Flurry: Nexus One, Droid ve iPhone'un gerisinde kaldı

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Geçtiğimiz ayın 6'sında tanıtılıp satışa sunulan bilişim devi Google'ın akıllı telefonu Nexus One, dikkatleri üzerine çekmeyi başarsa da rakipleri iPhone ve Droid'in çok gerisinde kalmış gibi görünüyor.

Flurry firmasının ilk haftaki 20,000'lik Nexus One satış tahminini göz önüne alarak yaptığı son analize göre Google, geçen 1 aylık süre de ancak 80,000 tane Nexus One satabildi. Flurry'e göre Nexus One'ın güçlü rakiplerin de Droid ise ilk ayda 525,000 satış sayısını aşmayı başarmıştı. Google'ın bu alandaki bir diğer rakibi Apple'ınsa 1.Nesil iPhone'la 1 ayda elde ettiği satış sayısı bilinmezken, 76 günde 1 milyondan fazla 1.Nesil iPhone sattığı biliniyor. Cupertino'lu 2009 yılında satışa sunduğu iPhone 3Gs'le de 3 günde 1 milyon satış sayısını aşmıştı.

Nexus One'ın 1 ayda rakiplerine göre oldukça düşük satış grafiği çizmesinin en büyük nedeni olarak sadece çevrimiçi ve T-Mobile aracılığıyla satılması gösterilirken, ayrıca Amerika'da şimdilik sadece T-Mobile'ın 3.Nesil iletişim frekansını desteklemesi de daha geniş kitlelere yayılamamasının bir nedeni olarak söylenebilir.

http://www.electronista.com/articles/10/02/05/google.flagship.just.a.fraction.of.droid.iphone/