iOS 14 sürümündeki Instagram açığı kapatılıyor

Apple’ın iOS 14 sürümü ile birlikte uygulamalara verilen izinlerin suiistimal edilip edilmediğini takip ettiği özelliği gündemin önemli maddelerinden birisi haline geldi. Bugüne kadar pek çok uygulamayı izin dışına çıkarken yakalayan sürüm firmaları zorluyor.

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Geçtiğimiz günlerde kamera ile herhangi bir işi olmamasına rağmen; Instagram uygulamasının kullanıcı ana sayfada gezerken bile kamerayı açma davranışı sergilediği gündeme gelmişti. Tepkiler sürerken Instagram da gerekli adımları atıyor.

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Sosyal medya devi kameranın sürekli açık olmasının bir açık sonucu oluştuğunu ve kesinlikle herhangi bir çalışanın kameraya erişme veya kayıt etme durumunun söz konusu olmadığını açıkladı. Kısa süre içerisinde bununla ilgili bir yama yayınlanacak.

Instagram haricinde pek çok uygulamanın verilen izinleri suiistimal ettiği ortaya çıkmıştı. TikTok, LinkedIn ve Reddit sosyal ağ araçları bunlar arasında. Sonrasında ise platformlar bu hataları gidermeye başlamıştı.

https://www.engadget.com/instagram-fixing-ios-14-camera-on-bug-200435222.html

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