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    Forbes, 2020'nin en değerli markalarını açıkladı

    Forbes, 2020 yılının en değerli 100 markasını açıkladı. Listenin başında teknoloji markaları yer alıyor. Netflix geçen yıla göre marka değerini ciddi oranda artırırken Facebook'ta büyük düşüş var.
    5 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Forbes, 2020'nin en değerli markalarını açıkladı
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    Forbes dergisi, 2020 yılının en değerli 100 markasını açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da listenin başında teknoloji şirketleri bulunuyor. Koronavirüs salgınına rağmen şirketlerin büyük çoğunluğunun marka değeri geçen yıla kıyasla artış gösteriyor.

    Listenin birinci sırasında Apple yer alıyor. Firmanın marka değeri 241.2 milyar dolar seviyesinde. Listedeki en çarpıcı değişim ise Facebook’ta yaşandı. Facebook’un marka değeri geçen yıla göre yüzde 21 oranında düştü. Instagram ve WhatsApp’taki yükselişe rağmen Facebook’un marka değeri sarsıntıya uğramış. Netflix geçen yıla göre marka değerini yüzde 72 oranında artırarak büyük bir sıçrayışa imza attı. Mercedes-Benz ve Ford'un marka değerinde yüzde 14'lük düşüş gerçekleşti.

    Ayrıca Bkz. "iOS 14 sürümündeki Instagram açığı kapatılıyor"

    Sıra Marka Marka değeri (milyar dolar) Geçen yıla göre değişimi Marka geliri (milyar dolar)
    1 Apple $241.2  17% $260.2 
    2 Google $207.5  24% $145.6 
    3 Microsoft $162.9  30% $125.8 
    4 Amazon $135.4  40% $260.5 
    5 Facebook $70.3  -21% $49.7 
    6 Coca-Cola $64.4  9% $25.2 
    7 Disney $61.3  18% $38.7 
    8 Samsung $50.4  -5% $209.5 
    9 Louis Vuitton $47.2  20% $15 
    10 McDonald’s $46.1  5% $100.2 
    11 Toyota $41.5  -7% $187 
    12 Intel $39.5  2% $72 
    13 NIKE $39.1  6% $39.3 
    14 AT&T $37.3  -10% $151.2 
    15 Cisco $36  4% $50.6 
    16 Oracle $35.7  11% $39.1 
    17 Verizon $32.3  2% $131.9 
    18 Visa $31.8  18% $23 
    19 Walmart $29.5  12% $341 
    20 GE $29.5  -14% $76.6 
    21 Budweiser $28.9  6% $11.2 
    22 SAP $28.6  0% $30.9 
    23 Mercedes-Benz $28.5  -14% $121.7 
    24 IBM $28.2  -10% $77.1 
    25 Marlboro $26.8  -6% $25.1 
    26 Netflix $26.7  72% $20.2 
    27 BMW $25.9  -13% $93.4 
    28 American Express $25.1  -3% $43.6 
    29 Honda $24.5  -5% $126.2 
    30 L’Oréal $22.8  23% $11.7 
    31 Gucci $22.6  22% $10.8 
    32 Hermès $21.6  19% $7.7 
    33 Nescafe $20.4  14% $9.2 
    34 Home Depot $19.2  6% $110.2 
    35 Accenture $19.1  15% $43.2 
    36 Pepsi $18.2  -3% $9.3 
    37 Starbucks $17.8  5% $26.5 
    38 Mastercard $17.3  23% $16.9 
    39 Frito-Lay $16.3  11% $12.2 
    40 IKEA $15.8  3% $46.2 
    41 Zara $14.7  9% $21.9
    42 Gillette $14.5  -13% $6 
    43 HSBC $14.4  12% $94.3 
    44 Audi $13.8  -3% $59.6 
    45 J.P. Morgan $13.7  11% $52.6 
    46 Deloitte $13.5  9% $46.2 
    47 Sony $13.3  18% $63 
    48 UPS $13.3  5% $74.1 
    49 Bank of America $13.2  14% $97.5 
    50 Chase $13.1  12% $64.9 
    51 Adidas $12.9  15% $24.5 
    52 Chanel $12.8  42% $13.7 
    53 Siemens $12.7  -8% $97.2 
    54 Nestle $12.3  -2% $7.9 
    55 CVS $12.3  -10% $187.2 
    56 Cartier $12.2  14% $6.2 
    57 Porsche $12.1  10% $31.9 
    58 ESPN $11.9  -9% $11.4 
    59 Citi $11.8  4% $103.5 
    60 Wells Fargo $11.8  -16% $103.9 
    61 Adobe $11.5  10% $9 
    62 Pampers $11.5  8% $8.6 
    63 Corona $11.4  13% $7.5 
    64 T-Mobile $11.4  20% $45.3 
    65 Ebay $11.3  7% $8.6 
    66 Chevrolet $11.3  5% $77.5 
    67 PayPal $11.3  24% $17.5 
    68 Ford $11.2  -14% $148.1 
    69 Red Bull $11.1  12% $6.8 
    70 PwC $11  6% $42.4 
    71 HP $11  -12% $58.8 
    72 Colgate $10.7  4% $5.4 
    73 Fox $10.6  -13% $12.4 
    74 Lowe’s $10.5  13% $72.1 
    75 Lancôme $10.4  22% $7.1 
    76 H&M $10.4  -10% $24.6 
    77 Lexus $10.3  8% $25.3 
    78 Santander $9.7  6% $99.8 
    79 Costco $9.5  8% $148.8 
    80 Rolex $9.5  5% $5.2 
    81 Hyundai $9.5  17% $96.1 
    82 Danone $9.3  1% $11 
    83 Heineken $9.3  7% $6.7 
    84 Uniqlo $9.2  6% $17.2 
    85 Goldman Sachs $8.9  -1% $56.4 
    86 Hennessy $8.9    $2.8 
    87 Nintendo $8.8    $11.8 
    88 AXA $8.8    $115.9 
    89 Allianz $8.8  7% $130.4 
    90 Dell $8.7  6% $79.5 
    91 Caterpillar $8.6  4% $53.8 
    92 LEGO $8.6  6% $5.8 
    93 Huawei $8.5  6% $188.6 
    94 John Deere $8.4 5% $39.4 
    95 UBS $8.3   $34.2 
    96 KFC $8.3 -2% $27.9 
    97 Burger King $8.2   $22.9 
    98 EY $8   $36.4 
    99 FedEx $7.9 -4% $69.2 
    100 Volkswagen $7.9   $111.8 


    https://www.forbes.com/the-worlds-most-valuable-brands/#5a6b49cd119c Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Bu tabloya bakarak devrin teknoloji devri olduğunu bizde artık mütahitlere daha fazla yatırım yapabiliriz.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kuekuatsheu (Erkan Fırat Erdur) 35 dk.
    Teslanın olmayışı dikkat çekici.
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    Karbon 12 2 sa.
    Teknoloji, abur-cubur, bankacılık ve çocuk bezi.
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    DH Misafiri 2 sa.
    En çok Sony'e sevindim, oyun Dünyasının kralı resmen
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    lazer__ 3 sa.
    ne güzel liste hepsi inşaat şirketi
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    Portraitclub 3 sa.
    Bir tane Türk şirketi yok. Koç şirketini sonuncu sıralarda görürüm sanıyordum
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    Redeemertr (aktroll tokatlayan bankamatikçi tokatlayan) 3 sa.
    bizim de milyarlık borcu silinen cukkacı müteahhitlerimiz var, durumumuza baktığımızda vatana millete çok faydalı olduklarını görebiliyoruz
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 4 sa.
    Bina yapın binaaaaaaaaaaa , alacak ev kalmadı memelekette
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    Ceqa (Güray ) 4 sa.
    Coca-Cola ve McDonald’s bu kadar çirkin ürün satmalarına rağmen hala en yukardalar helal valla

    Bu arada mütahitler kırmızı çizgimizdir.
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    avmevsimizamanı (sanane ulan sanane) 4 sa. en beğenilen
    Bu tabloya bakarak devrin teknoloji devri olduğunu bizde artık mütahitlere daha fazla yatırım yapabiliriz.
    Yanıtla +7
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