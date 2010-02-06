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Flurry: Nexus One, Droid ve iPhone'un gerisinde kaldı

9 yıl
18,9b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Flurry: Nexus One, Droid ve iPhone'un gerisinde kaldı
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Geçtiğimiz ayın 6'sında tanıtılıp satışa sunulan bilişim devi Google'ın akıllı telefonu Nexus One, dikkatleri üzerine çekmeyi başarsa da rakipleri iPhone ve Droid'in çok gerisinde kalmış gibi görünüyor.

Flurry firmasının ilk haftaki 20,000'lik Nexus One satış tahminini göz önüne alarak yaptığı son analize göre Google, geçen 1 aylık süre de ancak 80,000 tane Nexus One satabildi. Flurry'e göre Nexus One'ın güçlü rakiplerin de Droid ise ilk ayda 525,000 satış sayısını aşmayı başarmıştı. Google'ın bu alandaki bir diğer rakibi Apple'ınsa 1.Nesil iPhone'la 1 ayda elde ettiği satış sayısı bilinmezken, 76 günde 1 milyondan fazla 1.Nesil iPhone sattığı biliniyor. Cupertino'lu 2009 yılında satışa sunduğu iPhone 3Gs'le de 3 günde 1 milyon satış sayısını aşmıştı.

Nexus One'ın 1 ayda rakiplerine göre oldukça düşük satış grafiği çizmesinin en büyük nedeni olarak sadece çevrimiçi ve T-Mobile aracılığıyla satılması gösterilirken, ayrıca Amerika'da şimdilik sadece T-Mobile'ın 3.Nesil iletişim frekansını desteklemesi de daha geniş kitlelere yayılamamasının bir nedeni olarak söylenebilir.


http://www.electronista.com/articles/10/02/05/google.flagship.just.a.fraction.of.droid.iphone/ Yorum Yaz
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rigel55 9 yıl
o donanıma karşın reklam ile gözleri yanıltan burdada çoğu insanda görüldüğü gibi insanları kölesi yapıp 1700-2000 lira parayı verdirten bir cihaz olarak görüyorum. donanıma bak fiyata bak şu forumda kim karşıma çıkıpda o donanıma bu fiyat gayet makul diyecek bir adam varmı acaba? soruyorum varmı? htc hd2 1 ghz işlemci 4 inç kapasitif multi ekran gps wifi cart curt 1.400 TL fiyatı ama iphone 3gs donanımı zaten kullanan bilir ama o nedense 1.700-2000 tl şimdi aklıma ne geldi biliyormusunuz REGAL !!!ŞLAP!!! AKLINI SEVİYİM AKLINI


en gıçık olduğum yeride itunes ile konfigüre ediliyor sadece tak usb ye hallet işini yok ha birde illa kendi bilgisayarın olacak ölme eşşeğim ölme özgürüm kardeşim ben özgür işte o kadar!
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_KadirşinaS_ 9 yıl
rigel55
o donanıma karşın reklam ile gözleri yanıltan burdada çoğu insanda görüldüğü gibi insanları kölesi yapıp 1700-2000 lira parayı verdirten bir cihaz olarak görüyorum. donanıma bak fiyata bak şu forumda kim karşıma çıkıpda o donanıma bu fiyat gayet makul diyecek bir adam varmı acaba? soruyorum varmı? htc hd2 1 ghz işlemci 4 inç kapasitif multi ekran gps wifi cart curt 1.400 TL fiyatı ama iphone 3gs donanımı zaten kullanan bilir ama o nedense 1.700-2000 tl şimdi aklıma ne geldi biliyormusunuz REGAL !!!ŞLAP!!! AKLINI SEVİYİM AKLINI


en gıçık olduğum yeride itunes ile konfigüre ediliyor sadece tak usb ye hallet işini yok ha birde illa kendi bilgisayarın olacak ölme eşşeğim ölme özgürüm kardeşim ben özgür işte o kadar!

Yani donanım konusunda haklı görünüyorsunuz ama atladığınız bir nokta var. iphone'un da hd2 'nin de maksimum üretim maliyetleri 200 dolar civarlarında google'da parça parça maliyetleri görebileceğiniz bir sürü site bulabilirsiniz. Ama ikisinin de satış fiyatı Türkiye için 1000 dolar ve üstü miktarlar. Peki bu aradaki farkı nasıl yorumlayacaksınız. Bunu kimisi kazık olarak yorumluyor. Ama ben bir iphone kullanıcısı olarak bunu ürünün katma değeri olarak yorumluyorum. Yani ürünün mevcut haliyle yapabildiklerinin sayısı, yani müşteri için sundukları, yani müşteriyi tatmin etme seviyesi. Ya da daha açık söyleyeyim telefonu alıp bir ay hatta 1 yıl geçtikten sonra bile aynı hevesle kullanıp kullanamamak. Çok kişi gördüm imkanı olduğu halde hala iphone'dan iphone 3gs'e geçmiyor. Çünkü hız haricinde hemen hemen aynı şeylere sahip. Ama htc hd'den hd2'ye adeta kaçar gibi geçen çoook insan da gördüm.
Ayrıca görebildiğim kadarıyla bu gibi tartışmalarda iphone kullanan kişiler para mevzusunu kolay kolay açmaz çünkü hemen hemen hepsi kullandıkları cihazın, verdikleri parayı hakettiğini bilirler. Ama ne zaman birileri çıkıp iphone'a herhangi bir sebeple laf edecek olsa "o kadaaar para ver ...." diye başlarlar genelde. Yani buradan şunu anlıyorum demek ki iphone'u eleştiren insanlar kendi cihazlarının o olağanüstü donanımlara rağmen, verdikleri parayı haketmediğini düşünüyorlar ki iphone kullananları da aynı durumda sanıyorlar. E yukarıda bahsettiğim aradaki farkı kazık olarak yorumlayanlar da bu güruhun içindeler sanırım.
He diyeceksiniz ki iphone'dan diğer cihazlara hatta hd2'ye geçenlere ne diyeceksin. Bu arkadaşlar da şu meşhur 1 ghz işlemci ve kamera flaşına tav olan kişiler.Lakin girip bakın ilgili cihazların konularına tonlarca "iphone tarzı uygulama/oyunlar yok mu", "ne zaman çıkacak", "wp7 ile gelir mi","android'de var mı" diye mesaj görürsünüz.Hatta ikinci el bölümünde direk "iphone ile takaslık" veya "acilen satılık" diye bir ton ilan var.
Bunlar örnekler ama gerçekler aynı zamanda.Bir nokta da şu ki yukarıda bahsettiğim iphone'dan farklı cihazlara geçiş yapan arkadaşların bazıları burada gördüğüm kadarıyla hala yok yüksek fiyattı, yok zayıf donanımdı, flashtı vs. mevzuları yapıyorlar.Tabi bu arkadaşlar için sadece verdikleri paranın karşılığını alıp alamama durumu değil bir de ek olarak bir parça pişmanlık var. Bu ikisi üst üste gelince sonda bahsettiğim arkadaşlar daha bir hevesle amigoluk yapıyorlar. Bunlara gerek yok...

Not:Rigel55 sözlerimi sadece size yazmadım böyle algılamazsınız umarım. Sadece fiyat konusunu sizin mesajınızdan alıntıladım ve bu tarz düşünen kişilere atfen yazdım. Cevap hakkınızı kullanırken yazdıklarımı kişisel algılamayacağınızı ümit ediyorum.
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_KadirşinaS_ 9 yıl
Allah'tan apple'da sadece 3 tane telefon modeli var bir de samsung,nokia,htc gibi yüzlerce modeli olsa demek ki piyasa apple ve diğerleri diye sınıflanırdı.
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bigatusac 9 yıl

_KadirşinaS_

Allah'tan apple'da sadece 3 tane telefon modeli var bir de samsung,nokia,htc gibi yüzlerce modeli olsa demek ki piyasa apple ve diğerleri diye sınıflanırdı.



kesinliklee....
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deagle100 9 yıl
Kalır tabii ki
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ahmer iraz 9 yıl
Bazi arkadaş ları anlamakta zorluk çekiyom taraf sız bi yorum yapıorum hemen bi heycan falan neiştir ya sanki iphoneyi gökten tanrı indirdi ya ben çogu yabancı site ve forumlar da bu işten anlayan adamlar ve donanımı de yil kulanımı onpalanda tutmalarına ramen nexus one önde gösteriliyor ee şimdi bu na ragmen yok yanına bile yaklaşamaz falan diyorlaya ben 1 yıldan beri iphone kulanan biriyim tamam iyi ama geçilemezdeyil
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DSGNRY 9 yıl
sorun iPhone un geçilememesi değil ki iPhone u bazı özellikleri ile 5800 bile geçer sorunu geçmek olarak görürsek, sorun bilip bilmeyen herkesin bir fikri olması, arkadaş yukarıda demiş sınırlama var ben onca para verip kullanmayı kendime yediremem! ne demek yani alıp kullananlar birşeyler mi yedirmek zorunda kendine?

iPhone bir çığır açtı diğerleri de tabii ki onu geçmek için ellerinden geleni yapacaklar, her şirket birbirleri ile yarışmak durumundadır yoksa yok olmaya mahkumdur, eti ile ülker bile yarışıyor ayrıca apple da google da amerikan şirketi her türlü kazanan amerika, bakın google ı devlet başkan yardımcısı savundu çindeki olaylar yüzünden.

bizse burda o iyi bu iyi diye birbirimizi geriyoruz kırıyoruz ki gereksiz.


dostum ayrıca yorumun tarafsız değil türkiye ye gelmediği için alamıyorum gelene kadar iPhone a devam demek ben nexus u daha çok sevdim demek


ahmer iraz

Bazi arkadaş ları anlamakta zorluk çekiyom taraf sız bi yorum yapıorum hemen bi heycan falan neiştir ya sanki iphoneyi gökten tanrı indirdi ya ben çogu yabancı site ve forumlar da bu işten anlayan adamlar ve donanımı de yil kulanımı onpalanda tutmalarına ramen nexus one önde gösteriliyor ee şimdi bu na ragmen yok yanına bile yaklaşamaz falan diyorlaya ben 1 yıldan beri iphone kulanan biriyim tamam iyi ama geçilemezdeyil
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ahmer iraz 9 yıl
Bende 1 yılık iphone kulanıcısıyım ama iphonenin pc bagımlı olması ve herşeyde itunes sacmalıgı bekleyin eşzamanlanıyor mp3 yuklüyecem yarımsaat uraşıyom ne bu ya yokar daki arkadaşa katlıyom android daha özgür ve dahakullanışlı keşke htc ürunleri resmi garantili olarak tr. Satılsa bak ozaman iphonemi android li cihazlar mı satar tamam iphone 1 numara lafyok ama android saglam birakip usta şimdiden 25 binden fazla uygulama var ve %70 bedava vala brovo
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DSGNRY 9 yıl
eşzamanlanmayı itunes ayarlarından kapatabilirsin dostum, mp3 olayı biraz uzun sürüyor evet o konuda haklısın.
ahmer iraz

Bende 1 yılık iphone kulanıcısıyım ama iphonenin pc bagımlı olması ve herşeyde itunes sacmalıgı bekleyin eşzamanlanıyor mp3 yuklüyecem yarımsaat uraşıyom ne bu ya yokar daki arkadaşa katlıyom android daha özgür ve dahakullanışlı keşke htc ürunleri resmi garantili olarak tr. Satılsa bak ozaman iphonemi android li cihazlar mı satar tamam iphone 1 numara lafyok ama android saglam birakip usta şimdiden 25 binden fazla uygulama var ve %70 bedava vala brovo
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laconf 9 yıl
iphone'un devrim niteliğinde olduğu gerçek ancak zamanında da 3210 (antensizlik ile), N95 gibi modeller de devrim niteliğindeydi. Apple'in bu kadar çok rakiple baş edebilmesi için önümüzdeki dönemde çok daha dikkatli hareket etmesi lazım. Ancak şirket kanımca biraz başarı sarhoşluğuyla hareket ediyor, yeni açıklanan ipad'in yüksek fiyatı buna örnek. Bizz ne yaparsak satar mantığından ayrılmazsa sonu hüsran olabilir (bence ipad'le olacak zaten)

iphone'un tersine, nexus ve diğer android'ler tamamen pc'den bağımsız kullanılabiliyor. güncellemelerden, program kurulumu, video-müzik transferi ve bt dosya desteğine kadar. bu açıdan bence android ön planda. ayrıca güncellemelerin OTA gelmesi kesinlikle kıyas bile kabul etmeyen çok önemli bir avantaj. Düşünün ki evde tv izlerken ya da dışarıda yerinizden kalkmadan telefona gelen güncellemeyi kurabiliyorsunuz.

Son dönemde Motorola, Samsung ve LG gibi büyük üreticilerin de Android ürünlerle gündeme gelmesi platformun geleceğinin de parlak olduğunu ortaya koyuyor. Eğer droid ve nexus gibi ürünler ciddi satış rakamlarına ulaşabilirse, android uygulama sayısı ve niteliği olarak oldukça güçlenecektir. başta da belirttiğim gibi iphone devrimsel bir cihaz ve öyle olmadığını düşünmek ya da kötülemek doğru değil, ancak 3210 da devrimsel bir cihazdı. pazar koşulları çok değişken, android de çok çok güçlü bir rakip, apple'ı çok daha çetin bir yol bekliyor.
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montaj34 9 yıl
Bundan önceki telefonum blackberry 8320 idi.çok sağlam telefondu,hayatımda bu kadar iyi bir mail trafiği yöneten telefon görmedim. Her türlü dosyayı isim gereği alıp gönderiyorum bu acıdan blackberry çok başarılı, ama asla bir iphone değil.evimde hem macbook Pro hemde Toshiba laptop var farkı anlamak için çok fazla değil 15 dakka kullansanız yeter, aynı programları acın ne demek istediğimi o zaman daha iyi anlayacaksınız. İphone cep telefonu Pazarı'nda bir devrim yaratmıştır. Bunukabul edersiniz etmezsiniz ama gercek olan dünya devi telefon üreticileri iphone benzeri telefon yapma yarisindilar. Buna Google da dahil. Bunu tartışmak ve iphone tu kaka demek cahillikten başka birsey değil.
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ahmer iraz 9 yıl
Usta iphoneden memlunuz ok ama çok kısıt lan mış olması ve itunes pc. Saçmalıgı baydı benim en çokulandıgım yönü interneti , camara , mutitouh bu özelikler yetiyo nexus one tambana göre ama gelmiyor tr. Ondan iphoneye devam
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.i. 9 yıl
...
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marikanwap 9 yıl
Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz sözu ile baslayayim.

Hala birileri cikip kopyala yapistir yok diyor. Madem bilginiz yok neden elestiriyorsunuz? Kopyala yapistir 3.0'dan beri var.
Wm veya android kullananlar neden custom rom yukluyorlar? İPhone jb olunca kaka muamelesi yapiliyor.
Bizde jb yapinca multitaskin yapabiliyoruz. Ben kullaniyorum. 8 farkli 3.parti yazilim, extra olarak ipod, mail, ve safari calistirdim. Toplamda 11 uygulama. Sadece biraz yavasladi. Kesinlikle donma vs yok!
iPhone'daki bicok eksikler yazilim kapatiliyor.

Neyse arkadas dogru demis. Apple bir yol cizdi, digerleri de takip ediyor...
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cosef 9 yıl
Nexus,Iphone için bir alternatif olabilir ama her yerde satılsa daha çok ilgi çekerdi diye düşünüyorum.
Iphone çok sağlam bir pazarlama ve satış ağına sahip parası olan 1500 tl veriyor alıyor beğenmiyorsa satıyor gidiyor başka telefon alıyor beğeniyorsa kullanıyor.
Ben Iphone'a sahip olmadan önce çok karşı cıkarken Iphone'u kırdıktan sonra onsuz olmayacağını düşünen 2 pc sahibi bir insanım. Güzel cihaz uygulama cok daha ne olsun
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Guest-F93BE544A 9 yıl
Neyi sinirli dostum ?
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joseph1979 9 yıl
iphone artık video çekiyor :)

bundan öte rezalet reklam varmı acaba :)

benim 1100 bile ondan daha iyi :)
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aced 9 yıl
multitasking olmaması,flash desteği olmaması,açık kaynaklı olmaması,pilinin değiştirilememesi,cut ve paste,text mesajı forward edememe....
Herhangi bir android veya wm li htc cihazın xda develeoper sayesinde custom romlarla bambaşka hale getirilebildiğini kullanmayan bilemez..
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