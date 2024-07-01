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    Anlık Bildirim

    SK Hynix’ten bellekler için 74,6 milyar dolarlık devasa yatırım

    Dünyanın en büyük bellek yongası üreticilerinden birisi olan SK Hynix, bellek yongası işini güçlendirmek için 74,6 milyar dolar yatırım planlıyor. Firma son dönemlerde mega yatırımları sürdürüyor.
    SK Hynix’ten bellekler için 74,6 milyar dolarlık devasa yatırım Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük bellek yongası üreticilerinden birisi olan SK Hynix, DRAM bellek pazarının yüzde 35’ini elinde tutuyor. Tüm şirketler gibi SK Hynix de yapay zeka teknolojilerine odaklanırken önümüzdeki üç yıllık süreçte bellek sektöründe elini güçlendirmek için 74,6 milyar dolarlık devasa yatırım yapacak.

    SK Hynix yatırımları devam ediyor

    Son aylarda SK Hynix tarafından ardı ardına devasa yatırım kararları alındığını görüyoruz. Bu yeni 74,6 milyar dolarlık yatırım kararı, firmanın diğer yatırımlarına ek olarak yapılıyor. Dolayısıyla yeni yatırım, SK Hynix’in halihazırda inşaatına başladığı 90 milyar dolarlık dünyanın en büyük “mega fabrika” kompleksi yatırımı ile ayrışıyor. Sadece bu da değil, SK hynix'in ana şirketi SK Group'un da 74,6 milyar doların üzerine ek olarak 58 milyar dolar harcamayı hedeflediği belirtiliyor.

    Atılacak bu adımlarla birlikte SK Group, HBM bellekler, yapay zeka veri merkezleri, yapay zeka sunucuları ve kişisel yapay zeka asistanları dahil olmak üzere yapay zeka endüstrisindeki rekabet gücünü artıracak. Bu arada SK Group çatısı altındaki diğer şirketlerin bazıların ağır kayıplar olduğu belirtiliyor. Holding’in tepe yöneticileri bazı iştiraklerin elden çıkartılması da dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Bu süreç ilerlerken en büyük gelir kaynağı SK Hynix için yatırımların büyütülmesi önemli olarak görülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 1 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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