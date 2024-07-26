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    Dünyanın en hızlı veri merkezi SSD'si: Micron 9550 Gen5

    Micron, dünyanın en hızlı veri merkezi SSD'si olarak nitelendirdiği 9550 Gen5’i resmen duyurdu. 14 GB/sn okuma hızlarıyla sınıfında zirve performans sunan SSD, yapay zeka yüklerine de hazır.
    Dünyanın en hızlı veri merkezi SSD'si: Micron 9550 Gen5 Tam Boyutta Gör
    Micron, sektördeki en hızlı kurumsal sürücüler olduğunu iddia ettiği Micron 9550 serisi SSD'lerini tanıttı. PCIe 5.0 x4 arayüzüne sahip Micron 9550 Pro ve 9550 Max SSD'ler, gelişmiş dayanıklılık ve güç verimliliğinin yanı sıra kendi sınıfında rakipsiz performans vadediyor.

    Micron 9550 serisi tanıtıldı

    Micron'un 9550 serisi PCIe Gen5 x4 arayüzüne ve 232 katmanlı 3D TLC NAND belleğe sahip firmanın tescilli NVMe 2.0b denetleyicisine dayanıyor. Sürücüler 3,2 TB ile 30,72 TB arasında değişen kapasitelerde, günde bir veya üç sürücü yazma dayanıklılığının yanı sıra farklı sunucu türlerinin gereksinimlerini karşılamak için U.2, E1.S ve E3.S form faktörleriyle satışa sunulacak.

    Performans söz konusu olduğunda Micron 9550 NVMe SSD, 14,0 GB/s sıralı okuma hızları ve 10,0 GB/s sıralı yazma hızları sunuyor. Rastgele okumalarda 3.300 milyon IOPS ve rastgele yazmalarda 0,9 milyon IOPS elde ediyor. Böylelikle rakip benzer çözümlerden daha fazlasını vadediyor. Firmaya göre kritik AI iş yüklerinde rakiplere kıyasla yüzde 33, Big Accelerator Memory (BaM) ile GNN eğitiminde yüzde 60'a kadar daha hız sunuyor.

    Güç verimliliği tarafında ise Micron, GNN ve LLM eğitimi gibi yapay zeka iş yüklerinde benzer SSD'lere göre 9550 SSD’nin yüzde 43'e kadar daha az güç tükettiğini söylüyor. Öte yandan Micron üst düzey veri merkezi SSD'lerini farklı çeşitlerde sunacak. okuma-yoğun uygulamalar için Micron 9550 Pro sürücüleri DWPD dayanıklılık derecesi ile 3,84 TB, 7,68 TB, 15,36 TB ve 30,72 TB kapasitelerde, karma kullanım için Micron 9550 Max ise üç DWPD dayanıklılık derecesi ile 3,2 TB, 6,4 TB, 12,8 TB ve 25,6 TB kapasitelerde satışa sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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