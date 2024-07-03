Japonya, disket kullanımını sonlandırma kararı aldı

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Tam Boyutta Gör Japonya hükümeti, yirmi yıl sonra nihayet tüm sistemlerinde disket kullanımını sonlandırarak bürokrasiyi modernleştirme girişimini zaferle sonuçlandırıyor. Japonya Dijital Dönüşüm Bakanı Taro Kono "Disketlere karşı verilen savaşı 28 Haziran'da kazandık" ifadelerini kullandı. Kono, devlette faks makinelerinin ve diğer analog teknolojilerin ortadan kaldırılmasını savunuyordu.

Japonya, disket kullanımını bitirdi

Aktarılanlara göre Japonya hükümeti, araç geri dönüşümüyle ilgili bir çevresel kural dışında, disket kullanımını düzenleyen 1.034 yönetmeliğin tamamını yürürlükten kaldırdı. Çoğu sistem ve prosedür ise çevrimiçi sistemlere geçirildi. Japonya, Bakan Kono öncülüğünde son yıllarda dijitalleşme alanında önemli adımlar atmıştı.

Disketler 20. yüzyılın sonlarında o kadar yaygındı ki neredeyse her endüstride kullanılıyordu. Disket sürücüler, özellikle eski endüstriyel bilgisayar ekipmanlarında hala bazı sınırlı kullanım alanlarına sahip olsa da, USB flash sürücüler, HDD, SSD ve bulut depolama gibi daha modern çözümlere yerini bırakmış durumda. Bugün halen bazı sanatçılar, savunma ve kamu sistemleri, hatta sivil havacılıkta bile disketlerin kullanıldığını görüyoruz. Örneğin ABD, San Francisco’da bulunan tren kontrol sisteminde halen 48 yıllık disketler kullanılıyor.

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İlk disket 1971 yılında IBM tarafından tanıtılmıştı. Son disketin üretimi ise Mart 2011 yılında Sony tarafından yapıldı. Sony o dönem yaptığı açıklamada azalan talep ve diğer depolama formatlarının yarattığı rekabet nedeniyle tüm üretimi noktaladığını söylemişti.

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