Seagate'in depolama alanında devrim yaratan Mozaic 3+ teknolojisi nedir?

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Tam Boyutta Gör Günümüzün bulut bilişim, yapay zeka ve makine öğrenimi sektörleri daha önce eşi benzeri görülmemiş hızda veri üretimi gerçekleştirirken veri depolama kapasitesi de paralel bir şekilde hızla önem kazandı. Yeni teknolojilerin ürettiği yüksek miktardaki verinin depolanabilmesi için yüksek yoğunluklu, ölçeklenebilir ve düşük maliyetli depolama çözümlerine ihtiyaç duyuluyor. Bu bağlamda Seagate, sektörün HAMR teknolojisini kullanan ilk sabit disk sürücüsü Mozaic 3+ platformunu kullanıma sunarak veri üreticilerinin ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Seagate Mozaic 3+ nedir?

Seagate, geçtiğimiz aylarda ısı destekli manyetik kaydı (HAMR) sektörde çığır açacak şekilde uyguladığı son teknoloji Mozaic 3+ teknoloji platformunu kullanıma sundu. Platform, sabit disk başına 3 TB+ gibi benzersiz bir alan yoğunluğu ve önümüzdeki yıllarda sabit disk başına 4 TB+ ve 5 TB+ boyutlara ulaşacak bir yol haritası içeriyor. Mozaic 3+ özellikli Seagate Exos 30 TB+ sabit diskler, 2024 takvim yılının ilk çeyreğinde önde gelen bulut müşterilerine sunulmaya başlanmış durumda. Firma, Mozaic 3+’ün durmadan genişleyen bulut ekosisteminin ve nihayetinde oluşturulacak eksabaytlarca verinin çağrısına bir yanıt niteliğinde olduğunu söylüyor.

Tam Boyutta Gör Yüksek hızda veri oluşturma ve bu verileri kaydetme becerisi, daha zengin müşteri analizlerine ve yeni gelir fırsatlarına olanak tanıyor. Böylece yapay zekanın daha hızlı şekilde ürün haline gelmesini teşvik ediyor ve bunun için de tüm verilerin kullanılabilir olması gerekiyor. Seagate bu bağlamda 2027’ye kadar 291 zettabayt veri oluşturulmasını bekliyor. Bu arada, veri merkezi inşa etmenin maliyeti 1 ile 1,5 milyar dolar arasında değişirken işletmeler alan, elektrik ve bütçe açısından kaynak kıtlığı ile karşı karşıya kalıyor. Tüm bunlar bir araya gelince Mozaic 3+’ün sunduğu avantajlar oldukça değerli hale geliyor.

Mozaic 3+’ın avantajları neler?

Seagate’in sabit disk üzerinde depolanabilecek bit sayısını artıran alan yoğunluğu inovasyonu, sektörde yaygın olarak karşılaşılan sorunları ele alıyor. Mozaic 3+, müşterilerin aynı taban alanını kullanarak daha fazla veri depolamasına olanak tanıyor. 16 TB boyutunda (büyük ölçekli veri merkezlerindeki ortalama kapasite) geleneksel dik manyetik kayıt (PMR) diskinden Seagate Exos 30 TB Mozaic 3+ diske yükseltme yapmak, aynı alanda kapasiteyi neredeyse iki katına çıkarıyor.

Tam Boyutta Gör Bu da haliyle daha sürdürülebilir ve toplam sahip olma maliyetini daha uygun hale getiriyor. Seagate’in sabit diskleri şu anda disk başına 3 TB ile sektörün en yüksek alan yoğunluğunu sunuyor. Önümüzdeki yıllarda 50 TB+ diskleri mümkün kılacak şekilde disk başına 5 TB ve ötesinde alan yoğunluğuna doğru net bir yol haritası da mevcut.

Tam Boyutta Gör Platform, PMR sabit disklerle neredeyse aynı malzeme bileşenlerini kullanırken kapasiteyi önemli ölçüde artırarak veri merkezlerinin depolama edinme ve işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltmasına olanak tanıyor. 1,78 TB/disk alan yoğunluğuna sahip tipik bir 16 TB CMR disk, TB başına 0,59 vat enerji kullanırken buna kıyasla, 3 TB/disk alan yoğunluğuna sahip Mozaic 3+ teknolojisiyle donatılmış bir Seagate Exos 30 TB disk, TB başına 0,35 vat enerji kullanarak TB başına yüzde 40 güç tasarrufu sunuyor. Enerji verimliliği veri merkezlerinde hayati önem taşıyor.

Bununla birlikte Mozaic 3+ teknolojisi, tüm standart entegrasyon ölçütleriyle onaylandığından mevcut veri merkezi depolama sistemleri ve mimarisiyle yüzde 100 uyumlu yapıda. Bu uyumluluk seviyesi, Mozaic 3+ platformu üzerindeki sabit disklerin benimsenmesini kolaylaştırarak veri merkezi operatörlerinin altyapılarını kesintiye uğratmadan en son gelişmelerden yararlanmalarını sağlıyor.

Uzun ömürlü olacak şekilde üretilen Mozaic özellikli diskler, Seagate’in tüm Exos sabit disk serisinin sunduğu 5 yıllık garanti, 2,5 milyon saat arızalar arası ortalama süre (MTBF) derecesi ve yılda 550 TB iş yükü derecesine sahip. Ayrıca Mozaic okuma/yazma başlıkları, güvenilirlik ve ömür boyu veri aktarım kapasitesi açısından endüstri standartlarının çok ötesine geçerek müşteri gereksinimlerini ve standart sabit disk özelliklerini 20 kat aşmış durumda.

Peki platform nasıl çalışıyor?

Geleneksel malzemelerin sabit disk başına 2,4 TB üstünde kapasite noktalarına ulaşmak için gereken alan yoğunluğu seviyelerini sunamadığı durumlarda Mozaic 3+, manyetik kararlılığı artırmak için süperlatis yapı oluşturarak zorlu koşullarda yüksek doğrulukta veri yazımını kolaylaştırıyor. Yazma işlemi, nanofotonik lazer ve ısıyı cerrahi hassasiyetle çok kısa süreliğine odaklayan bir kuantum anten yardımıyla kayıt ortamını nanosaniyeler içinde dönüştürüyor.

Platform, milyarlarca biti yönetmek için karmaşık algoritmalardan yararlanarak hassas veri işleme ve kaydı sağlıyor. Okuma-yazma başlıkları nanorobotik hassaslık düzeyinde çalışıyor ve dönen diskten sadece birkaç angström uzakta duruyor.

Teknolojinin zirvesi detaylarda gizli

Mozaic 3+ ile harmanlanan HAMR teknolojisi depolama teknolojilerinde en uç noktaya işaret ediyor. Mühendisliğin harikasın da bu uçlardaki detaylarda gizli.

Tam Boyutta Gör Mozaic 3+ platformunun merkezinde, verilerin bir sabit diskte her zamankinden yoğun şekilde depolanmasına olanak tanıyan süperlatis platin alaşımlı medya yer alıyor. Mıknatıslığı gidermeyle ilgili olarak nano ölçekte manyetik kararsızlığı önlüyor. Böylece veriler önemli ölçüde daha yüksek yoğunluklarda yazılabiliyor. Yazılan veriler asla dalgalanmıyor; yalnızca Mozaic’in bir başka atılımı olan plazmonik yazıcı ile yeniden yazılabiliyor. Minyatürleştirme eseri ve hassas mühendislik harikası olan plazmonik yazıcı, mıknatıslığı giderme kapasitesi yüksek süperlatis medyaya veri yazılmasını sağlıyor. Yazıcı, birlikte manyetik kaydın sınırlarını yeniden tanımlayan üç temel bileşenden oluşmakta:

Nanofotonik lazer : Bu bileşen, odaklanmış bir ışık demeti yayarak kayıt medyasını çok kısa süreliğine ısıtmak için gereken hassas enerjiyi sağlıyor.

: Bu bileşen, odaklanmış bir ışık demeti yayarak kayıt medyasını çok kısa süreliğine ısıtmak için gereken hassas enerjiyi sağlıyor. Fotonik huni : Lazer ışığını kaynağından kuantum antene aktarıyor.

: Lazer ışığını kaynağından kuantum antene aktarıyor. Kuantum anten: Enerji dönüştürücü olarak işlev gören bu bileşen sayesinde lazerin fotonik enerjisi, kayıt işlemine olanak tanıyan plazmonik duruma ulaşmak için diskin süperlatis platin alaşımlı medya yüzeyindeki son derecede küçük bir noktaya olağanüstü hassasiyetle odaklanıyor.

Tam Boyutta Gör Son olarak, tüm bu unsurların birlikte çalışmasını sağlayan 12 nm entegre denetleyici bulunuyor. Denetleyici, okuma kanallarını, disk yönetimini ve veri değiş tokuşu protokollerini birleştirerek sabit diskin operasyonel merkezi haline geliyor. Yerleşik sürücü hızlarını denetliyor, başlık hareketlerini yönetiyor ve okuma, yazma, hareket denetimini eşi benzeri görülmemiş bir hassasiyetle gerçekleştiriyor.

Denetleyici, Seagate’in kendi yüksek performanslı RISC-V CPU’su (sabit disk işlevlerini denetlemek için kullanılan ilk RISC-V işlemci) gibi yenilikler içerir ve önceki çözümlere kıyasla üç kata kadar daha fazla performans sunuyor.

Seagate’e merak edilenleri sorduk

Tam Boyutta Gör Verilerin egemen olduğu çağımızda Seagate, Isı Destekli Manyetik Kayıt (HAMR-Heat Assisted Magnetic Recording) teknolojisiyle çığır açan bir sabit disk platformu olan Mozaic 3+'ı geliştirerek ileriye doğru dev bir atılım yaptı. Mozaic 3+ başta olmak üzere Seagate’in Türkiye, Körfez Ülkeleri ve Kuzey Afrika Ülke Müdürü Okan Horasan ile firmanın güvenlik prensipleri ve kapsayıcılığı hakkında keyifli bir röportaj yaptık.

Mozaic 3+ nedir? Mozaic 3+'ı rakiplerinden farklı kılan nedir?

Mozaic 3+, Seagate'in benzersiz HAMR uygulamasını içeren ve 3TB/disk ve üzeri benzeri görülmemiş alan yoğunluklarında büyük kapasiteli depolama sağlayan bir sabit disk platformudur.

Tam Boyutta Gör Seagate'in Exos ürün ailesine güç veren Mozaic 3+ platformu, hiper ölçekli bulut depolamada devrim yaratacak Exos 30TB+ ürünleri ile sektör lideri kapasite değerleri sunuyor. Bu gelişme, şirketlerin aynı ayak izinde daha fazla veri depolamasına olanak tanıyarak, kapasiteyi geleneksel 16TB sürücülerden etkili bir şekilde iki katına çıkarıyor.

Mozaic 3+'ı sektördeki zorlukları ele alırken rakiplerinden ayıran şey, depolama verimliliğini artırma kabiliyeti. Sürdürülebilirliğe odaklanan platform, geleneksel sürücülere kıyasla terabayt başına güç tüketiminde yüzde 40'lık bir iyileşme ve terabayt başına somut karbonda yüzde 55'lik bir azalma sağlıyor.

Benzersiz Alan Yoğunlukları: Mozaic 3+, bir zamanlar düşünülemez olan yoğunluklara sahip olup veri merkezleri ve depolama mimarileri için yeni bir yetenekler çağını başlatıyor.

Sanatsal Mühendislik: Nobel ödüllü teknoloji ve bir dizi nano ölçekli atılımla tasarlanan Mozaic'in bir sanat eseri olduğunu söylediğimizde ciddiydik. Gezegendeki en gelişmiş kayıt teknolojileri ve malzeme bilimi ile geliştirilen bu teknoloji, dijital çağda insanoğlunun yaratıcılığının bir kanıtı olarak duruyor.

Mozaic 3+'ın Seagate müşterilerine sunduğu avantajlar neler?

Alan yoğunluğunda elde edilen kazanımlar sayesinde, Mozaic özellikli sabit diskler aşağıdaki konularda büyük avantajlar elde etmenize yardımcı olabilir:

Alan ve Maliyet Verimliliği: Mozaic 3+, veri merkezi operatörlerinin aynı alanda daha fazla eksabayt depolamasına olanak tanır ve bu da satın alma ve işletme maliyeti dahil olmak üzere büyük TCO (Toplam Satın Alma Maliyeti) tasarruflarına dönüşür. Bunun yanında, her zamanki gibi son derece sağlam performans ve güvenilirliğin keyfini de çıkarabilirsiniz.

Çevresel Etki: Aynı güvenilir 3,5 inç form faktöründe benzersiz yoğunluklara ulaşabilen Mozaic 3+ teknolojisi Dünya'nın doğal kaynaklarını daha az tüketir ve sürdürülebilir bir depolama geleceğine katkıda bulunur.

Mozaic 3+ platformu hangi teknolojilerle geliştirildi?

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Önemli bazı inovasyonlardan da bahsetmek gerekirse;

Superlattice Platin Alaşımlı Malzeme: Mozaic 3+, hassas veri yazma ve benzeri görülmemiş bit kararlılığı için manyetik kararlılığı artıran öncü bir demir- platinyum süper kafes yapısı kullanıyor.

Plazmonik Yazıcı: Nanofotonik lazer içeren devrim niteliğindeki yazıcı, medya yüzeyine güvenilir veri yazılmasını sağlayarak platformun eşsiz HAMR implementasyonuna katkıda bulunuyor.

Gen 7 Spintronik Okuyucu: Mozaic 3+, dünyanın en küçük ve en hassas manyetik alan okuma sensörlerinden birini içeriyor ve verimli veri okuma için kuantum teknolojisini kullanıyor.

12nm Entegre Denetleyici: Platform, önceki çözümlere kıyasla 3 kata kadar daha fazla performans sağlayan, şirket içinde geliştirilmiş entegre bir denetleyiciye (SOC) sahip.

Bu platform hangi pazarları etkileyecek?

Veri merkezlerinin de ötesinde Mozaic 3+ depolama teknolojisi kurumsal, uç, NAS, video ve görüntüleme uygulamaları (VIA) dahil olmak üzere çeşitli pazarları etkileyecek.

Mozaic Teknolojisi hakkında daha fazla bilgi için video yu izleyebilir ya da Mozaic 3+ Platformu | Seagate Türkiye web sayfasını inceleyebilirsiniz.

Seagate'i bulunduğu sektörde öne çıkaran prensipler nelerdir?

Seagate olarak, müşterilerimize en üstün ürünleri ve hizmeti sunmak için sürekli çaba gösteriyoruz. Kritik öneme sahip verilerin güvenliğini en üst düzeye çıkarmak, Seagate’in temel önceliğidir. Yenilikçilik, bütünlük ve kapsayıcılık ilkelerimiz, veri yönetiminde lider olmamızı sağlayan temel taşlardır. Geniş ürün yelpazemiz sayesinde veri merkezleri ve kurumsal tüketicilerden güvenlik endüstrisine, oyunculardan bulut hizmeti sağlayıcılarına kadar birçok sektöre hitap edebiliyoruz. Seagate olarak yapay zeka, bulut ağ operasyon merkezi, nesnelerin interneti, yüksek performanslı bilgi işlem, sanallaştırma, veri yedekleme ve kurtarma, veri görüntüleme, medya içeriği düzenleme ve barındırmaya dayalı kritik kullanım durumları için veri yönetimi konusunda yılların deneyimine sahibiz ve gelirimizin büyük bir bölümünü sürekli olarak araştırma ve geliştirmeye ayırıyoruz. Bu sayede, Mozaic 3+ gibi önemli bir inovasyonu ortaya koyarken, kapasite öncüsü ürünler geliştiriyor, pazar liderliğimizi perçinleyecek iş birlikleri ile Seagate müşterileri için güvenilir veri depolama ve yönetim çözümleri sunabiliyoruz.

Seagate'in müşterilerine sunduğu diğer avantajlar neler?

Seagate veri güvenliği konusunda müşterilerinin yanında olmayı sürdürüyor. Türkiye’de distribütör garantili Seagate ürünlerini satın alan müşteriler beş yıllık sınırlı ürün garantisi ve üç yıllık dahili Rescue Data Recovery Services* (Rescue Veri Kurtarma Hizmetleri)’den yararlanabiliyor. Üstelik Health Management* özelliği de önleme, müdahale, kurtarma seçeneklerine odaklanarak veri depolamanızı korumanıza aktif olarak yardımcı oluyor. Distribütör garantili ürünler, yasal kanallardan ithal edilen orijinal ürünler olduğundan, garanti başta olmak üzere diğer avantajlar (*ürüne göre değişiklik gösterebilir, lütfen seagate.com.tr’den inceleyiniz.) da geçerlidir. Bu bağlamda, ürünlerde herhangi bir sorun yaşandığında doğrudan firmanın kendisiyle iletişime geçilebiliyor. Seagate’in Türkiye’deki yetkili distribütörleri ise Koyuncu , Arena ve TD Synnex .

Bilindiği gibi grey-paralel ithalatla gelmiş, distribütör garantisi dışındaki ürünlerde markanın herhangi bir garanti yükümlülüğü bulunmuyor ve olası bir arıza durumunda müşterinin yasal garanti hakkı da olmuyor. Ayrıca, Seagate veri kaybetme riski sebebiyle bu ürünlerin tercih edilmemesini de önemle vurguluyor.

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