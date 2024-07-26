Dünyanın en hızlı veri merkezi SSD'si: Micron 9550 Gen5

Micron 9550 serisi tanıtıldı
Micron'un 9550 serisi PCIe Gen5 x4 arayüzüne ve 232 katmanlı 3D TLC NAND belleğe sahip firmanın tescilli NVMe 2.0b denetleyicisine dayanıyor. Sürücüler 3,2 TB ile 30,72 TB arasında değişen kapasitelerde, günde bir veya üç sürücü yazma dayanıklılığının yanı sıra farklı sunucu türlerinin gereksinimlerini karşılamak için U.2, E1.S ve E3.S form faktörleriyle satışa sunulacak.
Performans söz konusu olduğunda Micron 9550 NVMe SSD, 14,0 GB/s sıralı okuma hızları ve 10,0 GB/s sıralı yazma hızları sunuyor. Rastgele okumalarda 3.300 milyon IOPS ve rastgele yazmalarda 0,9 milyon IOPS elde ediyor. Böylelikle rakip benzer çözümlerden daha fazlasını vadediyor. Firmaya göre kritik AI iş yüklerinde rakiplere kıyasla yüzde 33, Big Accelerator Memory (BaM) ile GNN eğitiminde yüzde 60'a kadar daha hız sunuyor.
Güç verimliliği tarafında ise Micron, GNN ve LLM eğitimi gibi yapay zeka iş yüklerinde benzer SSD'lere göre 9550 SSD’nin yüzde 43'e kadar daha az güç tükettiğini söylüyor. Öte yandan Micron üst düzey veri merkezi SSD'lerini farklı çeşitlerde sunacak. okuma-yoğun uygulamalar için Micron 9550 Pro sürücüleri DWPD dayanıklılık derecesi ile 3,84 TB, 7,68 TB, 15,36 TB ve 30,72 TB kapasitelerde, karma kullanım için Micron 9550 Max ise üç DWPD dayanıklılık derecesi ile 3,2 TB, 6,4 TB, 12,8 TB ve 25,6 TB kapasitelerde satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.