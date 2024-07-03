Japonya, disket kullanımını sonlandırma kararı aldı

Japonya, disket kullanımını bitirdi
Aktarılanlara göre Japonya hükümeti, araç geri dönüşümüyle ilgili bir çevresel kural dışında, disket kullanımını düzenleyen 1.034 yönetmeliğin tamamını yürürlükten kaldırdı. Çoğu sistem ve prosedür ise çevrimiçi sistemlere geçirildi. Japonya, Bakan Kono öncülüğünde son yıllarda dijitalleşme alanında önemli adımlar atmıştı.
Disketler 20. yüzyılın sonlarında o kadar yaygındı ki neredeyse her endüstride kullanılıyordu. Disket sürücüler, özellikle eski endüstriyel bilgisayar ekipmanlarında hala bazı sınırlı kullanım alanlarına sahip olsa da, USB flash sürücüler, HDD, SSD ve bulut depolama gibi daha modern çözümlere yerini bırakmış durumda. Bugün halen bazı sanatçılar, savunma ve kamu sistemleri, hatta sivil havacılıkta bile disketlerin kullanıldığını görüyoruz. Örneğin ABD, San Francisco’da bulunan tren kontrol sisteminde halen 48 yıllık disketler kullanılıyor.
İlk disket 1971 yılında IBM tarafından tanıtılmıştı. Son disketin üretimi ise Mart 2011 yılında Sony tarafından yapıldı. Sony o dönem yaptığı açıklamada azalan talep ve diğer depolama formatlarının yarattığı rekabet nedeniyle tüm üretimi noktaladığını söylemişti.Kaynakça https://www.reuters.com/world/asia-pacific/japan-declares-victory-effort-end-government-use-floppy-disks-2024-07-03/ https://www.techspot.com/news/103657-end-era-japan-finally-removes-floppy-disks-all.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.