Flurry: Nexus One, Droid ve iPhone'un gerisinde kaldı

Geçtiğimiz ayın 6'sında tanıtılıp satışa sunulan bilişim devi Google'ın akıllı telefonu Nexus One, dikkatleri üzerine çekmeyi başarsa da rakipleri iPhone ve Droid'in çok gerisinde kalmış gibi görünüyor.
Flurry firmasının ilk haftaki 20,000'lik Nexus One satış tahminini göz önüne alarak yaptığı son analize göre Google, geçen 1 aylık süre de ancak 80,000 tane Nexus One satabildi. Flurry'e göre Nexus One'ın güçlü rakiplerin de Droid ise ilk ayda 525,000 satış sayısını aşmayı başarmıştı. Google'ın bu alandaki bir diğer rakibi Apple'ınsa 1.Nesil iPhone'la 1 ayda elde ettiği satış sayısı bilinmezken, 76 günde 1 milyondan fazla 1.Nesil iPhone sattığı biliniyor. Cupertino'lu 2009 yılında satışa sunduğu iPhone 3Gs'le de 3 günde 1 milyon satış sayısını aşmıştı.
Nexus One'ın 1 ayda rakiplerine göre oldukça düşük satış grafiği çizmesinin en büyük nedeni olarak sadece çevrimiçi ve T-Mobile aracılığıyla satılması gösterilirken, ayrıca Amerika'da şimdilik sadece T-Mobile'ın 3.Nesil iletişim frekansını desteklemesi de daha geniş kitlelere yayılamamasının bir nedeni olarak söylenebilir.
http://www.electronista.com/articles/10/02/05/google.flagship.just.a.fraction.of.droid.iphone/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yani donanım konusunda haklı görünüyorsunuz ama atladığınız bir nokta var. iphone'un da hd2 'nin de maksimum üretim maliyetleri 200 dolar civarlarında google'da parça parça maliyetleri görebileceğiniz bir sürü site bulabilirsiniz. Ama ikisinin de satış fiyatı Türkiye için 1000 dolar ve üstü miktarlar. Peki bu aradaki farkı nasıl yorumlayacaksınız. Bunu kimisi kazık olarak yorumluyor. Ama ben bir iphone kullanıcısı olarak bunu ürünün katma değeri olarak yorumluyorum. Yani ürünün mevcut haliyle yapabildiklerinin sayısı, yani müşteri için sundukları, yani müşteriyi tatmin etme seviyesi. Ya da daha açık söyleyeyim telefonu alıp bir ay hatta 1 yıl geçtikten sonra bile aynı hevesle kullanıp kullanamamak. Çok kişi gördüm imkanı olduğu halde hala iphone'dan iphone 3gs'e geçmiyor. Çünkü hız haricinde hemen hemen aynı şeylere sahip. Ama htc hd'den hd2'ye adeta kaçar gibi geçen çoook insan da gördüm.
Ayrıca görebildiğim kadarıyla bu gibi tartışmalarda iphone kullanan kişiler para mevzusunu kolay kolay açmaz çünkü hemen hemen hepsi kullandıkları cihazın, verdikleri parayı hakettiğini bilirler. Ama ne zaman birileri çıkıp iphone'a herhangi bir sebeple laf edecek olsa "o kadaaar para ver ...." diye başlarlar genelde. Yani buradan şunu anlıyorum demek ki iphone'u eleştiren insanlar kendi cihazlarının o olağanüstü donanımlara rağmen, verdikleri parayı haketmediğini düşünüyorlar ki iphone kullananları da aynı durumda sanıyorlar. E yukarıda bahsettiğim aradaki farkı kazık olarak yorumlayanlar da bu güruhun içindeler sanırım.
He diyeceksiniz ki iphone'dan diğer cihazlara hatta hd2'ye geçenlere ne diyeceksin. Bu arkadaşlar da şu meşhur 1 ghz işlemci ve kamera flaşına tav olan kişiler.Lakin girip bakın ilgili cihazların konularına tonlarca "iphone tarzı uygulama/oyunlar yok mu", "ne zaman çıkacak", "wp7 ile gelir mi","android'de var mı" diye mesaj görürsünüz.Hatta ikinci el bölümünde direk "iphone ile takaslık" veya "acilen satılık" diye bir ton ilan var.
Bunlar örnekler ama gerçekler aynı zamanda.Bir nokta da şu ki yukarıda bahsettiğim iphone'dan farklı cihazlara geçiş yapan arkadaşların bazıları burada gördüğüm kadarıyla hala yok yüksek fiyattı, yok zayıf donanımdı, flashtı vs. mevzuları yapıyorlar.Tabi bu arkadaşlar için sadece verdikleri paranın karşılığını alıp alamama durumu değil bir de ek olarak bir parça pişmanlık var. Bu ikisi üst üste gelince sonda bahsettiğim arkadaşlar daha bir hevesle amigoluk yapıyorlar. Bunlara gerek yok...
Not:Rigel55 sözlerimi sadece size yazmadım böyle algılamazsınız umarım. Sadece fiyat konusunu sizin mesajınızdan alıntıladım ve bu tarz düşünen kişilere atfen yazdım. Cevap hakkınızı kullanırken yazdıklarımı kişisel algılamayacağınızı ümit ediyorum.
kesinliklee....
iPhone bir çığır açtı diğerleri de tabii ki onu geçmek için ellerinden geleni yapacaklar, her şirket birbirleri ile yarışmak durumundadır yoksa yok olmaya mahkumdur, eti ile ülker bile yarışıyor ayrıca apple da google da amerikan şirketi her türlü kazanan amerika, bakın google ı devlet başkan yardımcısı savundu çindeki olaylar yüzünden.
bizse burda o iyi bu iyi diye birbirimizi geriyoruz kırıyoruz ki gereksiz.
dostum ayrıca yorumun tarafsız değil türkiye ye gelmediği için alamıyorum gelene kadar iPhone a devam demek ben nexus u daha çok sevdim demek
iphone'un tersine, nexus ve diğer android'ler tamamen pc'den bağımsız kullanılabiliyor. güncellemelerden, program kurulumu, video-müzik transferi ve bt dosya desteğine kadar. bu açıdan bence android ön planda. ayrıca güncellemelerin OTA gelmesi kesinlikle kıyas bile kabul etmeyen çok önemli bir avantaj. Düşünün ki evde tv izlerken ya da dışarıda yerinizden kalkmadan telefona gelen güncellemeyi kurabiliyorsunuz.
Son dönemde Motorola, Samsung ve LG gibi büyük üreticilerin de Android ürünlerle gündeme gelmesi platformun geleceğinin de parlak olduğunu ortaya koyuyor. Eğer droid ve nexus gibi ürünler ciddi satış rakamlarına ulaşabilirse, android uygulama sayısı ve niteliği olarak oldukça güçlenecektir. başta da belirttiğim gibi iphone devrimsel bir cihaz ve öyle olmadığını düşünmek ya da kötülemek doğru değil, ancak 3210 da devrimsel bir cihazdı. pazar koşulları çok değişken, android de çok çok güçlü bir rakip, apple'ı çok daha çetin bir yol bekliyor.
Hala birileri cikip kopyala yapistir yok diyor. Madem bilginiz yok neden elestiriyorsunuz? Kopyala yapistir 3.0'dan beri var.
Wm veya android kullananlar neden custom rom yukluyorlar? İPhone jb olunca kaka muamelesi yapiliyor.
Bizde jb yapinca multitaskin yapabiliyoruz. Ben kullaniyorum. 8 farkli 3.parti yazilim, extra olarak ipod, mail, ve safari calistirdim. Toplamda 11 uygulama. Sadece biraz yavasladi. Kesinlikle donma vs yok!
iPhone'daki bicok eksikler yazilim kapatiliyor.
Neyse arkadas dogru demis. Apple bir yol cizdi, digerleri de takip ediyor...
Iphone çok sağlam bir pazarlama ve satış ağına sahip parası olan 1500 tl veriyor alıyor beğenmiyorsa satıyor gidiyor başka telefon alıyor beğeniyorsa kullanıyor.
Ben Iphone'a sahip olmadan önce çok karşı cıkarken Iphone'u kırdıktan sonra onsuz olmayacağını düşünen 2 pc sahibi bir insanım. Güzel cihaz uygulama cok daha ne olsun
bundan öte rezalet reklam varmı acaba :)
benim 1100 bile ondan daha iyi :)
Herhangi bir android veya wm li htc cihazın xda develeoper sayesinde custom romlarla bambaşka hale getirilebildiğini kullanmayan bilemez..