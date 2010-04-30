Foremay, SAS 6.0 Gbps destekli SSD sürücülerini duyurdu

OEM SSD üreticisi Foremay, kurumsal müşteriler ve profesyonel kullanıcılar için hazırladığı yeni nesil SSD çözümlerini duyurdu. Firmanın EC188-D serisi altında lanse ettiği 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki NAND flash tabanlı depolama sürücüleri, SAS 6.0 Gbps desteğiyle geliyorlar.

Modeline göre 400GB'a kadar depolama kapasitesi sunan yeni sürücülerin, rastgele okuma/yazma IOPS değerleri 30,000/25,000 olarak açıklanırken, en yüksek okuma ve yazma hızlarının 250MB/saniye ve 200MB/saniye olduğu da firmanın açıkladığı detaylar arasında yer alıyor.

Kurumsal sunucular ve stüdyolarda kullanılan iş istasyonları için hazırlanan yeni sürücülerin adetli miktarlarda kullanıma sunulduğu, yaygın satışın ise Ağustos ayı içerisinde başlayacağı belirtildi. Hedeflenen kitle doğrudan firma ile irtibata geçtiği için fiyatlar hakkında net bir bilgi bulunmuyor.