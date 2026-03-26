    Ford'dan ucuz elektrikli Transit hamlesi: İşte yeni Ford Transit City

    Ford Pro, şehir içi kullanım ve maliyet odaklı müşteriler için geliştirdiği tamamen elektrikli Transit City’yi tanıttı. Yeni model, sade donanımı ve rekabetçi fiyat hedefiyle dikkat çekiyor.

    Ford Pro, Transit ailesine bu kez “maliyet odaklı” yeni bir versiyon ekledi: tamamen elektrikli yeni Ford Transit City. Sadeleştirilmiş yapısıyla öne çıkan modelin bu yıl içinde satışa sunulması planlanıyor ancak fiyatı henüz açıklanmadı.

    Yeni Ford Transit City, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Ford’un elektrikli ticari araç segmentinde zaten güçlü bir konumu bulunuyor. Marka; büyük Ford Transit’ten Ford Transit Custom ve Ford Transit Courier modellerine kadar farklı boyutlarda bataryalı seçenekler sunuyor.

    Yeni Transit City'nin bu modellerden farkı ise içten yanmalı bir versiyonunun bulunmaması. Boyut olarak Ford e-Transit Custom ile benzer seviyede konumlanan model, daha uygun fiyatlı bir alternatif arayan müşteri kitlesine hitap ediyor.

    254 km sürüş menzili

    Yeni modelde tüm versiyonlar, ön aksta konumlanan 110 kW gücünde elektrik motoruyla geliyor. Enerjisini ise araç altına entegre edilen 56 kWsa kapasiteli LFP bataryadan alıyor. Ford’a göre bu batarya ile model, WLTP ölçümlerine göre 254 kilometreye kadar menzil sunuyor.

    Bu değer, segmentteki kullanıcıların yüzde 90’ının günlük kullanım mesafesinin iki katından fazla olarak ifade ediliyor. 11 kW AC şarj ile batarya yüzde 10’dan yüzde 80’e yaklaşık 4,5 saatte dolarken, DC hızlı şarjda maksimum 87 kW güçle aynı dolum seviyesi sadece 33 dakikada sağlanabiliyor.

    Kullanım pratikliği tarafında ise Transit City, önden çekişli yapısıyla panel van ve şasi kabin seçenekleriyle sunulacak. İki farklı aks mesafesi ve yükseklik opsiyonu bulunan modelin L2H2 versiyonu 5,29 metre uzunluk ve 3,36 metre aks mesafesine sahip.

    Bu versiyon, 3 metrenin üzerinde yükleme uzunluğu, 1.275 kg taşıma kapasitesi ve yaklaşık 8 metreküp yük hacmi sunuyor. Daha kompakt L1H1 versiyonu ise 4,99 metre uzunluğa ve 1.085 kg taşıma kapasitesine sahip. Her iki versiyon da aynı anda üç Euro palet taşıyabiliyor.

    Donanım seçenekleri

    Donanım tarafında ise sade ama işlevsel bir yaklaşım benimsenmiş. Panelvan versiyonları “tek tip” donanımla sunulacak ve ekstra opsiyon bulunmayacak. Buna rağmen dayanıklı yük zemini, yarım yükseklikte yan panel kaplamaları ve sabitleme halkaları standart olarak sunuluyor.

    Ayrıca ısıtmalı koltuklar, şehir içi sık dur-kalk yapan sürücüler için kabin ısıtmasına kıyasla daha verimli bir çözüm olarak standart donanıma dahil edilmiş. Kabinde ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto destekli 12 inçlik multimedya ekranı yer alıyor.

    Modelin çıkış noktası resmi olarak açıklanmasa da Alman basınına göre araç, Ford’un yüzde 32 hissesine sahip olduğu Jiangling Motors tarafından geliştirildi. Bu stratejiyle Ford Pro, daha uygun fiyatlı Çinli rakiplere karşı rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

    Henüz resmi fiyat açıklanmasa da Transit City’nin yaklaşık 58.905 eurodan başlayan Ford e-Transit Custom ile daha küçük Ford e-Transit Courier arasında, yaklaşık 47.000 euro seviyesinde konumlanması bekleniyor.

    Siparişlerin ikinci çeyrekte açılması planlanırken, teslimatların yıl sonuna doğru başlaması öngörülüyor. Modelin halka açık ilk gösterimi ise Eylül ayında Hannover’de düzenlenecek IAA Transportation fuarında gerçekleştirilecek.

