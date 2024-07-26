Dünyanın en hızlı veri merkezi SSD'si: Micron 9550 Gen5

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Tam Boyutta Gör Micron, sektördeki en hızlı kurumsal sürücüler olduğunu iddia ettiği Micron 9550 serisi SSD'lerini tanıttı. PCIe 5.0 x4 arayüzüne sahip Micron 9550 Pro ve 9550 Max SSD'ler, gelişmiş dayanıklılık ve güç verimliliğinin yanı sıra kendi sınıfında rakipsiz performans vadediyor.

Micron 9550 serisi tanıtıldı

Micron'un 9550 serisi PCIe Gen5 x4 arayüzüne ve 232 katmanlı 3D TLC NAND belleğe sahip firmanın tescilli NVMe 2.0b denetleyicisine dayanıyor. Sürücüler 3,2 TB ile 30,72 TB arasında değişen kapasitelerde, günde bir veya üç sürücü yazma dayanıklılığının yanı sıra farklı sunucu türlerinin gereksinimlerini karşılamak için U.2, E1.S ve E3.S form faktörleriyle satışa sunulacak.

Performans söz konusu olduğunda Micron 9550 NVMe SSD, 14,0 GB/s sıralı okuma hızları ve 10,0 GB/s sıralı yazma hızları sunuyor. Rastgele okumalarda 3.300 milyon IOPS ve rastgele yazmalarda 0,9 milyon IOPS elde ediyor. Böylelikle rakip benzer çözümlerden daha fazlasını vadediyor. Firmaya göre kritik AI iş yüklerinde rakiplere kıyasla yüzde 33, Big Accelerator Memory (BaM) ile GNN eğitiminde yüzde 60'a kadar daha hız sunuyor.

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Güç verimliliği tarafında ise Micron, GNN ve LLM eğitimi gibi yapay zeka iş yüklerinde benzer SSD'lere göre 9550 SSD’nin yüzde 43'e kadar daha az güç tükettiğini söylüyor. Öte yandan Micron üst düzey veri merkezi SSD'lerini farklı çeşitlerde sunacak. okuma-yoğun uygulamalar için Micron 9550 Pro sürücüleri DWPD dayanıklılık derecesi ile 3,84 TB, 7,68 TB, 15,36 TB ve 30,72 TB kapasitelerde, karma kullanım için Micron 9550 Max ise üç DWPD dayanıklılık derecesi ile 3,2 TB, 6,4 TB, 12,8 TB ve 25,6 TB kapasitelerde satışa sunulacak.

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