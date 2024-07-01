Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük bellek yongası üreticilerinden birisi olan SK Hynix, DRAM bellek pazarının yüzde 35’ini elinde tutuyor. Tüm şirketler gibi SK Hynix de yapay zeka teknolojilerine odaklanırken önümüzdeki üç yıllık süreçte bellek sektöründe elini güçlendirmek için 74,6 milyar dolarlık devasa yatırım yapacak.

SK Hynix yatırımları devam ediyor

Son aylarda SK Hynix tarafından ardı ardına devasa yatırım kararları alındığını görüyoruz. Bu yeni 74,6 milyar dolarlık yatırım kararı, firmanın diğer yatırımlarına ek olarak yapılıyor. Dolayısıyla yeni yatırım, SK Hynix’in halihazırda inşaatına başladığı 90 milyar dolarlık dünyanın en büyük “mega fabrika” kompleksi yatırımı ile ayrışıyor. Sadece bu da değil, SK hynix'in ana şirketi SK Group'un da 74,6 milyar doların üzerine ek olarak 58 milyar dolar harcamayı hedeflediği belirtiliyor.

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Atılacak bu adımlarla birlikte SK Group, HBM bellekler, yapay zeka veri merkezleri, yapay zeka sunucuları ve kişisel yapay zeka asistanları dahil olmak üzere yapay zeka endüstrisindeki rekabet gücünü artıracak. Bu arada SK Group çatısı altındaki diğer şirketlerin bazıların ağır kayıplar olduğu belirtiliyor. Holding’in tepe yöneticileri bazı iştiraklerin elden çıkartılması da dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Bu süreç ilerlerken en büyük gelir kaynağı SK Hynix için yatırımların büyütülmesi önemli olarak görülüyor.

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SK Hynix’ten bellekler için 74,6 milyar dolarlık devasa yatırım