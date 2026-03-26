Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Büyük hüsran: Skoda, Çin pazarından çekilme kararı aldı

    Volkswagen bünyesindeki Skoda, Çin’de hızlanan elektrikli araç dönüşümü ve artan yerli rekabet karşısında tutunamayarak 2026 ortasına kadar pazardan çekilme kararı aldı.

    Skoda, Çin otomotiv pazarındaki faaliyetlerini 2026 yılının ortasına kadar sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Volkswagen Group bünyesinde faaliyet gösteren Çek marka, özellikle Çin’de hızlanan elektrikli araç dönüşümüne ayak uydurmakta zorlanmış ve yerli üreticilerin sert rekabetine cevap vermekte zorluklar yaşamıştı.

    Şirketten yapılan açıklamada, 2026 ortasına kadar bölgesel bir ortakla birlikte satışların devam edeceği belirtilirken satış operasyonları sona erdikten sonra dahi mevcut kullanıcılar için satış sonrası hizmetlerin sürdürüleceği vurgulandı.

    20 yıla yaklaşan Çin serüveni sona eriyor

    Skoda’nın Çin macerası, 2005 yılında SAIC Volkswagen ortaklığıyla başladı ve marka 2006’da resmi olarak pazara giriş yaptı. Yerelleşme sürecinin ilk önemli adımı ise 2007’de Çin’de üretilen ilk model olan Octavia ile atıldı.

    Marka, “erişilebilir Alman otomobili” konumlandırmasıyla kısa sürede geniş bir müşteri kitlesine ulaştı. Özellikle Octavia, Superb ve Kodiaq gibi modellerle güçlü bir ürün gamı oluşturan Skoda, 2018 yılında 341 bin adetlik satışla zirveye ulaştı. Bu dönemde Çin, markanın küresel ölçekte en büyük pazarı konumuna gelmişti.

    Ancak 2018 sonrasında tablo hızla tersine döndü. Elektrikli araçlara geçişin hızlanması ve yerli markaların agresif büyümesi, Skoda’nın pazardaki konumunu ciddi şekilde zayıflattı. 2025 yılına gelindiğinde satışlar 15 bin adede kadar geriledi. Bu, zirve dönemine göre yüzde 95’ten fazla bir düşüş anlamına geliyor. Bu dramatik gerileme, markanın pazar payını yüzde 0,1’in altına çekti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

    Profil resmi
    R-10 2 gün önce

    Skyrim oynatıyor mu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rölantide akü şarj olur mu petlas lastik yorumları tmo fındık yağı yorumları vakıfbank kazandıran tarife nedir trt teletext mobil

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Omen
    HP Omen
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum