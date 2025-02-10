Google Haritalar radar & polis bildirimi nasıl yapılır?

- Google Haritalar polis bildirimi nasıl yapılır 🚨
- Google Maps polis çevirmesi, kontrol noktaları bildirme ⚠️
- Google Haritalar radar ekleme özelliği kalktı mı 🤔
- Google Haritalar hız göstergesi nasıl açılır 💨
- Yorumlar
Google Haritalar'da radar noktalarını bildirmenize olanak tanıyan bir özellik vardı ancak sonradan kaldırıldı. Onun yerine, sürücülerin diğer sürücüleri polislerin dahil olduğu herhangi bir olay konusunda uyarmak için kullanabileceği yeni, daha geniş kapsamlı polis uyarısı geldi. Örneğin; bir yol barikatı, yoldaki molozları temizleyen polisler veya bir suç mahallinde çalışan memurlar olabilir. Elbette bir radar da olabilir ancak amaç, diğer insanlara daha dikkatli olmaları veya farklı bir rota denemeyi düşünmeleri gerektiğini bildirmek. Peki, Google Haritalar radar özelliği nasıl kullanılır, polis çevirmeleri nasıl bildirilir?
Google Haritalar polis bildirimi nasıl yapılır 🚨
Google Maps polis çevirmesi, kontrol noktaları bildirme ⚠️
- Google Haritalar uygulamasını açın
- Konumunuzu ve varış noktanızı girip navigasyonu başlatın
- Polis kontrol noktası gördüğünüzde yandaki + simgesine dokunun
- Polis çevirmesi için seçeneklerden Polis’i seçin
- Haritada polis bildirme uyarısı çıkacak
- Onaylayın
Google Haritalar radar ekleme özelliği kalktı mı 🤔
Google Haritalar hız göstergesi nasıl açılır 💨
- Google Haritalar uygulamasını açın
- Profil resminize dokunun
- Ayarlar’a girin
- Navigasyon’a dokunun
- Sürüş seçenekleri/Harita ekranı bölümünde “Hız saatini göster”i açın
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: