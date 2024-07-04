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    Anlık Bildirim

    Samsung, sessizce 60 TB’lık SSD modelini piyasaya sürdü: Sırada 120 TB var

    Samsung, tüketicilere hitap etmeyen veri merkezi odaklı yeni SSD modelini sessiz sedasız piyasaya sürdü. Yeni Samsung SSD’nin kapasitesi ise 60 TB. Firmanın hedefinde ise 120 TB SSD’ler var.
    Samsung, sessizce 60 TB’lık SSD modelini piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    Samsung, daha çok veri merkezlerini hedefleyen okuma ağırlıklı depolama uygulamaları için tasarlanan BM1743 SSD modelini sessiz sedasız piyasaya sürdü. 61.44 TB'a kadar kapasite ile PCIe 4.0/5.0 x4 arabirimlerinin sağladığı avantajları getiren yeni SSD, halihazırda piyasada bulunan en yüksek kapasiteli modellerden birisi. Öte yandan Samsung, aynı 3D V-NAND teknolojisine dayanan 120 TB’lık SSD’leri de piyasaya sürmek istiyor.

    Samsung’tan 60 TB kapasiteli SSD

    Samsung BM1743 SSD, hem PCIe 4.0 hem de PCIe 5.0 x4 arayüzlerini ve şirketin 7. Nesil V-NAND (3D NAND) QLC belleğini destekleyen tescilli kontrolörünü kullanıyor. Yüksek kapasiteli yeni SSD, 7.200 MB/s sürekli sıralı okuma hızının yanı sıra 2.000 MB/s sürekli sıralı yazma hızı da sunuyor.

    Samsung, sessizce 60 TB’lık SSD modelini piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    Toplamda 61,44 TB kapasite sunan Samsung BM1743, bahsettiğimiz gibi veri merkezlerini hedefliyor. Günümüzün trendi olan yapay zeka iş yükleri ve içerik dağıtımı gibi okuma ağırlıklı uygulamalarda bu SSD’ten tam olarak yararlanılabilir. Samsung, SSD’nin güç tüketimi bilgilerini açıklamadı. Ancak bu tip ürünlerde esas odak kapasite olduğu için enerji tüketimi birincil tercih sebebi olmuyor.

    Samsung BM1743 için rekabet ortamı da çok şiddetli değil. Şu anda sadece Solidigm (D5-P5336) ve Western Digital (SN655) PCIe arayüzü ile 61,44 TB kapasiteli SSD modelleri sağlayabiliyor. Kioxia, Micron ve SK hynix gibi diğer üreticilerin ise herhangi bir alternatifi bulunmuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 2 gün önce

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    H
    Halilcv 4 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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