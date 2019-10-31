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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ford'un yeni nesil multimedya sistemi SYNC 4'ten ilk detaylar geldi

    2020'den itibaren seçili Ford modellerinde görmeye başlayacağımız SYNC 4 isimli yeni nesil bilgi-eğlence sisteminin özellikleri açıklandı. SYNC 4, yeni bir arayüz ve gelişmiş özelliklerle gelecek.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Ford'un yeni nesil multimedya sistemi SYNC 4'ten ilk detaylar geldi
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    Ford, şirketin yeni nesil bilgi-eğlence sistemi SYNC 4 ile ilgili ilk bilgileri paylaştı. Pek çok yeni özellikle geleceği söylenen sistemin SYNC 3’ten iki kat daha fazla işlem gücüne sahip olacağı açıklandı.

    2020’den itibaren belirli Ford modellerinde görmeye başlayacağımız SYNC 4, standart olarak bulut desteğine sahip olacak. Bu sayede navigasyon sistemindeki harita sürekli yenilenerek trafik ve yol durum bilgisini en doğru şekilde sürücüye sunacak. Gelişmiş sesli kontrol sistemi de sürücü ve yolculardan gelen tüm komutları rahatlıkla algılayıp hızlı tepki verebilecek.

    Daha gelişmiş bir arayüz ve grafikler ile karşımıza çıkacak olan SYNC 4’e eklenecek yeni özellikler ekran boyutuna ve modele göre değişiklik gösterecek. Fakat multitasking özelliği sistemin tüm versiyonlarında standart olacak. Bu sayede ufak pencerelere bölünebilen ekran, sürücü ve yolcuların farklı işleri aynı anda kontrol edebilmesine imkan verecek.

    Ayrıca Bkz. "Porsche, internet sitesi üzerinden otomobil satışına başlıyor"

    SYNC 4 bilgi-eğlence sistemi 8 ila 12 inç arasında değişen dokunmatik ekranlarla tercih edilebilecek. Ayrıca 15.5 inçlik dikey yerleşimli bir ekran da seçenekler arasında olacak. Bu ekranın arayüzünde bulunan “Adaptive Dash Cards” isimli kartlarda sıklıkla kullandığınız özellikler veya uygulamalar bulunacak. Bu sayede popüler uygulamanızı açmak için her seferinde menüye girip seçim yapmanız gerekmeyecek.

    Ford’un yeni bilgi-eğlence sistemiyle ilgili altı çizilen özelliklerden biri de Waze, Alexa gibi SYNC Applink uygulamalarının yanı sıra kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğinin gelmiş olması. Yeni SYNC 4 bilgi-eğlence sistemi 2020 itibariyle belirli Ford modellerinde kullanılmaya başlanacak. Mustang esintileri taşıyan elektrikli SUV modelinde de bu sistemi görmemiz muhtemel görünüyor.



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    faniseyler 1 sa.
    Tabletleri arabanın göğsüne yapıştırıp satma modasına Ford da katılmış. Eee biraz geç olmuş ama olsun. Bende tutmaz diyordum ama tuttu işte.
    Ama Headup display ve göstergeleri dijital olan arabaları beğenmiyor değilim.
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    race_2007 1 sa.
    Çok paradır😂
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