Google Haritalar radar & polis bildirimi nasıl yapılır?

Google Haritalar'da radar noktalarını bildirmenize olanak tanıyan bir özellik vardı ancak sonradan kaldırıldı. Onun yerine, sürücülerin diğer sürücüleri polislerin dahil olduğu herhangi bir olay konusunda uyarmak için kullanabileceği yeni, daha geniş kapsamlı polis uyarısı geldi. Örneğin; bir yol barikatı, yoldaki molozları temizleyen polisler veya bir suç mahallinde çalışan memurlar olabilir. Elbette bir radar da olabilir ancak amaç, diğer insanlara daha dikkatli olmaları veya farklı bir rota denemeyi düşünmeleri gerektiğini bildirmek. Peki, Google Haritalar radar özelliği nasıl kullanılır, polis çevirmeleri nasıl bildirilir?

Google Haritalar polis bildirimi nasıl yapılır 🚨 Tam Boyutta Gör Google Haritalar’ı kullanan sürücüler, ufak yol engellerinden büyük kazalara kadar, yol boyunca karşılaştıkları tüm aksaklıkları diğer sürücülerle gerçek zamanlı olarak paylaşabiliyor. Maps’te ayrıca hız radarlarının olduğu noktaları ve hatta sadece durağan polis araçlarının değil, polislerin bulunduğu her noktayı görmek mümkün. Sabit radarlardan trafik sıkışıklıklarından kazı çalışmalarına ve şerit kapatmalarına kadar her şeyi işaretleyebiliyor, diğer sürücülerin de bilgilenmesi açısından bildirebiliyorsunuz. Google Maps polis çevirmesi, kontrol noktaları bildirme ⚠️ Google Haritalar uygulamasını açın Konumunuzu ve varış noktanızı girip navigasyonu başlatın Polis kontrol noktası gördüğünüzde yandaki + simgesine dokunun Polis çevirmesi için seçeneklerden Polis’i seçin Haritada polis bildirme uyarısı çıkacak Onaylayın

En iyi araç kamerası tavsiyeleri 1 yıl önce eklendi

Google Haritalar radar ekleme özelliği kalktı mı 🤔 Tam Boyutta Gör Google Maps radar ekleme özelliği kalktı. Google Haritalar, Trafik Genel Müdürlüğü (DGT) tarafından sağlanan resmi verilere dayanarak radar noktalarını gösteriyordu. Sürücüler, güzergahta bulunan hız radarlarını bildirerek diğer sürücüleri uyarabiliyordu. Radar noktaları işaretleri, çoğu kişinin radarları önceden fark edip ceza yemesini önledi. Ancak, Google Maps’e gelen bir güncellemeyle radar ekleme/bildirme yerini daha geniş çaplı olay bildirimi olan polis bildirmeye bıraktı. Artık yalnızca radarlar değil polislerin olduğu olaylar rapor edilebiliyor.

Google Haritalar hız göstergesi nasıl açılır 💨 Tam Boyutta Gör Google Haritalar hız göstergesi, mevcut hızınızı gösteren, hız sınırları içinde kalmanıza yardımcı olan bir özellik. Hız saati, güvenlik açısından önemli. Popüler navigasyon uygulaması olan Google Maps, hızınızı takip etmenize yardımcı olmak için yerleşik hız göstergesi özelliğine sahip. Hız sınırı göstergesi iOS ve Android telefonlarda açılabiliyor. Google Maps hız sınırı göstermek için şu adımları izleyin: Google Haritalar uygulamasını açın Profil resminize dokunun Ayarlar’a girin Navigasyon’a dokunun Sürüş seçenekleri/Harita ekranı bölümünde “Hız saatini göster”i açın

Trafik cezası itiraz dilekçesi nasıl hazırlanır, nereye verilir? 2 yıl önce eklendi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Google Haritalar radar & polis bildirimi nasıl yapılır?