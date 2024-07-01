SK Hynix’ten bellekler için 74,6 milyar dolarlık devasa yatırım

SK Hynix yatırımları devam ediyor
Son aylarda SK Hynix tarafından ardı ardına devasa yatırım kararları alındığını görüyoruz. Bu yeni 74,6 milyar dolarlık yatırım kararı, firmanın diğer yatırımlarına ek olarak yapılıyor. Dolayısıyla yeni yatırım, SK Hynix’in halihazırda inşaatına başladığı 90 milyar dolarlık dünyanın en büyük “mega fabrika” kompleksi yatırımı ile ayrışıyor. Sadece bu da değil, SK hynix'in ana şirketi SK Group'un da 74,6 milyar doların üzerine ek olarak 58 milyar dolar harcamayı hedeflediği belirtiliyor.
Atılacak bu adımlarla birlikte SK Group, HBM bellekler, yapay zeka veri merkezleri, yapay zeka sunucuları ve kişisel yapay zeka asistanları dahil olmak üzere yapay zeka endüstrisindeki rekabet gücünü artıracak. Bu arada SK Group çatısı altındaki diğer şirketlerin bazıların ağır kayıplar olduğu belirtiliyor. Holding’in tepe yöneticileri bazı iştiraklerin elden çıkartılması da dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Bu süreç ilerlerken en büyük gelir kaynağı SK Hynix için yatırımların büyütülmesi önemli olarak görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.