HDD alırken dikkat edin: Hangi HDD markasının daha sık arızalandığı ortaya çıkartıldı

Tam Boyutta Gör SSD'lerin popülaritesi artmaya devam ederken, bazı kullanıcılar uygun maliyetleri ve yüksek depolama kapasiteleri nedeniyle hala güvenilir bir sabit sürücüye sahip olmayı tercih ediyor. Ancak her HDD markası aynı güvenilirlikte değil. Yeni bir araştırma en iyi HDD markalarını ortaya koyuyor.

Son zamanlarda, bir sabit disk sürücüsünün (HDD) tipik kullanımı büyük ölçüde değişti. Katı hal sürücüleri (SSD'ler) birincil depolama aygıtı haline gelirken HDD'ler arşiv gibi dosyaların tutulduğu bir konuma evrildi. Hem HDD’ler özelinde hem de yedekleme konusunda dayanıklılık ve güvenilirlik oldukça önemli bir faktör. Bu yüzden güvenilir bir HDD bulmak son derece önemli. Secure Data Recovery tarafından yapılan bir araştırma ise tam olarak hangi HDD markasının en güvenilir olduğu hangilerinin ise arızalanma olasılığının daha yüksek olduğunu gözler önüne seriyor.

Hitachi ve Samsung en kötüleri

Tam Boyutta Gör Western Digital, Seagate, Hitachi, Toshiba, Samsung ve Maxtor gibi altı büyük HDD üretici markasını ve toplamda 2007 adet arızalı HDD’yi kapsayan testlerde, sürücülerin arızalanmadan önce ortalama ne kadar kullanıldıklarını açığa çıkarıyor. Buna göre, Toshiba ortalama 34.799 saatlik kullanım ömrüyle birinci oldu. Hitachi ise sadece 18.632 saat ile sonuncu oldu. Western Digital ve Seagate HDD'ler ise sırasıyla 25.676 saat ve 23.298 saat kullanım ömrüne ulaşmış durumda. Dolayısıyla bu kullanım süresi aşağı yukarı 3 yıla tekabül ediyor.

100 yıl garantili Blu-ray disklerle arşiviniz artık güvende 6 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör Kullanım ömrünün yanında testlerdeki bir diğer ölçüt ise bekleyen sektör sayısı oldu. Bekleyen sektörler, duruma göre HDD’nin her an bozulabileceğinin bir göstergesi olabilir. İncelenen tüm sürücüler için ortalama bekleyen sektör sayısı 1.548 adet olurken bu testte de Hitachi (3.348 adet) yine sonuncu oldu. Seagate ise 2.671 ile Hitachi’yi takip ederken Western Digital, Samsung ve Maxtor sırasıyla 628, 529 ve 228 bekleyen sektör ile çok iyi performans sergiledi. Bu arada test edilen disk sayısının popülerliğe göre ağırlıklandırıldığını da belirtelim. Dolayısıyla buna göre HDD'lerin yüzde 47'si Western Digital ve ardından disklerin yüzde 28'i Seagate markalıydı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

HDD / SSD Haberleri

Hangi HDD markasının daha sık arızalandığı ortaya çıkartıldı