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    Anlık Bildirim

    Japonya, disket kullanımını sonlandırma kararı aldı

    Japonya, yirmi yıl sonra nihayet tüm sistemlerinde disket kullanımını sonlandırarak bürokrasiyi modernleştirmek adına dev bir adım atıyor. Ülke, bunu bir savaşı kazanmak olarak nitelendiriyor.
    Japonya, disket kullanımını sonlandırma kararı aldı Tam Boyutta Gör
    Japonya hükümeti, yirmi yıl sonra nihayet tüm sistemlerinde disket kullanımını sonlandırarak bürokrasiyi modernleştirme girişimini zaferle sonuçlandırıyor. Japonya Dijital Dönüşüm Bakanı Taro Kono "Disketlere karşı verilen savaşı 28 Haziran'da kazandık" ifadelerini kullandı. Kono, devlette faks makinelerinin ve diğer analog teknolojilerin ortadan kaldırılmasını savunuyordu.

    Japonya, disket kullanımını bitirdi

    Aktarılanlara göre Japonya hükümeti, araç geri dönüşümüyle ilgili bir çevresel kural dışında, disket kullanımını düzenleyen 1.034 yönetmeliğin tamamını yürürlükten kaldırdı. Çoğu sistem ve prosedür ise çevrimiçi sistemlere geçirildi. Japonya, Bakan Kono öncülüğünde son yıllarda dijitalleşme alanında önemli adımlar atmıştı.

    Disketler 20. yüzyılın sonlarında o kadar yaygındı ki neredeyse her endüstride kullanılıyordu. Disket sürücüler, özellikle eski endüstriyel bilgisayar ekipmanlarında hala bazı sınırlı kullanım alanlarına sahip olsa da, USB flash sürücüler, HDD, SSD ve bulut depolama gibi daha modern çözümlere yerini bırakmış durumda. Bugün halen bazı sanatçılar, savunma ve kamu sistemleri, hatta sivil havacılıkta bile disketlerin kullanıldığını görüyoruz. Örneğin ABD, San Francisco’da bulunan tren kontrol sisteminde halen 48 yıllık disketler kullanılıyor.

    İlk disket 1971 yılında IBM tarafından tanıtılmıştı. Son disketin üretimi ise Mart 2011 yılında Sony tarafından yapıldı. Sony o dönem yaptığı açıklamada azalan talep ve diğer depolama formatlarının yarattığı rekabet nedeniyle tüm üretimi noktaladığını söylemişti.

    Kaynakça https://www.reuters.com/world/asia-pacific/japan-declares-victory-effort-end-government-use-floppy-disks-2024-07-03/ https://www.techspot.com/news/103657-end-era-japan-finally-removes-floppy-disks-all.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 1 gün önce

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    H
    Halilcv 3 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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