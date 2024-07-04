Samsung, sessizce 60 TB’lık SSD modelini piyasaya sürdü: Sırada 120 TB var

Samsung BM1743 SSD, hem PCIe 4.0 hem de PCIe 5.0 x4 arayüzlerini ve şirketin 7. Nesil V-NAND (3D NAND) QLC belleğini destekleyen tescilli kontrolörünü kullanıyor. Yüksek kapasiteli yeni SSD, 7.200 MB/s sürekli sıralı okuma hızının yanı sıra 2.000 MB/s sürekli sıralıyazma hızı da sunuyor.
Samsung BM1743 için rekabet ortamı da çok şiddetli değil. Şu anda sadece Solidigm (D5-P5336) ve Western Digital (SN655) PCIe arayüzü ile 61,44 TB kapasiteli SSD modelleri sağlayabiliyor. Kioxia, Micron ve SK hynix gibi diğer üreticilerin ise herhangi bir alternatifi bulunmuyor.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.