bilgilere göre Windows 10'a gelen yeni KB4556799 güncellemesi, sesle ilgili sorunlara ve dosyaların kaybolmasına neden oluyor. Bazı kullanıcı raporlarına göre, toplu güncelleştirmeyi yükledikten sonra ses sürücüsü yapılandırmaları sıfırlanıyor ve hatta bazen Realtek sürücüsü bile kaldırılıyor.

Bir kısım kullanıcı da, ayarlarda görsel olarak hiçbir şey değişmemesine rağmen, cihazdan ses çıkmadığından yakınıyorlar. Bu nedenle, hoparlörlerden, kulaklıklardan ve diğer cihazlardan ses almak mümkün değil. Kullanıcılar ancak KB4556799 kaldırıldıktan sonra ses cihazlarının performansının normale döndüğünü belirtiyorlar.

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Microsoft'tan yeni bir güncelleme bekleniyor

Ne yazık ki KB4556799 güncellemesi ile gelen sorunlar sadece ses ile ilgili değil. Bazı kullanıcılar, toplu güncellemeyi yükledikten sonra kullanıcı profilinde depolanan tüm dosya ve belgelerin kaybolduğundan şikayet ediyorlar. İyi haber, kullanıcı verilerinin ve diğer ayarların silinmemiş olması. Bazı nedenlerden dolayı, KB4556799 yüklendikten sonra, Windows 10 kullanıcı profili yerine geçici bir profil indiriyor ve bu da tüm dosyaların silindiği izlenimi veriyor.

İlgili sorun, işletim sisteminin 6-8 kez yeniden başlatılmasından sonra kendi kendine çözülüyor. Ancak bu yöntem aynı sorunla karşılaşan tüm kullanıcılar için etkili olmayabilir. Bu durumda ise KB4556799 güncellemesini kaldırarak sorunu çözebilirsiniz. Geçici bir kullanıcı profili yüklemeyle ilgili sorunun Microsoft forumunda ve Geri Bildirim Merkezi'nde birçok kez bildirildiğini belirtmek gerek. Ancak şu ana kadar geliştiriciler bu sorunların varlığını resmi olarak doğrulamış değil. Microsoft, büyük bir olasılıkla yakın bir gelecekte, sorunu çözecek planlanmamış bir güncelleme yayınlayacak.

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