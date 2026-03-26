Ford'dan ucuz elektrikli Transit hamlesi: İşte yeni Ford Transit City

Ford Pro, Transit ailesine bu kez “maliyet odaklı” yeni bir versiyon ekledi: tamamen elektrikli yeni Ford Transit City. Sadeleştirilmiş yapısıyla öne çıkan modelin bu yıl içinde satışa sunulması planlanıyor ancak fiyatı henüz açıklanmadı.
Yeni Ford Transit City, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Transit City'nin bu modellerden farkı ise içten yanmalı bir versiyonunun bulunmaması. Boyut olarak Ford e-Transit Custom ile benzer seviyede konumlanan model, daha uygun fiyatlı bir alternatif arayan müşteri kitlesine hitap ediyor.
254 km sürüş menzili
Yeni modelde tüm versiyonlar, ön aksta konumlanan 110 kW gücünde elektrik motoruyla geliyor. Enerjisini ise araç altına entegre edilen 56 kWsa kapasiteli LFP bataryadan alıyor. Ford’a göre bu batarya ile model, WLTP ölçümlerine göre 254 kilometreye kadar menzil sunuyor.
Bu değer, segmentteki kullanıcıların yüzde 90’ının günlük kullanım mesafesinin iki katından fazla olarak ifade ediliyor. 11 kW AC şarj ile batarya yüzde 10’dan yüzde 80’e yaklaşık 4,5 saatte dolarken, DC hızlı şarjda maksimum 87 kW güçle aynı dolum seviyesi sadece 33 dakikada sağlanabiliyor.
Bu versiyon, 3 metrenin üzerinde yükleme uzunluğu, 1.275 kg taşıma kapasitesi ve yaklaşık 8 metreküp yük hacmi sunuyor. Daha kompakt L1H1 versiyonu ise 4,99 metre uzunluğa ve 1.085 kg taşıma kapasitesine sahip. Her iki versiyon da aynı anda üç Euro palet taşıyabiliyor.
Donanım seçenekleri
Donanım tarafında ise sade ama işlevsel bir yaklaşım benimsenmiş. Panelvan versiyonları “tek tip” donanımla sunulacak ve ekstra opsiyon bulunmayacak. Buna rağmen dayanıklı yük zemini, yarım yükseklikte yan panel kaplamaları ve sabitleme halkaları standart olarak sunuluyor.
Ayrıca ısıtmalı koltuklar, şehir içi sık dur-kalk yapan sürücüler için kabin ısıtmasına kıyasla daha verimli bir çözüm olarak standart donanıma dahil edilmiş. Kabinde ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto destekli 12 inçlik multimedya ekranı yer alıyor.
Henüz resmi fiyat açıklanmasa da Transit City’nin yaklaşık 58.905 eurodan başlayan Ford e-Transit Custom ile daha küçük Ford e-Transit Courier arasında, yaklaşık 47.000 euro seviyesinde konumlanması bekleniyor.
Siparişlerin ikinci çeyrekte açılması planlanırken, teslimatların yıl sonuna doğru başlaması öngörülüyor. Modelin halka açık ilk gösterimi ise Eylül ayında Hannover’de düzenlenecek IAA Transportation fuarında gerçekleştirilecek.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
